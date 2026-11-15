کانون نویسندگان ایران از بازداشت حداقل ۲۰ نویسنده و حکم قطعی اعدام پیمان فرح‌آور خبر داد. نرگس محمدی نیز با انتشار پیامی این وضعیت را محکوم کرد و به جزئیات پرونده‌ها اشاره نمود.

کانون نویسندگان ایران هم‌زمان با گرامیداشت روز جهانی نویسندگان زندانی ، گزارشی منتشر کرد که به تداوم شدید سرکوب فرهنگی و حقوق شهروندی اهل قلم در ایران می‌پردازد. بر اساس این گزارش رسمی، دست‌کم ۲۰ نویسنده، شاعر و مترجم در حال حاضر در زندان‌های ایران به سر می‌برند یا تحت بازداشت طولانی‌مدت امنیتی قرار دارند و خطر اعدام یکی از این چهره‌ها برجسته شده است.

جزئیات احکام اعدام و بازداشت‌های طولانی‌مدت

یکی از موارد حائز اهمیت در این گزارش، قطعی شدن حکم اعدام پیمان فرح‌آور، ترانه‌سرای اهل استان گیلان است. این هنرمند با اتهامات "بغی" و "محاربه" محکوم شده و نگرانی‌ها از اجرای فوری این حکم افزایش یافته است. کانون نویسندگان ایران همچنین به شرایط نامساعد پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و تنش‌های منطقه‌ای ناشی از درگیری‌های آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اشاره کرده و معتقد است قوانین جدیدی مانند تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم، فضای ارعاب را تشدید نموده است.

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گزارش مذکور اعلام می‌کند که از تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان، دست‌کم ۸۷ نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند. در کنار این آمار، حدود ۲۲۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه تحت تعقیب یا بازداشت به سر می‌برند. این ارقام نشان‌دهنده اوج‌گیری تنش‌های حقوق بشری در بازه زمانی اخیر است که کانون نویسندگان ایران آن را ناشی از سیاست‌های سانسور و سرکوب گسترده می‌داند.

سرنوشت هنرمندان و چهره‌های شناخته شده فرهنگی

در میان فهرست بازداشت‌شدگان و محکومان، نام‌های شناخته‌شده‌ای چون علیرضا بیرانوند، شاعر و فعال محیط‌زیستی اهل ایذه در استان خوزستان، دیده می‌شود. او در اردیبهشت‌ماه در تهران بازداشت شد و متاسفانه در تیرماه در بازداشتگاه نیروهای امنیتی جان باخت. منابع رسمی جمهوری اسلامی علت این فوت را "مسمومیت در زندان" اعلام کرده‌اند که مورد تردید فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. همچنین احسان رستمی، مترجم و ناشر، از مرداد ۱۴۰۴ با اتهام "بغی" در بازداشت به سر می‌برد.

برخی دیگر از چهره‌های فرهنگی نیز احکام سنگین حبس را تجربه کرده‌اند. نویسنده و ویراستاری که پیش‌تر به اتهام "توهین به رهبری" به پنج سال زندان محکوم شده بود، اکنون به دلیل "انتشار شعری در زندان" به یک سال حبس اضافی محکوم شده است. علیرضا بیرانوند نیز با حکم هشت سال حبس (که پنج سال آن قابل اجراست) در زندان اوین محبوس است. همچنین حامد قصری، نویسنده و عکاس، که از ۱۵ اردیبهشت در بازداشت بود، به شش سال و یک ماه زندان محکوم شده و در زندان مرکزی اصفهان نگهداری می‌شود.

فهرست کامل‌تری از متهمان شامل نام‌های علی دورقی، یوسف رحیمی، الیاس قنواتی‌لاری، جواد کنانی معروف، امین ماسوری، داوود محمدی‌نیا و مهرگان نام‌آور است. علاوه بر این‌ها، عمر محمدی به پنج سال زندان برای فعالیت‌های فرهنگی و آموزش زبان کردی، امین عسکراوی به پنج سال حبس و وحید علیزاده رزازی به ۷۵ روز زندان محکوم شده‌اند. پرونده مهدی ناصری، عارف ناصری و محمد کعبی شاعر اهل شوش نیز به دلیل انتشار یک قطعه موسیقی دارای مجوز رسمی پیگیری می‌شود.

واکنش نرگس محمدی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر

نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، روز یکشنبه ۲۴ آبان که مصادف با ۱۵ نوامبر است و از سال ۱۹۸۱ به ابتکار انجمن جهانی قلم به عنوان روز جهانی نویسندگان زندانی گرامی داشته می‌شود، پیامی منتشر کرد. او در اینستاگرام نوشت: "به یاد آنان که قلم را به هیچ بهایی نفروختند. روزتان گرامی." محمدی با تأکید بر اینکه دشمنی با قلم و اندیشه، مشخصه حکومت‌های خودکامه بوده و هست، به صدور احکام اعدام و تهدید اهل قلم با احکام تعلیقی اشاره کرد.

او همچنین به محاکمه پنج روزنامه‌نگار و شاعر در آبادان شامل آرش قلعه‌گلاب، ماندانا صادقی، رضا محمدی، کورش کرم‌پور و فرزانه یحیی‌آبادی اشاره نمود. نرگس محمدی خاطرنشان کرد که حکم اعدام فرح‌آور به شعبه اجرای احکام ارجاع شده و این خبر تنها بخش کوچکی از سرکوب گسترده در چهارگوشه سرزمین است. او بر اهمیت حمایت از صدای تک‌تک نویسندگان زندانی و اعطای جایزه سال ۲۰۲۶ انجمن جهانی قلم به گلرخ ایرایی و علی اسداللهی به عنوان نشانه‌های امید تأکید ورزید.

انجمن قلم آمریکا نیز در همین راستا با انتشار تصاویری از نویسندگان زندانی، به چالش کشیدن روایت‌های رسمی توسط هنرمندان پرداخت. سایت هرانا نیز در روز ۲۴ آبان هویت پنج شهروند بازداشتی شامل حسین سواری، سعید سواری، ابراهیم سواری، حمود سواری و خلیل سواری را اعلام کرد. این افراد که بین ۲۵ تا ۳۰ سال سن دارند، در تاریخ ۲۳ آبان بازداشت شده‌اند و بازگشت به این موارد نشان‌دهنده تداوم روند بازداشت‌های ناگهانی در جامعه مدنی ایران است.