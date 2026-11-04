گزارش سازمان جهانی بهداشت: نجات ۱.۶ میلیون جان با ۶ اقدام

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که اجرای ۶ اقدام بهداشتی و زیست‌محیطی سالانه از مرگ ۱.۶ میلیون نفر جلوگیری کرده و ۳.۹ تریلیون دلار سود اقتصادی ایجاد می‌کند.

سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد که گسترش و اجرای شش اقدام کلیدی در حوزه‌های بهداشت عمومی، خدمات ضروری و حفاظت از محیط زیست می‌تواند سالانه از مرگ حدود ۱.۶ میلیون نفر جلوگیری کند و تریلیون‌ها دلار منافع اقتصادی به همراه داشته باشد.

جزئیات شش اقدام نجات‌بخش و هزینه‌های پنهان

این نهاد بهداشتی سازمان ملل متحد در گزارشی که در آستانه سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی منتشر کرد، برآورد کرده است که اجرای جهانی این اقدامات می‌تواند سالانه ۳.۹ تریلیون دلار منفعت در زمینه رفاه اقتصادی ایجاد کند و ۵.۴ تریلیون دلار دیگر نیز به دستاوردهای مالی و بودجه‌ای کشورها بیفزاید.

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این کنفرانس قرار است از هفته آینده در شهر آنتالیا در ترکیه آغاز شود. اقدامات پیشنهادی شامل ایجاد سامانه‌های هشدار زودهنگام در برابر گرمای شدید، بهبود دسترسی به آب آشامیدنی سالم، امکانات بهداشتی و فاضلاب و تسهیلات مرتبط با رعایت بهداشت فردی است.

علاوه بر این موارد، استفاده از انرژی پاک‌تر در منازل و اصلاح نظام قیمت‌گذاری سوخت‌های فسیلی نیز در لیست اقدامات ضروری قرار گرفته‌اند. مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در این گزارش تاکید کرده است که بخش عمده آسیب‌های بحران اقلیمی با ابزارهای موجود قابل پیشگیری است.

بازدهی سرمایه‌گذاری و نقش یارانه‌های سوخت

تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، در این گزارش گفت: بحران اقلیمی، یک بحران سلامت و بهداشت عمومی است؛ اما بخش عمده آسیب‌هایی که این بحران به بار می‌آورد، با استفاده از ابزارهایی که هم‌اکنون در اختیار داریم، قابل پیشگیری است.

بر اساس این گزارش، هر یک دلار سرمایه‌گذاری در پنج مورد از این اقدامات می‌تواند به‌طور متوسط ۲۴ دلار منفعت به همراه داشته باشد. سامانه‌های هشداردهنده مخاطرات گرما برای سلامت، به‌ویژه می‌توانند بازدهی بسیار بالایی داشته باشند.

پیش‌بینی می‌شود به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در این سامانه‌ها، ۸۳۵ دلار منفعت حاصل شود. این رقم نشان‌دهنده اهمیت حیاتی سیستم‌های هشدار سریع در مقابله با امواج گرماست که مستقیماً بر سلامت جامعه تاثیر می‌گذارد.

تاثیر حذف یارانه‌ها و اولویت کشورهای درآمد پایین

در این گزارش آمده است که اصلاح نظام قیمت‌گذاری سوخت‌های فسیلی، از جمله حذف یارانه‌های ناکارآمد، می‌تواند سالانه از مرگ ۱.۲ میلیون نفر جلوگیری کند. این مورد در مقایسه با سایر اقدامات، بیشترین دستاوردهای اقتصادی و مالی را به همراه دارد.

سازمان جهانی بهداشت از دولت‌ها خواست سرمایه‌گذاری در این اقدامات را افزایش دهند و خاطرنشان کرد که کشورهای با درآمد پایین و متوسط می‌توانند بیشترین بهره را از اجرای این سیاست‌ها ببرند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که زیرساخت‌های بهداشتی در کشورهای توسعه‌یافته باید تقویت شود.

اجرای دقیق این توصیه‌ها نیازمند همکاری جهانی و تخصیص منابع مناسب است تا بتوان از تهدیدات جدی سلامت عمومی پیشگیری کرد.

آینده اقتصاد سبز و سلامت جهانی

مدیران بهداشت جهانی معتقدند که پیوند میان تغییرات اقلیمی و سلامت انسان جدی‌تر از آن است که نادیده گرفته شود. اقدامات فوری می‌تواند چرخه مرگ‌ومیرهای قابل پیشگیری را متوقف کند.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که هزینه‌های پیشگیری بسیار کمتر از هزینه‌های درمان بیماری‌های ناشی از آلودگی و گرمای شدید است. بنابراین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سبز یک ضرورت استراتژیک است.

کنفرانس آنتالیا فرصتی مناسب برای بررسی این آمارها و تعهدات جدید کشورهای عضو خواهد بود. انتظار می‌رود نتایج این نشست بر سیاست‌گذاری‌های سال‌های آینده کشورها تاثیرگذار باشد.

در نهایت، دستیابی به این اهداف نیازمند اراده سیاسی و هماهنگی بین‌المللی است. بدون همکاری مشترک، تحقق اعداد و ارقام اعلام شده توسط سازمان جهانی بهداشت غیرممکن خواهد بود.

کارشناسان بر این باورند که گذار به اقتصاد سبز نه تنها یک انتخاب زیست‌محیطی، بلکه یک فرصت اقتصادی عظیم برای رشد پایدار است. سلامت جامعه و رفاه اقتصادی با هم گره خورده‌اند.

این گزارش هشدار می‌دهد که تعلل در اجرا می‌تواند منجر به فجایع انسانی و بحران‌های اقتصادی بیشتر شود. زمان برای اقدام محدود است و جبران هزینه‌های سنگین آینده دشوار خواهد بود.