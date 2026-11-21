غلامرضا نوری قزلجه با اعلام رشد ۲.۳ درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی و صادرات ۳.۵ میلیون تنی محصولات، بر افزایش ذخایر و تغییر قیمت گندم صنایع تا ۶۰ هزار تومان تاکید کرد.

غلامرضا نوری قزلجه ، وزیر جهاد کشاورزی، در گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح آخرین وضعیت تولید و تأمین امنیت غذایی، بر موفقیت این بخش در عبور از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که با وجود شرایط دشوار ناشی از جنگ و تحریم‌ها، بخش کشاورزی نه‌تنها جریان تولید را حفظ کرده، بلکه در برخی حوزه‌ها رشد قابل توجهی را تجربه نموده است.

رشد مثبت ۲.۳ درصدی و ایجاد ۷۰ هزار شغل

بر اساس آخرین آمار منتشرشده که در این نشست تشریح شد، ارزش افزوده بخش کشاورزی رشد مثبت ۲.۳ درصدی داشته است. این شاخص اقتصادی همراه با افزایش پنج واحد درصدی در رشد کلی و ایجاد نزدیک به ۷۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال گذشته و سه‌ماهه نخست امسال بوده است.

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وزیر جهاد کشاورزی افزود: اتکا به ظرفیت‌های داخلی و همراهی تولیدکنندگان نقش کلیدی در عبور از این شرایط دشوار داشته است. آنچه در بخش کشاورزی و امنیت غذایی شاهد بودیم، نشان داد که با تکیه بر توان داخلی، ظرفیت‌های انسانی و همکاری مردم و دولت می‌توان حتی در سخت‌ترین شرایط نیز تولید را حفظ کرد و به دستاوردهای جدیدی رسید.

افزایش ۳۵ درصدی صید و پرورش میگو

نوری قزلجه به عملکرد مناطق جنوبی و تأثیر درگیری‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: تنگه هرمز و خلیج فارس از کانون‌های اصلی درگیری‌ها بودند و حتی پس از جنگ ۴۰ روزه نیز درگیری‌های نامنظم در این مناطق ادامه داشت. با این حال، فعالیت صیادان و تولیدکنندگان بخش شیلات نه‌تنها متوقف نشد، بلکه دستاوردهای قابل توجهی نیز به همراه داشت.

وی افزود: در این شرایط، میزان صید ماهی از آب‌های دور و دریاهای آزاد حدود ۳۵ درصد افزایش یافت و توانستیم بخش قابل توجهی از نیاز داخلی را تأمین کنیم؛ به‌گونه‌ای که تقریباً از واردات ماهی تن مورد نیاز کارخانه‌های فرآوری بی‌نیاز شده‌ایم. پرورش میگو نیز در همین دوره حدود ۳۵ درصد رشد داشته است.

تبدیل ایران به صادرکننده گوشت مرغ

در بخش دیگری از سخنان خود، وزیر جهاد کشاورزی به عملکرد صنعت مرغداری اشاره کرد و گفت: در شرایطی که زیرساخت‌های انرژی کشور با تهدید مواجه شده بود و جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری ریسک بالایی داشت، تولیدکنندگان با پذیرش این خطرات به فعالیت خود ادامه دادند.

نوری قزلجه با بیان اینکه در این دوره کشور از واردکننده گوشت مرغ به صادرکننده تبدیل شده است، اظهار کرد: در ابتدای سال جاری تنها حدود ۲۴۲ تن مرغ وارد کشور شد، اما پس از آن نزدیک به ۱۰ هزار تن گوشت مرغ صادر کردیم. این تغییر نتیجه همراهی تولیدکنندگان، مردم و دولت در شرایط جنگ و بمباران بوده است.

صادرات ۳.۵ میلیون تنی و وضعیت نهاده‌ها

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به عملکرد تجارت خارجی محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در هفت‌ماهه امسال نزدیک به ۳.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی به ارزش حدود سه میلیارد دلار از کشور صادر شده است.

وی افزود: این میزان صادرات در شرایطی تحقق یافته که کشور با تحریم، جنگ و محدودیت‌های اقتصادی مواجه بوده و تلاش شده است با فشار بر بخش‌های مختلف اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی مردم با مشکل روبه‌رو شود. استمرار صادرات محصولات کشاورزی در چنین شرایطی نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید داخلی است.

در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تأمین نهاده‌های تولید، نوری قزلجه اظهار کرد: شرایط تأمین نهاده‌های دامی کاملاً عادی است و این نهاده‌ها به وفور در کشور وجود دارند. ذخایر فعلی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی حتی از برخی دوره‌های گذشته در شرایط صلح بیشتر است و تدابیر لازم برای تأمین و افزایش موجودی کالاهای اساسی اتخاذ شد تا کشور با کمبود مواجه نشود.

تغییر قیمت گندم صنایع و ثبات قیمت نان یارانه‌ای

نوری قزلجه در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تغییر قیمت گندم تحویلی به صنایع اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۶۷ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵، گندم و آرد مورد استفاده صنف و صنعت باید به قیمت تمام‌شده در اختیار مصرف‌کنندگان این بخش قرار گیرد.

وی توضیح داد: گندم مورد نیاز صنایع بیسکویت، شیرینی، نشاسته و گلوکز تا مردادماه با قیمت ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان تأمین می‌شد، اما پس از آن قیمت این بخش آزاد شد. همچنین با تصمیم ستاد تنظیم بازار، گندم مورد نیاز صنعت ماکارونی تا آبان‌ماه با قیمت ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان تحویل داده شد.

نوری قزلجه درباره گندم مصرفی صنایع ماکارونی و گندم مصرفی نان حجیم اظهار کرد: از آبان‌ماه قیمت هر دو با افزایش به ۶۰ هزار تومان رسیده است. برای تأمین نیاز این صنایع، مجوز واردات نیز صادر شده و تاکنون حدود ۲۰۰ هزار تن گندم وارد کشور شده است که به‌تدریج از طریق سامانه بازارگاه عرضه می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: با این حال، قیمت گندم خبازی برای نانوایی‌های یارانه‌ای همچنان ۹۰۰ تومان است و هیچ تغییری در قیمت گندم و آرد مورد استفاده برای تولید نان یارانه‌ای ایجاد نشده است. سیاست وزارت جهاد کشاورزی، حفظ وفور کالا در بازار و افزایش سطح ذخایر برای اطمینان از استمرار تولید و تأمین نیازهای غذایی مردم است.