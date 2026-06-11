بررسی جزئیات حملات بامداد پنجشنبه ایالات متحده با موشکهای تاماهاوک به کرج، نظرآباد و پیشوا و تحلیل پیامدهای امنیتی و نظامی این اقدام در منطقه خاورمیانه.
در بامداد روز پنجشنبه، منطقه خاورمیانه بار دیگر شاهد تنشهای شدید نظامی بود و گزارشهای رسمی حاکی از آن است که ایالات متحده آمریکا در یک عملیات نظامی گسترده و هماهنگ، چندین نقطه استراتژیک در خاک جمهوری اسلامی ایران را هدف حملات موشکی قرار داده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه که به سنتکام معروف است، با انتشار تصاویری از عملیات مذکور، تایید کرد که در این موج از حملات، از موشکهای دورپرتاب و دقیق تاماهاوک استفاده شده است. این موضوع پس از آن قوت گرفت که دونالد ترامپ در اظهاراتی پیش از این، به شلیک ۴۹ فروند موشک تاماهاک به سمت اهداف نظامی در ایران اشاره کرده بود که نشاندهنده ابعاد گسترده و برنامهریزی شده این عملیات برای ایجاد فشار نظامی بر تهران است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه رسمی و مفصلی که در ساعات اولیه صبح منتشر کرد، جزئیات دقیقی از نقاط مورد اصابت را فاش نمود. بر اساس این گزارش، حملات آمریکا متمرکز بر مناطقی در استان البرز و شهرستان ورامین بوده است. به طور مشخص، یک مکان تفریحی، یک مجلد تولیدی صنعتی و محوطه یک پادگان نظامی در حومه شهر کرج و منطقه نظرآباد هدف قرار گرفتهاند.
علاوه بر این، یک پایگاه محلی متعلق به سپاه پاسداران در شهرستان پیشوا نیز مورد حمله قرار گرفته است. این تنوع در اهداف، از مراکز تولیدی گرفته تا نقاط تفریحی و نظامی، نشاندهنده تلاش آمریکا برای ایجاد اختلال در زیرساختهای مختلف و ارسال پیامی هشداردهنده به فرماندهی نظامی ایران است. با این حال، سپاه پاسداران تاکید کرده است که این اقدامات هرگز منجر به عقبنشینی نخواهد شد و آمادگی کامل برای پاسخ متناسب را دارد.
در واکنش به این تحولات، فضای سیاسی و نظامی در منطقه به شدت متشنج شده است. سردار مجید موسوی در هشدار شدیداللحنی که خطاب به مقامات آمریکایی صادر کرد، تصریح نمود که اگر ایالات متحده به اقدامات تحریکآمیز خود ادامه دهد، منطقه را برای نیروهای آمریکایی به جهنمی تبدیل خواهند کرد. این تهدیدات در حالی صورت میگیرد که نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز هشدار جدی به تمامی شناورهای حاضر در خلیج فارس و دریای عمان داده است.
طبق این هشدار، هرگونه نزدیک شدن غیرمجاز به تنگه هرمز به منزله همکاری با دشمن تلقی شده و با واکنش سخت مواجه خواهد شد. این وضعیت نشان میدهد که محور درگیری ممکن است از حملات موشکی به سمت انسداد مسیرهای حیاتی تجارت جهانی در خلیج فارس تغییر کند. همزمان با این تنشها، سفارت ایالات متحده در کشورهای همسایه واکنشهای احتیاطآمیزی نشان داده است.
این سفارتخانه از اتباع آمریکایی مقیم در اردن و بغداد خواسته است که به دلیل احتمال گسترش درگیریها در منطقه، سریعاً این شهرها را ترک کنند. این اقدام نشاندهنده ترس واشنگتن از پاسخهای احتمالی ایران در کشورهای منطقه یا وقوع درگیریهای جانبی است.
در حالی که جهان با نگرانی این تحولات را دنبال میکند، تحلیلگران بر این باورند که استفاده از موشکهای تاماهاوک و هدف قرار دادن نقاطی مانند کرج و پیشوا، گامی بلند در جهت تشدید رویارویی نظامی است که میتواند تعادل شکننده منطقه را به طور کامل از بین ببرد و منجر به یک جنگ گستردهتر در خاورمیانه شود. در نهایت، این حملات بار دیگر اهمیت تقویت سیستمهای پدافندی و آمادگی رزمی را در برابر تهدیدات خارجی برجسته کرد
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