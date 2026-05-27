گزارش جامع از ترور فرمانده جدید حماس و تحولات جاری در خاورمیانه و جهان

اسرائیل مدعی شد محمد عوده، جانشین فرمانده گردانهای عزالدین قسام و یکی از طراحان حملات ۷ اکتبر را در نوار غزه هدف قرار داده و کشته است. این خبر در کنار تنشهای شدید در جنوب لبنان و تحولات سیاسی در ترکیه و روسیه منتشر شد.
در یک تحول نظامی جدید و در ادامه زنجیره ترور های هدفمند ارتش اسرائیل ، مقامات این کشور اعلام کردند که محمد عوده، فرمانده جدید سرویس اطلاعاتی و جانشین رئیس گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس ، در حمله هوایی در نوار غزه کشته شده است.
این عملیات تنها حدود یک هفته و نیم پس از حذف فرمانده پیشین این سازمان صورت گرفت. بر اساس بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یسرائیل کاتس، وزیر دفاع، محمد عوده نه تنها در جایگاه فرماندهی قرار داشت، بلکه به عنوان یکی از معماران و طراحان اصلی حملات گسترده ۷ اکتبر شناخته میشد. اسرائیل مدعی است که عوده مسئول مستقیم ربایش، قتل و زخمی شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان و سربازان اسرائیلی در جریان حملات سال گذشته بوده است.
نتانیاهو در این بیانیه تاکید کرد که استراتژی اسرائیل برای تعقیب تمامی عوامل دخیل در حملات ۷ اکتبر ادامه خواهد داشت و هر فردی که در این جنایات نقش داشته است، دیر یا زود پاسخگو خواهد بود. در مقابل، گروه حماس هنوز به طور رسمی کشته شدن عوده را تایید نکرده است، اما منابع نزدیک به این گروه اشاره کردهاند که بمبارانهای شدید در مناطق غربی شهر غزه، گمانهزنیها درباره حذف او را تقویت کرده است.
سازمان دفاع مدنی غزه نیز گزارش داد که در پی حمله هوایی اسرائیل به محله الرمال، سه نفر کشته و ۲۰ نفر دیگر زخمی شدهاند. نگاهی به تاریخچه این درگیریها نشان میدهد که از زمان حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳، که طی آن بیش از ۱۲۲۰ اسرائیلی کشته و ۲۵۱ نفر به گروگان گرفته شدند، نوار غزه شاهد ویرانیهای گستردهای بوده است.
طبق آمارهای منتشر شده، بیش از ۷۰ هزار فلسطینی در طول دو سال جنگ جان خود را از دست دادهاند. ارتش و سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل تاکنون توانستهاند چهرههای کلیدی حماس از جمله یحیی سنوار، محمد ضیف و اسماعیل هنیه را حذف کنند. علاوه بر این، دامنه عملیاتهای اسرائیل به لبنان نیز گسترش یافته است.
در سپتامبر ۲۰۲۴، حسن نصرالله، دبیر حزبالله لبنان، در حمله به بیروت کشته شد و از آن زمان تاکنون تنشها در جنوب لبنان به اوج خود رسیده است. وزارت بهداشت لبنان گزارش داده است که در حملات اخیر اسرائیل، دهها تن از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدهاند. ارتش اسرائیل همچنین عملیات زمینی خود را در شمال منطقهای که آن را خط قرمز مینامند آغاز کرده است.
این منطقه حائل که در فاصله ۱۰ کیلومتری مرز اسرائیل قرار دارد، اکنون به میدان نبردهای شدید تبدیل شده است. در یک حادثه مجزا، ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک نیروی حزبالله را هنگام تلاش برای بازیابی یک پهپاد شناسایی شده در جنوب لبنان هدف قرار داده و کشته است و ویدئویی از این عملیات سریع منتشر کرد. در کنار بحرانهای خاورمیانه، جهان با چالشهای سیاسی و امنیتی متعددی روبروست.
در روسیه، ولادیمیر پوتین برای مقابله با فرسایش ارتش در جنگ علیه اوکراین، مشوقهای مالی جدیدی از جمله بخشودگی بدهیهای تا سقف ۱۳۴ هزار دلار را برای جذب نیروهای تازه معرفی کرده است. همزمان، اوکراین در پی حملات ویرانگر روسیه به پایتخت خود، کییف، از جامعه جهانی خواست تا واکنشهای قاطعانهتری را علیه کرملین اتخاذ کند. در ترکیه نیز تحولات داخلی جالب توجه است؛ رجب طیب اردوغان پس از لغو مجوز فعالیت دانشگاه بیلگی، از تصمیم خود عقبنشینی کرد.
همچنین تنشها میان دولت ترکیه و حزب مخالف جمهوریخواه خلق در پی برکناری اوزگور اوزل از رهبری این حزب شدت یافته و مقامات در صدد تخلیه دفتر این حزب در آنکارا هستند. در سوی دیگر، دولت استرالیا اعلام کرده است که برای نظارت بر گروهی از زنان مرتبط با داعش که در آستانه بازگشت به این کشور هستند، تمامی تدابیر امنیتی را اندیشیده است.
این همه تحولات در حالی رخ میدهد که مأموریتهای بینالمللی صلح به دلیل کمبود بودجه و نیروی انسانی، در شرایطی که درگیریهای جهانی رو به افزایش است، با دشواریهای بسیاری روبرو شدهاند
