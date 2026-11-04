گزارش سازمان حقوق بشر ایران: اعدام ۶۹۱ نفر در سال جاری

سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارش جدید اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون دست‌کم ۶۹۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این گزارش جزئیات اتهامات و آمار قربانیان را تشریح می‌کند.

سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی رسمی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ماه اکتبر ۲۰۲۶، که برابر با بازه زمانی نهم مهر تا نهم آبان سال جاری است، دست‌کم ۷۷ شهروند را به اتهام‌های گوناگون اعدام کرده است. بر اساس داده‌های ثبت‌شده در این گزارش، شمار اعدام‌های تایید شده از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا پایان این دوره زمانی، به عدد ۶۹۱ نفر رسیده است که نشان‌دهنده روند قابل توجهی در اجرای احکام مرگ در این بازه هشت‌ماهه است.

جزئیات اتهامات و آمار قربانیان اعدام

بررسی دقیق آمار منتشر شده توسط این نهاد غیردولتی نشان می‌دهد که از مجموع ۷۷ اعدام انجام شده در ماه اکتبر، ۳۹ نفر به اتهام قتل عمد، ۳۱ نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، شش نفر با اتهامات سیاسی و یک نفر به اتهام تجاوز جنسی اعدام شده‌اند. در میان این آمار، تنوع قومی و ملیتی قربانیان نیز برجسته است؛ شامل ده شهروند بلوچ، دو شهروند کرد، یک شهروند عرب، دو تبعه افغانستان و یک تبعه عراق که آخرین مورد به اتهام جاسوسی اعدام شده است.

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آمار کلی از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا پایان اکتبر (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا نهم آبان) حاکی از اعدام ۳۵۳ نفر به اتهام قتل عمد، ۲۴۴ نفر به اتهام جرایم مواد مخدر، ۸۱ نفر با اتهامات سیاسی و ۱۲ نفر به اتهام تجاوز جنسی است. همچنین چهار نفر دیگر با اتهام نامشخص اعدام شده‌اند. در میان محکومان به قتل عمد، چهار نفر معترض بودند و در بخش اتهامات سیاسی، ۳۲ نفر معترض، ۱۵ زندانی وابسته به گروه‌های ممنوع‌شده مخالف، ۱۷ متهم به جاسوسی، نه محکوم به سرقت مسلحانه و چهار نفر متهم به ارتباط با داعش قرار داشتند.

نقش خشونت پلیس در پرونده‌های قتل و دادرسی

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در تحلیل این پرونده‌ها تاکید کرد که وجه مشترک بسیاری از اعدام‌ها، محرومیت سازمان‌یافته محکومان از دادرسی عادلانه و حقوق قانونی‌شان است. اسناد قضایی و شهادت‌های بررسی شده نشان می‌دهد که در برخی موارد، خشونت ماموران پلیس عامل اصلی حوادث منجر به مرگ بوده اما دستگاه قضایی این موضوع را نادیده گرفته و افراد را به قتل عمد محکوم کرده است.

یکی از نمونه‌های بارز این ادعا، پرونده جابر خسروی، ۴۳ ساله اهل دامغان است که با وجود سابقه اختلال دوقطبی و مدارک پزشکی مبنی بر وضعیت حاد روانی، به اتهام قتل مامور پلیس اعدام شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که او پس از ضرب‌وشتم و استفاده از اسپری فلفل توسط ماموران، بدون آگاهی کامل رفتار خود شلیک کرده و گلوله به صورت ناخواسته به مامور اصابت کرده است. امیری‌مقدم معتقد است جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای پنهان کردن تخلفات و خشونت نیروهای امنیتی استفاده می‌کند.

پرونده دیگری که به همین شیوه بررسی شده، مربوط به دانیال جهانیان، ۳۷ ساله اهل یزد است که حکم اعدام او در ۱۹ مهر در زندان مرکزی بندرعباس اجرا شد. طبق اسناد، ماموران لباس شخصی به خودروی او تیراندازی کردند و جهانیان پیش از برخورد خودرو با مامور بی‌هوش شده بود. اتهامات مربوط به قاچاق و شهادت‌های دروغین در محکومیت او نقش داشته‌اند و حادثه در جریان بازرسی و بر اثر خشونت ماموران رخ داده است.

اعتراضات کارگری و بحران معیشتی در سراسر کشور

همزمان با گزارش‌های حقوق بشری، خبرگزاری ایلنا، روزنامه شرق، کانال تلگرامی پژواک کار ایران و اتحادیه آزاد کارگران ایران در تاریخ سه‌شنبه ۱۲ آبان، از موجی از اعتراضات کارگری در سراسر کشور خبر دادند. این گزارش‌ها به توقف فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی، اخراج کارگران و مشکلات شدید معیشتی آنان اشاره کرده‌اند که نشان‌دهنده تشدید نارضایتی‌های اجتماعی در بخش اقتصادی است.

در تهران، جمعی از کارگران مرکز پسماند آرادکوه شهرداری تهران مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند و با در دست داشتن پلاکاردها خواستار استخدام مستقیم، حذف پیمانکاران و تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود شدند. این کارگران با اشاره به سابقه چندساله فعالیت خود، تاکید کردند که ادامه کار با قراردادهای پیمانکاری را نمی‌پذیرند و با وجود وعده‌های مکرر مسئولان، هنوز اقدامی برای تحقق امنیت شغلی آن‌ها صورت نگرفته است.

در شهر یزد نیز رانندگان اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های بخش خصوصی حمل‌ونقل شهری از نهم آبان نسبت به افزایش هزینه‌ها و پرداخت‌نشدن سهم خود از درآمد فروش بلیت اعتصاب کردند. دلایل اصلی این اعتصاب شامل افزایش قیمت روغن و لاستیک و هزینه‌های نگهداری خودروها است. همچنین عدم اجرای تعهد شهرداری و شرکت اتوبوسرانی یزد برای اختصاص ۳۰ درصد از درآمد فروش بلیت به ناوگان بخش خصوصی، انگیزه اصلی این حرکت صنفی عنوان شده است.