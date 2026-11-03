سخنگوی سپاه پاسداران از شکست اهداف آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز، ترور محسن رضایی و دستیابی به جنگنده اف-35 خبر داد.

سردار حسین محبی ، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در چهارمین همایش نماز سپاه ثارالله استان کرمان، با اشاره به ماهیت نبرد جاری با دشمنان جمهوری اسلامی، گزارشی کامل از وضعیت پیروزی‌های ایران و شکست‌های استراتژیک آمریکا ارائه داد. او تأکید کرد که در شرایطی که با پلیدترین رژیم دنیا دست‌وپنج نرم می‌کنیم، مقاطع دشوار جنگ را پشت سر گذاشته‌ایم و به پیروزی‌های قابل‌توجهی دست یافته‌ایم. محبی این روند را نشانه‌ای از تغییر موازنه قدرت در منطقه و کاهش قابلیت‌های دفاعی و تهاجمی ایالات متحده دانست.

شکست اهداف آمریکا در خلیج فارس

سخنگوی سپاه با تعریف سطوح مختلف پیروزی در این نبرد طولانی، نخستین دستاورد مهم را ناتوانی دشمن در رسیدن به اهداف اولیه‌اش عنوان کرد. او بیان کرد که دشمن با نیت ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی و تجزیه ایران وارد میدان شد، اما در این مهم کاملاً شکست خورد. امروز مشکل اصلی آمریکا در باز کردن خلیج فارس و تنگه هرمز است و معیار سنجش موفقیت یا شکست آنان، شناخت این اهداف نرسیدنی است. وی افزود که دشمن در اهداف خود در جنوب ایران بازنده بوده و مجبور شده است به دنبال مذاکره و میانجیگری برود.

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افشای ضعف‌های اطلاعاتی و نظامی

محبی در ادامه به دومین شکست بزرگ دشمن، یعنی شکست راهبردی در مبنا و فلسفه حضور آمریکا در منطقه و جهان اشاره کرد. او گفت که آمریکا ادعا می‌کرد امنیت آزاد کشتیرانی و جریان انرژی را تأمین می‌کند، اما با وجود بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان و چند دهه حضور، نتوانست حتی برای چند ساعت تنگه هرمز را باز نگه دارد. این امر باعث شد دنیا بفهمد آمریکا کوچک‌تر از آن است که امنیت خلیج فارس را تأمین کند. وی به تناقض‌گویی‌های ارتش آمریکا اشاره کرد و گفت دکترین آن بر ایجاد پایگاه و وعده امنیت بود، اما این پایگاه‌ها توسط ایران تخریب شدند.

سخنگوی سپاه تأکید کرد که آمریکا حتی نتوانست امنیت پایگاه‌های خود را تأمین کند، چه رسد به امنیت کشورهای منطقه. او در بخش دیگری از سخنانش به شکست تصویرسازی آمریکا از توان اطلاعاتی خود اشاره کرد. آمریکا در ذهن جهانیان تصویری از یک سرویس اطلاعاتی فناورانه و غیرقابل‌ردیابی ایجاد کرده بود، اما ایران اسلامی این پایگاه‌ها را شناسایی و کشف کرد و مورد حمله قرار داد. دنیا فهمید که اطلاعات آمریکا قابل شناسایی است و این شکستی بزرگ برای این کشور محسوب می‌شود.

تکنولوژی‌های نظامی و هژمونی اقتصادی

در بررسی توانمندی‌های نظامی، سخنگوی سپاه با افتخار به سرنگونی جنگنده اف-35، عالی‌ترین فناوری هوایی آمریکا، اشاره کرد. او بیان داشت که با صید بزرگ‌ترین فناوری دریا نیز، تمام دنیا متوجه شدند فناوری نظامی آمریکا برتر نیست و این کشور توخالی است. امروز دنیا فهمیده است که کشوری که نمی‌تواند از خودش دفاع کند، چگونه می‌خواهد از سایر کشورها دفاع کند. محبی شکست اقتصادی آمریکا را نیز در این جنگ برجسته دانست و گفت این کشور با تغییر نظام پولی دنیا بازی می‌کرد، اما نتوانست ثبات اقتصادی را حفظ کند.

وی با بیان اینکه هژمونی آمریکا در دنیا شکست خورده است، خاطرنشان کرد که این جنگ نشان داد آمریکا شکست‌پذیر است. محبی به حمله به مدرسه میناب و جنایت‌های مشابه اشاره کرد و گفت آمریکا با این کارها آبروی خود را برده و هیچ مرجعیتی در دنیا ندارد. او سپس به رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان ارشد نظامی اشاره کرد و گفت این رهنمودها باب جدیدی از جنگ را آغاز کرده است. نیروهای مسلح امروز آماده‌تر از گذشته برای پاسخگویی قاطعانه به دشمن هستند.

بازدارندگی حداکثری و جغرافیای جدید

سخنگوی سپاه با تأکید بر اینکه در جنگ با آمریکا هیچ محدودیت جغرافیایی وجود ندارد، افزود که یک میدان وسیع برای آسیب زدن به دشمن تعریف شده است. مفهوم بازدارندگی حداکثری به این معناست که از این به بعد هیچ کشوری نتواند علیه ایران موضع سیاسی داشته باشد، چه رسد به طمع به خاک کشور. وی در پایان خاطرنشان کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شناسایی اهداف جدید و طراحی عملیات برای جغرافیای جدید را در دستور کار خود قرار داده است. این اقدامات نشان‌دهنده آمادگی کامل نیروهای مسلح برای دفاع از منافع ملی در هر شرایطی است.