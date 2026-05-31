گزارش گروه پتروپارس از افزایش ظرفیت تولید گاز در فاز ۱۱ پارس جنوبی نشان میدهد که این فاز در آستانه عبور از ۹۱۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز قرار دارد.
مدیرعامل این گروه، دکتر حمیدرضا ثقفی، در گفتگو با روابط عمومی و امور بینالملل، از افزایش تولید گاز در فاز ۱۱ خبر داد و گفت که با تکمیل و راهاندازی چاه یازدهم، تولید گاز این فاز در آستانه عبور از ۹۱۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز قرار دارد. وی افزود که تولید گاز در این فاز از ابتدای دولت چهاردهم که حدود ۴۱۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز بود، اکنون به حدود ۸۴۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز رسیده است و با ورود چاه یازدهم به مدار، پیشبینی میکنیم تولید از مرز ۹۱۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز عبور کند.
دکتر ثقفی همچنین از برنامه کوتاهمدت این مجموعه برای افزایش تولید در دیگر پروژههای فعال خبر داد و افزود که ظرف کمتر از چهار هفته آینده، سه حلقه چاه جدید در پروژههای فعال گروه پتروپارس در خلیج فارس وارد مدار تولید خواهد شد. این اقدام در ادامه برنامههای توسعهای این گروه در میدان مشترک پارس جنوبی انجام میشود که نیمی از گاز کشور از آن تأمین میشود و افزایش تولید در آن، نقش مستقیمی در پایداری شبکه گاز کشور خواهد داشت.
مدیرعامل گروه پتروپارس در ادامه تأکید کرد که عملیات حفاری در پروژههای گروه پتروپارس در ماههای گذشته، حتی در دوره جنگ و همزمان با محدودیتهای عملیاتی و دشواریهای پشتیبانی، ادامه داشته است. وی اظهار داشت که پس از آتشبس، بازگشت به مدار فعالیت با سرعت انجام شد و نخستین دکلهای حفاری دریایی که پس از این وقفهها دوباره در خلیج فارس به کار گرفته شدند، در پروژههای این گروه فعال شدند.
همچنین آخرین دکل دریایی که تا پنجم فروردین ۱۴۰۵ به عملیات حفاری در خلیج فارس ادامه میداد، در پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی مستقر بوده است. دکتر ثقفی با اشاره به اینکه در بخش فراساحل فاز ۱۱ نیز عملیات نصب جکت با موفقیت انجام شده است، بیان کرد که این سازه پس از بارگیری، مهاربندی و انتقال، در موقعیت تعیینشده در بستر خلیج فارس نصب شده و اکنون عملیات شمعکوبی برای تثبیت نهایی آن در حال انجام است.
همزمان، ساخت عرشه این بخش از پروژه نیز در یارد ایزوایکو با پیشرفت قابل توجهی ادامه دارد. علی ندیران، مدیر طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در گروه پتروپارس، با اشاره به روند پیشرفت کار گفت که نتایج اخیر پروژه، حاصل هماهنگی مستمر میان بخشهای اجرائی، فنی و مدیریتی است.
وی افزود که حمایت و هماهنگی در سطح مدیریت ارشد گروه و تلاش شبانهروزی همکاران در بخشهای حفاری، بهرهبرداری، مهندسی و پیمانکاران اجرائی، نقش مهمی در حفظ تداوم عملیات و پیشرفت پروژه در شرایط پیچیده عملیاتی داشته است. ندیران در ادامه با تأکید بر اینکه توسعه فاز ۱۱ و افزایش تولید از این فاز، بخشی از برنامه کلان صنعت نفت برای تقویت برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی است، بیان کرد که این میدان راهبردی سهم اصلی را در تأمین گاز کشور بر عهده دارد و هر گام در توسعه آن، افزون بر اثرگذاری بر تراز تولید، بر امنیت انرژی و پایداری تأمین گاز نیز اثر مستقیم دارد.
دکتر حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس، در پایان تأکید کرد که این دستاوردها حاصل همکارى نزدیک کارفرما، پیمانکاران، تیمهاى اجرائی و حمایت مجموعه صنعت نفت کشور است و نشان میدهد که مسیر توسعه افرایش تولید گاز کشور با قدرت ادامه خواهد داشت
