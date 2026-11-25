بررسی جامع شاخص کیفیت هوای پایتخت در تاریخ چهارم آذر ۱۴۰۵؛ وضعیت پاک در برخی مناطق و وضعیت قرمز در منطقه ۲۰ تهران با جزئیات کامل.

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ، وضعیت کیفی هوای پایتخت در چهارم آذرماه ۱۴۰۵ در مجموع در محدوده قابل قبول قرار دارد. شاخص کلی کیفیت هوای تهران امروز با ثبت عدد ۷۰ ارزیابی شده است که این عدد نشان‌دهنده شرایط نسبتاً مطلوب برای فعالیت‌های عادی شهروندان است. با این وجود، پدیده آلودگی هوا در پایتخت همچنان به صورت متمرکز و ناهمگون در مناطق مختلف رخ داده و اختلاف معناداری میان شاخص مناطق مختلف شهر وجود دارد.

تحلیل شاخص آلاینده‌ها و وضعیت مناطق ۲۰ و ۱۵

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده است که آلاینده شاخص در هوای پایتخت، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) است. این ذرات ریز به دلیل ابعاد بسیار کوچک خود، توانایی نفوذ عمیق به دستگاه تنفسی و عبور از سد دفاعی بدن را داشته و برای سلامتی شهروندان، به ویژه در صورت تداوم قرارگیری در معرض آن‌ها، تهدیدی جدی محسوب می‌شوند. با وجود شاخص کلی ۷۰، بررسی ایستگاه‌های سنجش محلی نشان می‌دهد که منطقه ۲۰ تهران با ثبت شاخص ۱۵۸ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های حساس و عادی قرار دارد. همزمان، منطقه ۱۵ نیز با شاخص ۱۱۹ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است که این تفاوت‌های محلی نیازمند توجه ویژه مسئولان شهری است.

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مقایسه ایستگاه‌های سنجش و مناطق دارای هوای پاک

در مقابل وضعیت آلوده در مناطق جنوبی و غربی، برخی ایستگاه‌های سنجش در مناطق دیگر تهران وضعیت مطلوبی را ثبت کرده‌اند. اقدسیه در منطقه یک با شاخص ۴۸، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۳۲، پونک در منطقه ۵ با شاخص ۴۷ و گلبرگ در منطقه ۸ با شاخص ۴۹ همگی در وضعیت پاک قرار دارند. به طور خاص، ایستگاه دانشگاه شهید بهشتی با ثبت عدد ۳۲، تمیزترین هوای موجود در ایستگاه‌های سنجش شده را نشان می‌دهد. این داده‌ها حاکی از آن است که پراکندگی آلاینده‌ها در سطح شهر یکسان نیست و عوامل محلی و جغرافیایی نقش بسزایی در کیفیت هوای هر منطقه ایفا می‌کنند.

آمار سالانه آلودگی هوای تهران از ابتدای سال ۱۴۰۵

بررسی روزشمار شاخص آلودگی هوای تهران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا چهارم آذرماه نشان می‌دهد که پایتخت ۱۳ روز هوای پاک و ۱۹۴ روز هوای قابل قبول را تجربه کرده است. بر اساس این آمار، تهران همچنین ۳۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و چهار روز هوای ناسالم داشته است. در این مدت هیچ روزی با وضعیت بسیار ناسالم یا خطرناک برای پایتخت ثبت نشده است. با وجود ثبت ۴۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ناسالم از ابتدای سال، وضعیت فعلی کیفیت هوای تهران قابل قبول است و شاخص ۷۰ نشان می‌دهد پایتخت امروز شرایط بهتری را از نظر کیفیت هوا تجربه می‌کند.

میانگین ۲۴ ساعت گذشته و پیش‌بینی روند کیفیت هوا

گزارش‌های منتشر شده از سوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد که میانگین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته با ثبت عدد ۷۹ در محدوده قابل قبول قرار داشته است. این عدد نسبت به شاخص لحظه‌ای فعلی (۷۰) کمی بالاتر است، اما همچنان در محدوده استاندارد و قابل قبول قرار دارد. این روند نشان می‌دهد که در روزهای اخیر، کیفیت هوا نوسانات جزئی داشته اما از حد نگرانی خارج بوده است. شهروندان با توجه به وجود آلاینده PM۲.۵، باید همچنان در صورت داشتن بیماری‌های تنفسی یا قلبی، از قرارگیری طولانی‌مدت در فضاهای باز، به ویژه در مناطق با شاخص بالا، پرهیز کنند.