بر اساس گزارش تازه واشنگتن پست، هر دو طرف درگیری نظامی از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک اسپیس ایکس استفاده کرده‌اند که منجر به برکناری مدیران ارشد این شرکت شد.

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی مفصل که روز شنبه ۲۸ نوامبر منتشر شد، به ادعای استفاده همزمان نیروهای ایرانی و ارتش ایالات متحده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک اشاره کرد. این گزارش که به منابع آگاه و گفت‌وگوهای داخلی شرکت اسپیس ایکس استناد دارد، نشان می‌دهد که این فناوری فراتر از کاربردهای تجاری برای پشتیبانی از عملیات نظامی مورد استفاده قرار گرفته است.

جزئیات استفاده نظامی از استارلینک در خاورمیانه

به نوشته این روزنامه، تیم ایلان ماسک پس از اطلاع از دو مورد استفاده غیرمجاز از سرویس استارلینک که با تلاش‌های ایران علیه نیروهای آمریکایی مرتبط تشخیص داده شد، خشمگین گردید. یکی از مدیران اجرایی اسپیس ایکس اعلام کرد که به ماسک گزارش شده است ارتش ایالات متحده از نسخه نظامی این سرویس موسوم به Starshield برای هدایت پهپادهای انتحاری یک‌طرفه استفاده کرده است.

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این گزارش همچنین تأکید می‌کند که استفاده از فناوری استارلینک در عملیات‌های زمینی، در قالب طرحی ارزان‌تر نسبت به روش‌های استاندارد نظامی اجرا شده است. وجود این گزارش محرمانه که به دست پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، رسیده است، نشان‌دهنده جدیت موضوع و ابعاد امنیتی آن است.

واکنش‌های داخلی و برکناری مدیران ارشد

پیامدهای این افشاگریات منجر به تغییرات ساختاری در مدیریت شرکت اسپیس ایکس شد. طبق گزارش‌های منتشر شده، دست‌کم دو نفر از مدیران اجرایی این شرکت به دلیل این دو حادثه از سمت خود برکنار شدند. این اقدام نشان‌دهنده حساسیت بالای شرکت ماسک نسبت به نقض پروتکل‌های امنیتی و استفاده غیرمجاز از زیرساخت‌های ارتباطی خود است.

وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این ادعاها، در بیانیه‌ای اعلام کرد که از وجود گزارش ارائه‌شده به دفتر وزیر دفاع در ارتباط با این موضوع اطلاعی ندارد. این واکنش دیپلماتیک و سلب مسئولیت رسمی، تضاد جالبی با محتوای گزارش واشنگتن پست ایجاد می‌کند.

تهدیدات امنیتی عربستان و وضعیت یمن

در پی همین تنش‌ها، ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد یک موشک بالستیک را که ریاض را هدف قرار داده بود، رهگیری و سرنگون کرده است. ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که سامانه‌های پدافند هوایی، موشک بالستیک شلیک شده توسط حوثی‌ها را منهدم کردند.

حوثی‌ها روز شنبه ادعا کردند که در ۴۸ سال گذشته فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، پالایشگاه نفت جازان و دو نیروگاه برق در جنوب عربستان را هدف حملات خود قرار داده‌اند. سازمان دفاع مدنی عربستان پیش‌تر هشدارهایی را درباره تهدیدات احتمالی در الاحساء و بقیق صادر کرده بود که پس از چند ساعت لغو گردید.

سابقه فعالیت استارلینک در ایران و تحریم‌ها

با وجود اینکه استارلینک مجوز فعالیت در ایران را ندارد، ایلان ماسک پیش‌تر گفته بود که این سرویس در ایران فعال است. جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دی‌ماه اینترنت را به صورت سراسری قطع کرد و ایران در بی‌سابقه‌ترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود فرو رفت. گزارش‌ها حاکی از قاچاق هزاران پایانه استارلینک به ایران توسط دولت آمریکا در پی آن وقایع است.

در پی این تحولات، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۲۳ نوامبر بیش از ۲۰ صرافی، شرکت پوششی و فرد مرتبط با شبکه‌های مالی ایران را تحریم کرد. مقامات دولت ترامپ همزمان در حال بررسی این گزینه هستند که ارتش آمریکا رهبران ارشد جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد.