گزارش مدیرعامل خانه مطبوعات از مشکلات اقتصادی رسانه ها و وعده وزیر ارشاد برای ساماندهی آگهی های دولتی

حمید قدم مدیرعامل خانه مطبوعات کشور در تشریح جزییات دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که پیگیری وضعیت آگهی های دولتی از مهم ترین وعده های وزیر بوده است. وی با اشاره به پایان مهلت پنج ساله بررسی راه카ری جایگزین برای ساماندهی آگهی ها، هشدار داد که برخی استان ها با تفسیر اشتباه دستگاه های اجرایی را از انتشار آگهی منع کرده اند، اقدامی بدون پشتوانه قانونی که عملاً رسانه های مکتوب را در آستانه تعطیلی قرار داده است. نیز خاطرنشان کرد که خانه مطبوعات به عنوان نماینده رسمی رسانه ها نیازمند برقراری ارتباط مستقیم و منظم با وزیر و دفتر اوست و سازوکری برای پیگیری فوری مسائل حیاتی باید تعریف شود.
حمید قدم مدیرعامل خانه مطبوعات کشور در تشریح جزییات دیدار اخیر جمعی از اعضای این خانه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که پیگیری وضعیت آگهیهای دولتی یکی از مهمترین وعدههای وزیر در این نشست بوده است.
وی با اشاره به پایان مهلت پنجساله بررسی راهکار جایگزین برای ساماندهی آگهیها اظهار داشت که متأسفانه برخی استانها با تفسیر اشتباه از این موضوع دستگاههای اجرایی را از انتشار آگهی منع کردهاند؛ اقدامی که هیچ پشتوانه قانونی ندارد و عملاً رسانههای مکتوب را در آستانه تعطیلی قرار داده است. قدم با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر با وزارت ارشاد تصریح کرد که خانه مطبوعات کشور بهعنوان نماینده رسمی رسانههای سراسر کشور نیازمند برقراری ارتباط مستقیم و منظم با وزیر و دفتر ایشان است و باید سازوکاری مشخص برای این ارتباط تعریف شود تا مسائل فوری و حیاتی رسانهها بدون تأخیر پیگیری شود.
مدیرعامل خانه مطبوعات با اشاره به افزایش بیش از ۶۰ درصدی هزینههای تولید محتوا و چاپ افزود که افزایش تنها ۳۰ درصدی تعرفه آگهیهای دولتی هیچ تناسبی با رشد واقعی هزینههای رسانهها ندارد و پاسخگوی شرایط اقتصادی امروز نیست. وی همچنین درباره بسته حمایتی وعده داده شده به رسانهها در دوران جنگ خاطرنشان کرد که این بسته که قرار بود بخشی از فشارهای اقتصادی را جبران کند متأسفانه تاکنون به رسانهها پرداخت نشده و هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
قدم در ادامه با گلایه از عدم دعوت نماینده خانه مطبوعات به دیدار اخیر رئیس جمهور با اصحاب رسانه گفت که خانه مطبوعات بهعنوان نهاد نماینده رسمی رسانههای کشور باید در چنین دیدارهای ملی حضور داشته باشد و انتظار میرود این موضوع در آینده تضمین شود. مدیرعامل خانه مطبونات کشور به سایر چالشهای مزمن از جمله بیثباتی اینترنت وضعیت نامشخص بیمه پایه و تکمیلی خبرنگاران تأخیر طولانیمدت دستگاهها در پرداخت هزینه آگهیها نبود امنیت شغلی و توزیع ناعادلانه یارانهها نیز اشاره کرد و گفت این مجموعه مسائل فشار مضاعفی بر پیکر رسانهها وارد کرده است.
قدم در تشریح وعدههای وزیر ارشاد در این دیدار افزود که آیتالله صالحی امیری تأکید کرد موضوع آگهیهای دولتی در حال پیگیری جدی است و هماهنگیهای لازم با معاون اول رئیس جمهور برای تمدید و ساماندهی این روند انجام خواهد شد. ایشان قول دادند که همانند دوره گذشته این فرایند بدون طی مسیرهای طولانی کمیسیونها بهسرعت پیش برود و در صورت نیاز سازوکار بهتری برای آن تدوین خواهد شد.
وی ادامه داد وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانهها در جهاد رسانهای ایام جنگ رمضان اعلام کرد که علیرغم سختترین شرایط اقتصادی رسانهها پای کار نظام و کشور ایستادند و اجازه ندادند جریان اطلاعرسانی کشور دچار اختلال شود
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