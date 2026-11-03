گزارش وزیر آموزش و پرورش در مجلس: جزئیات اقدامات، آمارهای آموزشی و خط قرمز گزینش معلمان

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در نشست علنی مجلس، دستاوردهای آموزشی و زیرساختی را تشریح کرد و بر لزوم رعایت دقیق قانون گزینش برای جذب معلمان تأکید نمود.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در نشستی ترکیبی با حضور نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به تاریخ سه‌شنبه دوازدهم آبان ماه، گزارشی جامع از عملکرد این وزارتخانه ارائه داد. وی در پاسخ به سوال نماینده شیراز و زرقان، بر دستیابی نتایج درخشان در سخت‌ترین شرایط کشور تأکید کرد و آمار دقیقی از مشارکت خیرین و توسعه زیرساخت‌ها را اعلام نمود.

توسعه زیرساخت‌های آموزشی و افزایش سرانه فضای درس

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که مشارکت بیش از ۴۷ همتی خیرین منجر به ساخت بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ واحد آموزشی در قالب ۲۳ هزار کلاس درس شده است. این اقدام باعث شد سرانه فضای آموزشی از ۵.۲۸ متر مربع به ۵.۵۹ متر مربع افزایش یابد. همچنین بازسازی و بهره‌برداری از ۱۲۸۸ واحد آسیب دیده آموزشی در جنگ، هوشمندسازی بیش از ۲۵ هزار کلاس درس و استانداردسازی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی بیش از ۵۰ هزار کلاس درس از دیگر اقدامات اجرایی بوده است.

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ارتقای کیفیت آموزشی و استفاده از فناوری‌های نوین

در حوزه فناوری، اتصال ۴۴۰۰ کلاس درس به شبکه فیبر نوری و افزایش بیش از ۳۰۰ سرور به زیرساخت‌های شبکه شاد صورت گرفته است. وزیر آموزش و پرورش افزود که در یک سال گذشته ۹۵ درصد معلمان آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی را دریافت کرده‌اند تا از این فناوری در فرآیند یادگیری استفاده کنند. ارتقای میانگین معدل امتحانات نهایی به میزان ۱.۱۵ نمره و افزایش مدال‌های طلای المپیادهای جهانی به ۱۸ مدال و مدال‌های ورزشی به ۱۳۴ مدال نیز از جمله رکوردهای ثبت شده است.

سیاست‌های عدالت، کیفیت و هویت دانش‌آموزان

سه سیاست کلیدی عدالت، کیفیت و هویت در صدر برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش قرار دارد. در حوزه عدالت، کاهش تنوع مدارس، تقویت مدارس دولتی و حذف مدارس سنگی و کانکسی دنبال می‌شود. همچنین پیش دبستانی از ۴۲ درصد به ۷۷ درصد و نرخ پوشش دبستانی به ۹۸ درصد رسیده است. غربالگری بیش از ۱۴ میلیون دانش‌آموز در حوزه آسیب‌های اجتماعی و برگزاری آیین اعتکاف با حضور ۸۰۰ هزار دانش‌آموز در بیش از ۶ هزار مسجد از اقدامات فرهنگی این وزارتخانه بوده است.

خط قرمزهای گزینش و بررسی صلاحیت نیروهای آموزشی

علیرضا کاظمی تصریح کرد که گزینش حاصله جزو خط قرمزهای وزارت آموزش و پرورش بوده و گزینش غلط با هیچ اقدام جبرانی برطرف نمی‌شود. بررسی صلاحیت‌ها بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن صورت می‌پذیرد. تفاهم نمره یا امتیاز در گزینش ملاک عمل نیست و تنها دو گزینه احراز یا عدم احراز اعلام می‌شود.

فرآیندهای تجدیدنظر و استعلامات چهارگانه صلاحیت

پس از ارزیابی علمی، اگر داوطلب واجد شرایط تخصصی باشد اما صلاحیت بدوی تایید نشود، می‌تواند در مراحل تجدیدنظر اول و دوم و دیوان عدالت اداری درخواست تجدیدنظر دهد. استعلام از مراجع چهارگانه، تحقیقات محلی و مصاحبه‌های حضوری با دقت انجام شده است. وزیر آموزش و پرورش اعلام آمادگی کرد تا پرونده‌های مورد نیاز را با حضور نمایندگان محترم مجلس به صورت موردی و دقیق مطالعه و بررسی نماید.