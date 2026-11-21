اختلاف نظر علیرضا زاکانی و مهدی اقراریان بر سر مصوبه هیات وزیران برای تمرکززدایی از تهران. بررسی جزئیات ماده ۲۴ و نقش رسانه‌ها در نظارت.

در واکنش به مصوبه جدید هیات وزیران مبنی بر تمرکززدایی از تهران و البرز ، علیرضا زاکانی شهردار تهران، این اقدام را اساساً نادرست و مبتنی بر اطلاعات غیردقیق خواند. زاکانی روز ۲۵ آبان ماه در شورای شهر تهران ، گزارشی از این مصوبه ارائه داد و هشدار داد که چنین تصمیمی می‌تواند به دلیل عدم هماهنگی با واقعیت‌های شهری، منجر به افزایش هزینه‌ها و آسیب به توسعه پایتخت شود. او معتقد است که نادیده گرفتن پیوستگی زیستی و مدیریتی تهران و البرز ، راهکاری کارآمد برای حل معضلات شهری نخواهد بود.

بررسی چالش‌های اجرایی و نظرات مخالف

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با تأکید بر اینکه هر کارشناسی می‌داند این طرح از پایه ایراد دارد، آن را ضد توسعه و عامل گرانی می‌داند. استدلال اصلی زاکانی بر این است که تهران و البرز در گذشته یک استان واحد بوده‌اند و هنوز نیز پیوستگی زیستی و جغرافیایی این دو منطقه حفظ شده است. بنابراین، تفکیک اداری و مدیریتی این دو، بدون در نظر گرفتن این واقعیت‌ها، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث ایجاد اصطکاک‌های جدید و کاهش کارایی در مدیریت منابع شهری شود. او معتقد است که تصمیم‌گیری‌های اخیر دولت بدون مشورت کافی با نهادهای اجرایی محلی اتخاذ شده است.

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در مقابل این دیدگاه، مهدی اقراریان از اعضای شورای شهر تهران که از ابتدای دوره ششم بر ضرورت تمرکززدایی تأکید داشته، با ارزیابی متفاوتی مواجه می‌شود. اقراریان معتقد است که بسیاری از سیاست‌های فعلی شهرداری با مفاد مصوبه دولت در تضاد است و ادامه وضعیت موجود، تهران را وارد بحران‌های جدی‌تری خواهد کرد. او نشان می‌دهد که اصلاح نظام حکمرانی پایتخت، تنها راه عبور از ابرچالش‌های جمعیتی و ساختمانی است و تکیه بر قوانین گذشته هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.

تضاد منافع و سابقه تصمیم‌گیری‌های گذشته

مهدی اقراریان در توضیح اختلاف نظر خود با زاکانی، عملکرد کمیسیون ماده پنج و مصوبه ۷۱۶ را به عنوان نمونه‌هایی از تعارض منافع و ناهماهنگی مدیریتی نام برد. او بیان می‌کند که این اختلاف، ریشه در شیوه‌های قدیمی اداره تهران دارد و نشان می‌دهد که نگاه‌های متفاوتی نسبت به آینده شهری حاکم است. اقراریان اشاره می‌کند که در دوره‌های مختلف از جمله دوران جنگ، تصمیمات دولت و شهرداری با مفاد قوانین تمرکززدایی در تناقض بوده و این ناهماهنگی‌ها همواره مانع پیشرفت شده است.

او خاطرنشان می‌سازد که موضوع اصلاح حکمرانی و تمرکززدایی را از روزهای نخست حضور در شورا مطرح کرده و حتی در جلسات با رئیس‌جمهور محترم، یادداشتی در این خصوص ارائه داده است. اقراریان باور دارد که اگر این مسئله به عنوان یک دغدغه ملی در عالی‌ترین سطح حکمرانی یعنی هیات وزیران مطرح شود، می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی برای حل مسائل تهران باشد. او تأکید می‌کند که با یک ابرچالش ملی مواجه هستیم که محدودیت‌های جغرافیایی و جمعیتی را در بر می‌گیرد و نیازمند یک راهکار ریشه‌ای است.

مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی و زمان‌بندی

مصوبه هیات وزیران مسئولیت‌های مشخصی را برای دستگاه‌های گوناگون تعریف کرده است. بر اساس این مصوبه، وزارت کشور مسئولیت بسیار سنگینی در نظارت و هماهنگی دارد. علاوه بر این، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو نیز تکالیف جزئی و زمان‌بندی شده‌ای را بر عهده گرفته‌اند. اقراریان بر این نکته تأکید می‌کند که یکی از ویژگی‌های مهم این مصوبه، تعیین زمان‌بندی دقیق برای اجرای اقدامات مختلف است که می‌تواند معیار سنجش عملکرد دولت باشد.

ماده ۲۴ این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است تا با همکاری رسانه ملی و سایر رسانه‌های دیداری و شنیداری، برنامه‌های آگاهی‌بخشی را اجرا کند. هدف از این اقدام، اقناع عمومی و همسو کردن گروه‌های ذی‌نفع و جامعه حرفه‌ای است. اقراریان معتقد است که این بخش از مصوبه باید با مطالبه‌گری جدی رسانه‌ها همراه شود تا از اجرای ناقص یا بدون نظارت آن جلوگیری شود.

نقش رسانه‌ها و چشم‌انداز آینده

مهدی اقراریان تأکید می‌کند که هم رسانه ملی و هم سرویس‌های مدیریت شهری در سایر رسانه‌ها، باید این مصوبه را به عنوان یکی از موضوعات مهم در دستور کار خود قرار دهند. به نظر او، نظارت رسانه‌ها بر اجرای دقیق مصوبه و شفاف‌سازی میزان پیشرفت دستگاه‌های اجرایی، نقش حیاتی در موفقیت این طرح دارد. بدون مشارکت فعال رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و نظارت، احتمال بازگشت به روش‌های قدیمی و ناکارآمد وجود دارد.

در نهایت، با گذشت چند روز از ابلاغ مصوبه، اختلاف نظر میان چهره‌های کلیدی مدیریت شهری همچنان پابرجاست. در حالی که زاکانی آن را اشتباه و آسیب‌زا می‌داند، اقراریان آن را گامی ضروری اما نیازمند اصلاحات و نظارت دقیق می‌پندارد. پرسش اصلی این است که آیا این مصوبه که بازتولید قوانین قبلی است، می‌تواند واقعاً بحران تهران را حل کند یا خیر. پاسخ به این پرسش، در گرو اجرای دقیق، شفاف و نظارت شده مصوبه توسط دستگاه‌های اجرایی و همراهی رسانه‌ها خواهد بود. تهران منتظر است تا ببیند آیا این تصمیم می‌تواند نسخه نجات پایتخت باشد یا نه.