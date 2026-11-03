گزارش سارا فلاحی درباره نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس

سارا فلاحی در گزارش سالانه نقض حقوق بشر آمریکا و انگلیس، آمار مرگ‌های ناشی از تحریم و جنگ را افشا کرد و به بررسی وضعیت زنان و اقلیت‌ها در آمریکا پرداخت.

سارا فلاحی ، نماینده مجلس شورای اسلامی ، در مراسم رونمایی از گزارش سالانه نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا که طبق مصوبه مجلس تهیه شده است، به بیان نتایج تحقیقات گسترده در این زمینه پرداخت. وی با اشاره به پیامدهای ویرانگر سیاست‌های بین‌المللی آمریکا اظهار داشت که بر اساس مطالعات انجام‌شده توسط دانشگاه‌های آمریکا یی و اروپایی، به‌ویژه دانشگاه براون، این کشور پس از حمله تروریستی یازدهم سپتامبر حدود پنج میلیون انسان بی‌گناه را به قتل رسانده است.

آمار مرگ‌ها و تبعات تحریم‌های غرب

این نماینده مجلس با تأکید بر مسئولیت اخلاقی و حقوقی آمریکا در صحنه جهانی، عنوان کرد که واشنگتن فاقد صلاحیت لازم برای نقد وضعیت حقوق بشر در سایر nations است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون، تحریم‌های اعمال‌شده توسط آمریکا و اروپا منجر به مرگ بیش از ۳۸ میلیون انسان بی‌گناه شده است. این آمار تکان‌دهنده نشان می‌دهد که سیاست‌های فشار اقتصادی و نظامی این کشورها مستقیماً جان انسان‌های بی‌دفاع را تهدید کرده است.

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نژادپرستی و شکاف درآمدی در جامعه آمریکا

فلاحی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی وضعیت داخلی آمریکا و مقایسه آمارهای نژادی در سال ۲۰۲۳ پرداخت. وی تصریح کرد که اگرچه جمعیت سیاه‌پوستان در آمریکا حدود ۱۳ درصد است، اما آمارهای پلیس نشان می‌دهد که ۲۷ درصد از ۱۲۰۰ نفری که در آن سال توسط پلیس کشته شده‌اند، سیاه‌پوست بوده‌اند. علاوه بر این، شکاف دستمزدهای قابل‌توجهی میان رنگین‌پوستان، لاتین‌تبارها و سفیدپوستان وجود دارد که نشان‌دهنده ساختار نابرابر اقتصادی و اجتماعی در این کشور است.

خشونت خانگی و آزار جنسی علیه زنان

نماینده مجلس با ارجاع به یک نظرسنجی تلفنی انجام‌شده توسط سارا بلوچ، مریجی فینگلینگ و همکارانشان با مشارکت ۳۴۵۳ زن آمریکایی بالای ۱۸ سال، آمار نگران‌کننده‌ای از آزار و اذیت را披露 کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که ۳۷ درصد از پاسخ‌دهندگان خود یا یکی از اعضای خانواده‌شان مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند و ۲۹ درصد دیگر تجربه تهدید یا آزار جنسی را گزارش کرده‌اند. همچنین بیش از ۲۱ درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند که به دلیل زن بودن، خشونت را تجربه کرده‌اند.

وضعیت زنان سیاه‌پوست و بومیان آمریکا

فلاحی با تأکید بر تبعیض ساختاری علیه زنان اقلیت‌ها، بیان کرد که زنان سیاه‌پوست و بومی در معرض نرخ بالاتری از خشونت و انگ‌زنی قرار دارند. او خاطرنشان کرد که جمعیت بومیان آمریکا که در گذشته حدود پنج میلیون نفر بود، اکنون به کمتر از ۲۵۰ هزار نفر کاهش یافته است. این کاهش شدید جمعیت نتیجه قتل‌عام‌ها، تبعیض و خشونت‌های تاریخی بوده است. زنان سیاه‌پوست بخش قابل‌توجهی از زندانیان این کشور را تشکیل می‌دهند و در چرخه‌ای از فقر، جرم‌انگاری و حبس مکرر گرفتار شده‌اند.

چالش‌های مسکن و سلامت در میان زنان

در پایان، نماینده مجلس به وضعیت معیشتی زنان اشاره کرد و گفت که زنانه‌شدن فقر به‌ویژه در میان رنگین‌پوستان محسوس است. بسیاری از این زنان در مناطق کم‌برخوردار و جرم‌خیز زندگی می‌کنند و به دلیل محدودیت فرصت‌های اقتصادی، ناچار به روی آوردن به اقتصاد خیابانی و کارهای پرخطر هستند. وی افزود که از هر ۱۰۰ هزار زن در جامعه آمریکا، ۱۳۳ نفر در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند که نشان‌دهنده گسترش سیستم کیفری علیه زنان محروم است. عدم اطمینان به نهادهای قضایی و پزشکی نیز مانع از پیگیری حقوق این زنان می‌شود.