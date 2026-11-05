بر اساس گزارش سازمان صلح سبز، شرکت‌های نفتی بین اول مارس تا ۱۹ اکتبر به لطف اختلاف قیمت نفت و سوخت، ۳۶ میلیارد یورو سود ناکارآمد کسب کردند که نگرانی‌ها را درباره تأثیر آن بر شهروندان اروپایی افزایش داده است.

گزارش تازه‌ای که به سفارش سازمان صلح سبز آلمان تهیه شده، نشان می‌دهد شرکت‌های نفتی در فاصله اول مارس تا ۱۹ اکتبر، در پی پیامدهای جنگ ایران و آمریکا، ۳۶ میلیارد یورو درآمد اضافی از افزایش فاصله میان هزینه تامین نفت خام و قیمت فروش بنزین و گازوئیل در اتحادیه اروپا کسب کرده‌اند. از زمان آغاز جنگ ایران و آمریکا در روز ۲۸ فوریه سال جاری میلادی، افزایش قیمت انرژی هزینه‌های زندگی را برای شهروندان اروپایی بالا برده است اما در همین مدت، شرکت‌های بزرگ نفتی نیز از این بحران درآمد قابل توجهی کسب کرده‌اند.

جزئیات مالیاتی و واکنش سیاستمداران

در حالی که شرکت‌های نفتی اتهام کسب سود از بحران و تحمیل هزینه‌های بیشتر به مصرف‌کنندگان را رد می‌کنند، شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار وضع مالیات مشترک بر سودهای بادآورده این شرکت‌ها شده‌اند. وزیران انرژی اتحادیه اروپا روز ۲۹ اکتبر درباره راهکارهای کاهش هزینه انرژی برای شهروندان گفت‌وگو کردند، اما درباره وضع چنین مالیاتی به توافق نرسیدند.

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وابستگی اروپا به سوخت‌های فسیلی یکی از عوامل اصلی فراهم شدن زمینه کسب این سودها است. نوآ گوردون، پژوهشگر ارشد سیاست‌گذاری در شورای روابط خارجی اروپا (ECFR)، می‌گوید نزدیک به ۶۰ درصد از کل مصرف نهایی انرژی در اتحادیه اروپا همچنان از نفت، گاز و زغال‌سنگ تامین می‌شود و این اتحادیه بخش بسیار اندکی از این منابع را در داخل تولید می‌کند.

بن مک‌ویلیامز، پژوهشگر وابسته به اندیشکده بروگل (Bruegel) می‌گوید انرژی‌های تجدیدپذیر به‌تدریج جایگزین گاز، از جمله در تولید برق، می‌شوند، اما این روند در برخی بخش‌ها همچنان کند است. به گفته او، حمل‌ونقل جاده‌ای هنوز عمدتا به بنزین و گازوئیل وابسته است و گاز طبیعی نیز نقش اصلی را در تامین گرمایش منازل ایفا می‌کند.

در چنین شرایطی، اختلال در محموله‌های نفتی و محدود شدن عرضه سوخت در پی جنگ، گزینه‌های چندانی برای مصرف‌کنندگان باقی نمی‌گذارد. بر اساس گزارش سازمان صلح سبز، شرکت‌های فعال در حوزه پالایش نفت، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ نفتی، از اصلی‌ترین برندگان این وضعیت در اروپا هستند.

نمایش سود خالص غول‌های انرژی

بیشترین سود در مرحله استخراج نفت خام به دست آمده است؛ جایی که هزینه تولید بسیار پایین‌تر از قیمت‌های بین‌المللی نفت خام است و همین اختلاف، فاصله میان هزینه تامین نفت و قیمت فروش فرآورده‌های نفتی را افزایش می‌دهد. عملکرد مالی شرکت‌های بزرگ نفتی نیز ابعاد این سودآوری را نشان می‌دهد.

شرکت شل ماه گذشته اعلام کرد سود این شرکت در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به ۱۰.۸۱ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که تقریبا دو برابر سود ۵.۴۳ میلیارد دلاری آن در سال ۲۰۲۵ و بالاتر از پیش‌بینی ۱۰.۳۳ میلیارد دلاری تحلیلگران بود.

شرکت فرانسوی توتال‌انرژیز نیز از درآمد خالص تعدیل‌شده ۹.۱ میلیارد دلاری در فاصله ژوئیه تا سپتامبر خبر داد. این رقم از پیش‌بینی ۸.۳ میلیارد دلاری تحلیلگران بیشتر و بیش از دو برابر درآمد چهار میلیارد دلاری این شرکت در مدت مشابه سال قبل بود.

شرکت بریتانیایی بی‌پی (BP) نیز در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به درآمد خالص ۸.۴۶ میلیارد دلاری دست یافت؛ بالاترین رقم از سال ۲۰۰۸ تاکنون، زمانی که درآمد این شرکت به ۸.۹ میلیارد دلار رسیده بود.

توضیحات کارشناسان درباره شکاف قیمتی

فعالان صنعت نفت استدلال می‌کنند که به هزینه مصرف‌کنندگان سود نمی‌برند. آنها می‌گویند درآمدشان افزایش یافته زیرا قیمت نفت خام بالا رفته و شرکت‌ها فقط این افزایش هزینه را منتقل کرده‌اند. به گفته گوردون، بخشی از این استدلال درست است. او گفت: "یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت سوخت برای مصرف‌کننده، کمبود ظرفیت پالایشی است. شکاف کرک، یعنی تفاوت هزینه میان یک بشکه نفت خام و یک بشکه فرآورده پالایش‌شده، گازوئیل یا بنزین، از آغاز بحران هرمز در اروپا سه برابر شده است."

اما گوردون برای این توضیح نیز حدی قائل است. او به یورونیوز گفت: "شرکت‌های نفتی فراتر از انتقال هزینه نفت گران‌تر عمل می‌کنند. طبیعی است که چون به دنبال سود هستند، از طریق افزایش حاشیه سود نیز سود می‌برند."

گرین‌پیس می‌گوید افزایش قیمت نفت خام به‌تنهایی نمی‌تواند حاشیه سود اضافی را توضیح دهد. قیمت پیش از مالیات گازوئیل در اتحادیه اروپا به طور متوسط ۲۲.۷ سنت به ازای هر لیتر بیش از افزایش قیمت نفت خام بالا رفت، در حالی که قیمت بنزین ۱۳.۳ سنت بیشتر افزایش یافت.

این شکافی است که با نفت خام قابل توضیح نیست و گزارش هیچ افزایش قابل‌توجهی در سایر هزینه‌های پالایشگران، مانند تولید، پالایش و توزیع، پیدا نکرد. از دید گرین‌پیس، این اختلاف نشان‌دهنده حاشیه سود اضافی است که شرکت‌ها در جایگاه‌های سوخت به جیب زده‌اند.