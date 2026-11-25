بر اساس گزارش هرانا در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، طی یک سال گذشته دست‌کم ۱۰۴ زن در ایران به قتل رسیده‌اند که نرخ آن هر ۳.۵ روز یک فقره است.

مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵، هم‌زمان با سالروز جهانی منع خشونت علیه زنان ، گزارشی تکان‌دهنده از وضعیت امنیت زنان در کشور منتشر کرد. بر اساس این گزارش، آمارهای مستند نشان می‌دهد که در یک سال اخیر، هر سه روز و نیم یک مورد قتل زن در ایران رخ داده است. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده که طی این بازه زمانی، دست‌کم ۱۰۴ مورد قتل زنان در ایران مستندسازی شده است.

عوامل اصلی قتل و آمار پزشکی قانونی

خبرگزاری هرانا به عنوان ارگان خبری این مجموعه، عوامل اصلی این قتل‌ها را "به دست همسران یا دیگر اعضای خانواده" و با انگیزه‌های ناموسی و در بستر اختلافات خانوادگی معرفی کرده است. در حالی که آمار رسمی قتل‌ها ۱۰۴ مورد است، داده‌های سازمان پزشکی قانونی برای سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که ۱۳۳۴۷ مورد معاینه زنان مدعی همسرآزاری ثبت شده است. این عدد به معنای بیش از ۱۴۳ مورد خشونت روزانه است که هیچ‌کدام لزوماً منجر به گزارش قتل نمی‌شود. همچنین ۱۷۸ مورد خشونت خانگی و ۶۳ مورد تجاوز و آزار جنسی دیگر در داده‌های این مجموعه ثبت شده است.

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محدودیت‌های اجتماعی و نقض حقوق بشر

این نهاد تأکید دارد که خشونت علیه زنان در ایران تنها محدود به محیط خانواده نیست و در عرصه عمومی نیز نمود دارد. رفتارهایی مانند برخورد با زنان به دلیل پوشش، محدودیت در تردد، و ممانعت از فعالیت‌های هنری، زمینه‌ساز اعمال خشونت و تبعیض شده است. نماینده آمریکا نیز با انتقاد از سیاست‌های داخلی ایران، سرکوب زنان را بخشی از سیاست مستمر جمهوری اسلامی دانسته که از سال ۱۳۵۷ آغاز شده و با وقایعی مانند کشته شدن مهسا امینی اوج گرفته است.

الزامات اصلاحی و پایان خشونت

گزارش نهایی هرانا برای رهایی از این وضعیت، الزام به اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز، ایجاد سازوکارهای مؤثر پیشگیری، و گسترش دسترسی به خانه‌های امن را خواستار شده است. از جمله اقدامات ضروری دیگر، توقف مجازات‌های بدنی، جلوگیری از ازدواج کودکان، و تحقیق مؤثر درباره موارد خشونت ارتکابی توسط مأموران حکومتی اعلام شده است. کارزار بین‌المللی ۱۶ روزه مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت نیز از تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶ آغاز و تا ۱۰ دسامبر ادامه خواهد یافت.