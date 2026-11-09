شبکه خبری الحدث مدعی توافق واشنگتن و تهران بر غنی‌سازی ۳.۶۷ درصدی اورانیوم و آزادسازی ۹ میلیارد دلار دارایی‌ها شد، اما این خبر تأیید رسمی نپذیرفته است.

شبکه خبری الحدث گزارش داده است که ایالات متحده آمریکا با بازگشت فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران تا سطح ۳.۶۷ درصد موافقت کرده است. این ادعا که فاقد تأییدیه از سوی منابع رسمی است، بر اساس گفته‌های منابع بی‌نام تنظیم شده و جزئیات دقیقی از مکانیزم این توافق احتمالی ارائه می‌دهد.

جزئیات توافق غنی‌سازی و نقش واسطه‌ها

بر اساس این گزارش، تهران و واشنگتن بر سر بازگشایی چرخه غنی‌سازی در سطح ۳.۶۷ درصد به توافق رسیده‌اند. این عدد به عنوان سقف مجاز برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران در این طرح مشخص شده است. یک کشور ثالث که احتمالاً روسیه یا چین خواهد بود، نقش تسهیل‌گر را در کاهش سطح غنی‌سازی و نظارت بر این فرآیند ایفا خواهد کرد.

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این گزارش تأکید می‌کند که حضور واسطه‌های قدرتمند منطقه‌ای یا جهانی، تضمینی برای اجرای صحیح توافقات و جلوگیری از تخلفات احتمالی محسوب می‌شود. این مکانیزم جدید برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران طراحی شده تا اطمینان حاصل شود که فعالیت‌ها دقیقاً در همان محدوده تعیین شده باقی می‌مانند.

شرط آزادسازی ۹ میلیارد دلار دارایی‌ها

یکی از ارکان اصلی این گزارش، شرط آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در قبال موافقت با غنی‌سازی است. در صورت دستیابی به این توافق قطعی، ایالات متحده متعهد می‌شود که مبلغی بین ۶ تا ۹ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را آزادسازی کند. این اقدام اقتصادی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی ایران داشته باشد.

این رقم ارزی نشان‌دهنده تلاش‌های دیپلماتیک برای ایجاد تعادل منافع در مذاکرات است. واشنگتن از این روش برای ایجاد انگیزه‌های اقتصادی استفاده می‌کند تا تهران را به سمت پذیرش محدودیت‌های خاص در برنامه هسته‌ای خود سوق دهد. این رویکرد ترکیبی از فشار اقتصادی و ارائه مشوق‌های مالی است.

واکنش دونالد ترامپ و سفر قطر به آمریکا

انتشار این خبر همزمان با سفر نخست‌وزیر قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، به ایالات متحده آمریکا و دیدار او با رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور صورت گرفته است. دونالد ترامپ پس از این دیدار مهم با مقامات قطر، توضیحاتی را به خبرگزاری رویترز ارائه داد که حاکی از پیچیدگی‌های منطقه‌ای است.

ترامپ اعلام کرد که قطر ترجیح می‌دهد راه‌حل‌های مسالمت‌آمیزی با ایران حاصل شود. با این حال، او هشدار داد که آمریکا در صورت لزوم و در صورت نیاز برای زدن ضرباتی آماده است. این سخنان نشان‌دهنده مواضع دوگانه یا احتمالاً مواضع سخت‌گیرانه‌تر واشنگتن در قبال برنامه هسته‌ای ایران است.

پیامدهای احتمالی و وضعیت بازارها

اگرچه این گزارش هنوز توسط مراجع رسمی تأیید نشده، اما می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای منطقه و جهان داشته باشد. نوسانات در قیمت طلا و سکه، به ویژه با رسیدن مثقال طلا به کانال ۱۱۰ میلیونی در دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، نشان‌دهنده حساسیت بالا به اخبار سیاسی و هسته‌ای است.

علاوه بر مسائل اقتصادی، اخبار مربوط به تعطیلی یا بازگشایی مدارس در استان‌های مختلف مانند مازندران و اردبیل در تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ آبان ۱۴۰۵ نیز در جریان است. این اخبار نشان می‌دهد که فضای عمومی و رسانه‌ای به شدت تحت تأثیر تحولات روزانه قرار دارد و هرگونه تغییر در معادلات دیپلماتیک می‌تواند اثرات فوری بر تصمیم‌گیری‌های روزمره شهروندان داشته باشد.