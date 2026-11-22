بر اساس شاخص جدید OECD، سوئد و فرانسه پیشگامان بازار کار مهارت‌محور هستند. کاهش وابستگی به مدارک و افزایش تمرکز بر توانایی‌های عملی کارگران، رویکردی نوین در جذب نیرو در قاره آبی محسوب می‌شود.

بازار کار در سراسر اروپا با یک تحول ساختاری رو به رو است که در آن تمرکز از مدارک تحصیدی سنتی به سمت توانایی‌های عملی و مهارت‌های اثبات شده تغییر جهت می‌دهد. گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که اگرچه مدارک رسمی همچنان اعتبار خود را از دست نداده‌اند، اما کارفرمایان اروپا یی اولویت‌های خود را بازتعریف کرده و ارزش مبادله در بازار کار را بر اساس عملکرد واقعی داوطلبان ارزیابی می‌کنند. این تغییر پارادایم به معنای حذف دانشگاه نیست، بلکه تلاش برای تطبیق بهتر استعدادها با نیازهای واقعی شغلی است.

سویچ از مدرک به مهارت در سازمان OECD

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش خود با عنوان "بازار کار مهارت‌محور" به صراحت اعلام کرده است که ارزش‌گذاری در بازار کار در حال حرکت از اتکا صرف به گواهی‌ها و مدارک تحصیدی، به سمت تمرکز پررنگ‌تر بر مهارت‌هاست. گلندا کوینتینی، اقتصاددان ارشد این سازمان، در گفت‌وگو با یورونیوز بیزنس توضیح می‌دهد که جذب نیروی کار بر اساس رویکرد اول مهارت به معنای کنار گذاشتن کامل مدارک تحصیلی نیست. هدف اصلی این رویکرد آن است که به مهارت‌های اثبات‌شده افراد، فارغ از اینکه در کجا به دست آمده‌اند، وزن بیشتری داده شود تا تطبیق بهتر استعدادها با مشاغل مختلف فراهم گردد.

Also read تاثیر منفی «جنگ تجاری» ترامپ بر چشم‌انداز اقتصاد جهان

دکتر سون‌جو گوگ، مدیر ارشد "مرکز رویه‌های اول مهارت" در دانشگاه علوم اجتماعی سنگاپور (Singapore University of Social Sciences)، تأکید می‌کند که این رویکرد یک اصل عملیاتی است و به معنای تکیه صرف بر مهارت‌ها بدون در نظر گرفتن سایر فاکتورها نیست. در این مدل، افراد و کارفرمایان از مهارت‌های اثبات‌شده در کنار مدارک و صلاحیت‌های رسمی استفاده می‌کنند. این هم‌افزایی باعث می‌شود که پتانسیل واقعی نیروی کار بهتر شناسایی شود و شفافیت بیشتری در فرآیند استخدام ایجاد گردد.

امتیازبندی کشورهای اروپایی در شاخص مهارت

شاخص آمادگی و پذیرش رویکرد مهارت‌محور سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، میزان آمادگی هر کشور برای این رویکرد را با امتیازی بین ۰ و ۱ اندازه‌گیری می‌کند. سوئد با امتیاز ۰.۷۰ بالاترین نمره را در اروپا دارد و نشان‌دهنده پیشرو بودن این کشور در اجرای این نظام است. پس از سوئد، فرانسه با ۰.۶۹، بریتانیا با ۰.۶۵ و بلژیک با ۰.۶۴ قرار دارند. این امتیازات نشان می‌دهند که کدام کشورها زیرساخت‌های لازم برای شناسایی، توسعه، به رسمیت شناختن و پاداش قائل شدن برای مهارت‌ها را به خوبی ایجاد کرده‌اند.

فنلاند با ۰.۶۳، جمهوری چک با ۰.۶۱، نروژ با ۰.۶۱ و لتونی با ۰.۶۱ نیز بالاتر از میانگین اروپا که ۰.۵۸ است، امتیاز کسب کرده‌اند. اسپانیا با ۰.۵۹ و دانمارک، پرتغال، ایتالیا، لیتوانی، لهستان و اتریش همگی با امتیاز ۰.۵۸ به این میانگین نزدیک هستند. در مقابل، مجارستان با ۰.۴۵ و یونان با ۰.۴۶ پایین‌ترین امتیازها را در این شاخص دارند. ترکیه با ۰.۵۲، اسلواکی و اسلوونی هر دو با ۰.۵۴ نیز در رده‌های پایین‌تر قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده چالش‌های بیشتری در این حوزه است.

تأثیر کمبود نیروی ماهر بر تغییر سیاست‌ها

یکی از محرک‌های اصلی این تغییر، کمبود مهارت‌ها است که در گزارش‌های مختلف با عنوان skill shortages یاد می‌شود. از سال ۲۰۲۵ میلادی، بیش از ۷۰ درصد کارفرمایان در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) گزارش می‌دهند که به دلیل کمبود نیروی ماهر، برای پر کردن جای خالی مشاغل با دشواری روبه‌رو هستند. هم‌زمان، حدود یک‌سوم کارگران می‌گویند که برای شغل فعلی خود یا بیش‌ازحد ماهرند یا کمتر از حد لازم مهارت دارند. این شکاف باعث شده است شرکت‌ها ناچار شوند استعداد را در میان افراد با پیشینه‌های گوناگون‌تری جست‌وجو کنند.

پاول آدرجان، مدیر پژوهش‌های اقتصادی در ایندید (Indeed)، به یورونیوز بیزنس توضیح می‌دهد که اهمیت مدارک تحصیلی بسته به نوع شغل به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است و الزامات واقعی همیشه برای جویندگان کار به‌طور شفاف بیان نمی‌شود. نیازهای مهارتی اغلب سریع‌تر از آن‌چه نظام‌های آموزشی بتوانند خود را با آن تطبیق دهند، تغییر می‌کند. این وضعیت باعث شده است که کارفرمایان به دنبال راه‌های جدیدی برای سنجش توانایی‌های عملی داوطلبان باشند تا مطمئن شوند فرد می‌تواند در عمل چه کاری از دستش برآید.

چالش‌های آینده و مسیر کشورهای پایین‌تر

ایالات متحده آمریکا با امتیاز ۰.۶۰ اندکی بالاتر از میانگین اروپا قرار دارد، در حالی که کانادا با ۰.۵۵، ژاپن با ۰.۵۱ و کره جنوبی با ۰.۴۸ پایین‌تر از این سطح هستند. گلندا کوینتینی اشاره می‌کند که کشورهایی که در انتهای پایین این شاخص قرار دارند، معمولا با موانع بیشتری در زمینه مشارکت در برنامه‌های یادگیری بزرگسالان و توسعه اکوسیستم‌های یادگیری گسترده‌تر روبه‌رو هستند. او تأکید می‌کند که این شکاف صرفا به نظام‌های آموزشی مربوط نمی‌شود، بلکه منعکس‌کننده آن است که کشورها تا چه اندازه در بازار کار مهارت‌ها را به‌طور موثر شناسایی و پاداش می‌دهند.

دکتر سون‌جو گوگ خاطرنشان می‌کند که بیشتر کشورهای اروپایی پایه‌های لازم را گذاشته‌اند، اما دشوارتر این است که این رویه‌ها به بخشی عادی و روزمره از سیستم تبدیل شود. کوینتینی همچنین بیان می‌کند که سوئد به دلیل چارچوب توانمندساز قوی خود، از جمله استفاده از داده‌های اطلاعاتی مربوط به مهارت‌ها و حمایت عمومی از توسعه مهارت‌ها، برجسته است. این گزارش نشان می‌دهد که آینده بازار کار اروپا به سمتی می‌رود که در آن توانایی‌های عملی و تطبیق‌پذیری، ارزشی فراتر از کاغذهای دانشگاهی خواهند داشت.