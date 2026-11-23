بررسی دستاوردهای دریایی نداجا، گزارش سفر به عراق و وضعیت گرجستان و همچنین انتقادات مطرح شده در جلسه با رئیس قوه قضائیه و اظهارات مسئولان حزبی.

در جلسه‌ای با حضور فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان سیاسی، گزارشی دقیق از توانمندی‌های نوظهور نیروی دریایی ارتش و تحولات پیچیده در منطقه غرب آسیا و اروپای شرقی ارائه شد. در این نشست که با حضور مقامات ذی‌ربط برگزار گردید، بر اهمیت ارتقای قدرت بازدارندگی دریایی و همچنین تحلیل وضعیت بحرانی در همسایگان غربی و شمالی ایران تأکید ویژه‌ای شده است.

پیشرفت دریایی و شناورهای اَکوانوپلان در خزر

تیمسار محتاج، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در ابتدای این جلسه گزارشی فنی و دقیق از ساخت و بهره‌برداری از شناورهای جنگی اَکوانوپلان ارائه داد. وی تصریح کرد که این شناورها اگرچه بر پایه کپی‌برداری از الگوهای موجود طراحی شده‌اند، اما در فرآیند ساخت آن‌ها اقدامات بهینه‌سازی و بهبود عملکردی صورت گرفته است. یکی از ویژگی‌های فنی برجسته این شناورها، سرعت عملیاتی آن‌ها در دریای خزر است که با رقم ۴۱ گره دریایی اندازه‌گیری می‌شود و این امر قابلیت مانور بالا و واکنش سریع را تضمین می‌کند.

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فرمانده نداجا با تأکید بر پیامدهای استراتژیک این دستاورد فنی اعلام کرد که حضور این شناورها در آبراه خزر، موازنه قدرت نظامی را به نفع ایران تغییر داده است. به گفته او، این پیشرفت فناوری عملاً باعث شده است که نیروی دریایی ایران از نظر قدرت نظامی در منطقه خزر، جایگاه برتری نسبت به تمامی کشورهای ساحلی این دریا پیدا کند، با این استثنا که روسیه به دلیل دارا بودن توانمندی‌های دریایی گسترده‌تر، در موقعیتی متفاوت قرار دارد. این ادعا نشان‌دهنده تغییر چشمگیر در معماری امنیتی دریای خزر توسط تهران است.

گزارش میدانی عراق و تحلیل وضعیت اشغالگران

آقای دانایی‌فر که مسئولیت بررسی میدانی تحولات عراق را بر عهده داشته، گزارشی مفصل از سفر خود به کشور همسایه ارائه کرد. وی اعلام نمود که سفرش از شهر بغداد شروع و تا جنوب عراق ادامه یافت و در اکثر شهرهای بزرگ و روستاهای پراکنده حضور پیدا کرده است. نکته کلیدی گزارش او این بود که در مسیرهای فرعی، روستاها و شهرهای کوچک، حضور دولت مرکزی و نیروهای اشغالگر خارجی به شدت کمرنگ و در حد صفر است و این مناطق عملاً از کنترل مستقیم اشغالگران خارج شده‌اند.

بر اساس گزارش ایشان، حضور خارجی‌ها محدود به محورهای اصلی و استراتژیک شده است. در شهر بصره، نیروهای انگلیسی و در مناطق ناصریه، الانبار، القرنه و العماره، نیروهای نروژی حضور دارند که فعلاً محدود به چند نفربر زرهی و چند ایستگاه بازرسی ثابت هستند. در مناطق کوت و کربلا نیز نیروهای لهستانی در سطح محدودی فعالیت می‌کنند. با این حال، اداره امور روزمره، امنیت و ثبات در بیشتر نقاط در دست اقلیت کوچکی از نیروهای پلیس سابق عراقی است که همچنان فعالیت می‌کنند.

در بخش اقتصادی و اجتماعی، گزارش‌ها حاکی از آن است که حقوق کارکنان دولت و نظامیان سابق چندین برابر افزایش یافته و حتی با وجود منحل شدن رسمی ارتش، مستمری‌بگیران نظامی همچنان حقوق دریافت می‌کنند. حزب بعث اگرچه رسماً منحل اعلام شده، اما شبکه‌های ارتباطی آن دست‌نخورده باقی مانده است. توزیع کالاهای نفتی در برابر مواد غذایی، ورود آزاد کالاهای خارجی بدون مرزبانی دقیق و گمرک، و همچنین وضعیت مطلوب کشاورزی و محصول خرما، باعث کاهش تورم و خوشحالی عمومی مردم شده است. در مقابل، بخش شرقی بغداد به وضعیت ویرانه‌های جنوبی تبدیل شده و اشغالگران تحت فشار شدید و در مضیقه قرار دارند.

تحلیل بحران گرجستان و انتصابات سیاسی

در بخش دیگری از بررسی‌های منطقه‌ای، وضعیت بحرانی در کشور گرجستان مورد بحث قرار گرفت که در آن وزیر امورخارجه روسیه برای میانه‌جویی به تفلیس سفر کرده است. اخبار نهایی گزارش دادند که ادوارد شواردنادزه، رئیس‌جمهور مستعفی گرجستان، شکست خورده و استعفای خود را قطعی کرده است. اکنون بحث‌ها بر سر خروج او از خاک گرجستان متمرکز شده است و مخالفان سیاسی، رئیس مجلس سابق را به عنوان رئیس‌جمهور موقت انتخاب کرده‌اند که این رویداد نشان‌دهنده دگرگونی سریع در ساختار قدرت در تیفلیس است.

انتقادات به رئیس قوه قضائیه و اظهارات سیاسی

در جریان جلسه پرس‌و‌جو و پاسخ با رئیس قوه قضائیه، انتقادات جدی و صریحی از سوی حاضران مطرح شد که منجر به خروج ناگهانی منتقدان از جلسه گردید. این گروه از مسئولان، حاضر به شنیدن پاسخ‌های دفاعی نشدند و جلسه را ترک کردند که نشان‌دهنده اختلاف نظر عمیق در مسیرهای اجرایی و نظارتی است. همچنین در مراسم سالگرد فروهرها، پرستو فروهر با حمله به دوم خردادی‌ها، مدعی شد که آن‌ها از خون پدرش سوءاستفاده کرده‌اند و اقدام عملی برای بهبود وضعیت مردم انجام نداده‌اند.

در جمع‌بندی سیاسی، موسی غنی‌نژاد هشدار داد که رضا پهلوی در نزدیکی به اسرائیل مرتکب اشتباهات فاحش شده و بخشی از طبقه سیاسی حاکم بر اسرائیل به دنبال تجزیه ایران است. همچنین رئیس کمیسیون امنیت ملی از آمادگی طرح خروج از پیمان NPT برای تصویب خبر داد. در پایان، افطار شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با حضور آقایان نوبخت، قشقاوی، دهقان و قاسمی برگزار شد که در آن مسئولان بر شفافیت در انجام وظایف قانونی و پاسخگویی در صورت ناتوانی از انجام امور تأکید کردند.