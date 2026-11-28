قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد تنها ۶۷ درصد از ۳۹ هزار و ۵۰۰ مبتلا به HIV در ایران شناسایی شده‌اند.

قباد مرادی ، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ، آمار جدیدی را از وضعیت ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) در ایران ارائه داد. بر اساس برآوردهای انجام شده، حدود ۳۹ هزار و ۵۰۰ نفر در کشور به این ویروس آلوده هستند که تنها ۲۶ هزار و ۱۰۰ نفر از آن‌ها تاکنون شناسایی شده‌اند.

شکاف بین آمار تخمینی و شناسایی بیماران

این آمار نشان می‌دهد که تنها ۶۷ درصد از مبتلایان تخمینی به HIV در ایران توسط سیستم بهداشتی کشور شناسایی شده‌اند. این در حالی است که هدف‌گذاری‌های جهانی برای سال‌های اخیر بر شناسایی ۹۰ درصد از بیماران تمرکز داشته است. مرادی تأکید کرد که اگرچه برنامه‌های پیشگیری و درمان در سال‌های گذشته دستاوردهایی داشته، اما فاصله معناداری میان وضعیت فعلی و اهداف جهانی کنترل این بیماری وجود دارد.

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عملکرد موفق در مهار ویروس و درمان

در بخش درمان، وضعیت کشور نشان‌دهنده موفقیت قابل توجهی است. داده‌های وزارت بهداشت حاکی از آن است که حدود ۲۱ هزار و ۳۰۰ نفر از بیماران شناسایی‌شده تحت پوشش خدمات درمانی قرار دارند. از این تعداد، ۲۰ هزار و ۲۵۰ نفر به درمان پاسخ داده‌اند و رشد ویروس در بدن آن‌ها کاملاً مهار شده است. این یعنی شاخص مهار ویروس در ایران به عدد ۹۳ درصد رسیده که بالاتر از هدف ۹۰ درصدی سازمان جهانی بهداشت است.

چالش‌های شناسایی و نقش انگ و تبعیض

بیشترین شکاف و فاصله نظام بهداشتی ایران با اهداف جهانی در مرحله شناسایی اولیه بیماران نهفته است. مرادی تصریح کرد که مهم‌ترین موانع برای مراجعه به موقع افراد، انگ، تبعیض و شرم ناشی از این بیماری است. این عوامل باعث می‌شود برخی افراد با وجود داشتن رفتارهای پرخطر، از انجام آزمایش و تشخیص ابتلا در مراکز بهداشتی یا نزد پزشکان خودداری کنند.

مقایسه ایران با منطقه مدیترانه شرقی

ایران در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت قرار دارد که شامل ۲۲ کشور از جمله پاکستان، افغانستان و بسیاری از کشورهای عربی و شمال آفریقا می‌شود. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر گفت که اگرچه وضعیت ایران در مقایسه با اغلب کشورهای این منطقه مطلوب است، اما از میانگین جهانی پایین‌تر است. سرمایه‌گذاری‌های گسترده در کشورهای آفریقایی و غربی باعث شده تا در برخی نقاط آن‌ها بیش از ۹۰ درصد مبتلایان شناسایی و درمان شوند.

اهداف بلندپروازانه آینده و اقدامات مورد نیاز

الگوی جهانی برای مقابله با HIV از شاخص ۹۰-۹۰-۹۰ به سمت هدف‌گذاری ۹۵-۹۵-۹۵ حرکت کرده است. مرادی اشاره کرد که ۸۲ درصد از افراد شناسایی‌شده تحت پوشش درمان هستند و فاصله ۸ درصدی تا هدف ۹۰ درصدی وجود دارد. با وجود موفقیت در مهار ویروس، تلاش‌ها باید بر افزایش نرخ شناسایی و کاهش موانع فرهنگی برای مراجعه به مراکز درمانی متمرکز شود تا تمام مبتلایان تحت پوشش خدمات قرار گیرند.