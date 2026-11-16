گزارش سازمان حقوق بشر ایران: اعدام ۷۴ نفر در ۸ ماه اخیر

سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که ۷۴ شهروند در ۸ ماه گذشته اعدام شده‌اند. ۱۲۱ نفر از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی منتشر شده اعلام کرد که در بازه زمانی ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۵ آبان سال جاری، ۷۴ شهروند معترض و زندانی سیاسی اعدام شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده رکوردی تاریخی و بی‌سابقه در دهه‌های اخیر است که در هیچ دوره مشابهی از دهه ۱۳۶۰ تا کنون در چنین بازه کوتاه زمانی ثبت نشده است.

جزئیات اعدام‌ها و محکومان اعتراضات دی‌ماه

بر اساس این گزارش، دست‌کم ۱۲۱ نفر از بازداشت‌شدگان مربوط به اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به حکم اعدام محکوم شده‌اند. در این آمار، ۳۹ مرد بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه، دو نفر از فعالان جنبش "زن، زندگی، آزادی"، ۱۶ زندانی سیاسی به اتهام ارتباط با گروه‌های مخالف ممنوع‌شده و ۱۷ نفر به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی قرار دارند.

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بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرونده‌های ۱۲۱ معترض محکوم به اعدام، صرفاً به ۱۵ استان کشور محدود شده است. در میان این پرونده‌ها، تنها هفت مورد توسط منابع رسمی اعلام شده و جزئیات دو مورد دیگر در گفت‌وگوی وکلا با پایگاه خبری امتداد منتشر شده است. سازمان حقوق بشر ایران ۶۷ پرونده را راستی‌آزمایی کرده و ۴۵ مورد دیگر را سازمان‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند.

نقش سازمان ملل و واکنش‌های بین‌المللی

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، دوشنبه ۲۵ آبان در پاسخ به سوال علیرضا محبی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، درباره کشتار معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی اظهار نظر کرد. نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز هشدار داد که حکم اعدام فرح‌آور، زندانی محبوس در زندان لاکان رشت، به شعبه اجرای احکام ارجاع شده است.

سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه ۱۹ آبان، جمهوری اسلامی را "رژیم اعدام و سرکوب" خواند و اعلام کرد که "ماشین کشتار ولایت فقیه" همچنان قربانی می‌گیرد. این کارزار با اشاره به گزارش‌های شکنجه و اعدام مصنوعی حسن دیوبند و حمید کاظمی پیش از اجرای حکم اعدام آنان، اعلام کرد که "حاکمیت جنایت‌کار" این دو زندانی سیاسی را "به قتل رساند".

آمار دقیق اعدام‌ها و هشدارهای حقوق بشری

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به این واقعیت که از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون به‌طور میانگین هر هفته بیش از یک معترض اعدام شده است، از دولت‌های اروپایی خواست پیامی قاطع، متحد و بدون ابهام ارسال کنند. او هشدار داد که ادامه این اعدام‌ها پیامدهای جدی سیاسی و دیپلماتیک خواهد داشت.

از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان، دست‌کم ۸۷ نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهامات مشابه در معرض خطر قرار دارند. بر اساس گزارش منتشر شده، دست‌کم پنج نفر از ۱۲۱ معترض محکوم به اعدام، هنگام وقوع جرایم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتند و شش زن نیز در این فهرست حضور دارند.

سوءاستفاده از شکنجه و نقض دادرسی عادلانه

بازداشت‌شدگان اعتراضات به دلیل امنیتی تلقی شدن پرونده‌هایشان، به‌طور سیستماتیک از دسترسی به وکیل انتخابی محروم می‌شوند و ناچارند وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید حکومت انتخاب کنند. گزارش سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که استفاده سیستماتیک از شکنجه، نقض جدی حقوق متهمان و محرومیت آنان از دادرسی عادلانه مستند شده است.

رسانه‌های حکومتی اعترافات اجباری صدها معترض را، در بیشتر موارد پیش از آغاز رسیدگی قضایی، پخش کرده‌اند. خانواده‌های محکومان به اعدام نیز برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی تهدید می‌شوند و در موارد بسیاری، ماموران اعضای خانواده را برای اعمال فشار بر متهمان و گرفتن اعترافات دروغین بازداشت کرده‌اند.

گسترش فشارها علیه اقلیت‌ها و شهروندان

سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه ۲۵ آبان گزارش داد که ماموران اداره اطلاعات ۲۴ آبان منازل پنج خانواده بهائی در سمنان و محل کسب یکی از آنان را تفتیش کردند. بهفر خانجانی، حسام تبیانیان و زهره نیک‌آیین بازداشت شدند و تلفن‌های همراه و لپ‌تاپ‌های خانواده‌ها ضبط شد.

منازل لیدا پیراسته و همسرش بدیع نوبخت و همچنین بابک و پروانه شبیریان نیز تفتیش شد. نازنین عابدینی کفشگری، شهروند بهائی و مربی موسیقی کودکان ساکن قائم‌شهر، با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به سه سال حبس و هشت سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.