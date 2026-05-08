در این گزارش، آخرین تحرکات مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، فشار بر تهران در برخی از مذاکرات بینالمللی و میان چند کشور در کنترل تنگه هرمز و در پی آن صورت گرفته است.
وزیر خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده انتظار دارد امروز پاسخ ایران به پیشنهاد اخیر برای پایان دادن به جنگ را دریافت کند. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمله این کشور و اسرائیل به تهران آغاز شد و علی خامنهای، یکی از اصلیترین مقامات حکومت ایران ، در آن کشته شدند.
چهل روز بعد، تهران و واشنگتن به توافق در مورد آتشبسی دو هفتهای رسیدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در آخرین ساعات از این آتشبس، درخواست شماری از مقامهای پاکستان مبنی بر شروع مجدد حملات به جمهوری اسلامی را به طور موقت متوقف و آتشبس را تمدید کرد. در هفتههای گذشته، تنش میان دو کشور بر سر کنترل تنگه هرمز بالا رفته و ایران در آن به عنوان آبراه مهم بینالمللی مسدود شده است.
همچنین، اقدامات آمریکا و اسرائیل در این زمینه، به تنش با بسیاری از دیگر کشورها نیز انجامیده است
