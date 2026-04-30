گزارش تورم فروردین ۱۴۰۵ و تغییرات بازارهای مالی

گزارش کامل مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده، تورم نقطه به نقطه و ماهانه، و نرخ تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۵، همراه با آخرین تغییرات قیمت دلار، طلا و سکه و تحلیل بازارهای مالی.

بر اساس اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در فروردین ماه امسال نسبت به ماه قبل پنج درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۵ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۳.۷ درصد افزایش داشته است.

این شاخص در فروردین ماه ۱۴۰۵ به عدد ۵۶۹.۳ رسیده است که نشان‌دهنده رشد قابل توجهی در سطح قیمت‌ها است. تورم نقطه به نقطه، که درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، در فروردین ماه ۱۴۰۵ برای خانوارهای کشور ۷۳.۵ درصد بوده است. این به معنای آن است که خانوارهای کشور به طور میانگین، ۷۳.۵ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۷ واحد درصد افزایش داشته است. این افزایش نشان‌دهنده فشار بیشتر بر قدرت خرید مردم است. در فروردین ماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر پنج درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۵.۶ درصد و برای گروه عمده کالاها و خدمات غیرخوراکی، ۴.۵ درصد بوده است.

این اختلاف نشان می‌دهد که افزایش قیمت در گروه‌های مختلف کالاها و خدمات متفاوت بوده است. نرخ تورم سالانه، که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن را نشان می‌دهد، در فروردین ماه ۱۴۰۵ برای خانوارهای کشور به ۵۳.۷ درصد رسیده است. این نرخ نسبت به ماه قبل، ۳.۱ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم سالانه کشور در فروردین ماه ۱۴۰۵ برابر ۵۳.۷ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۵۲ درصد برای دهک دهم تا ۵۸.۲ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۶.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۰ واحد درصد) ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است. این فاصله نشان‌دهنده افزایش نابرابری در سطح تورم بین دهک‌های مختلف است.

در کنار این گزارش‌ها، بازارهای مالی نیز شاهد تغییرات قابل توجه بوده‌اند. حراج شمش طلا قرار است در ۱۳ اردیبهشت برگزار شود و وجه الضمان آن ۵ میلیارد تومان تعیین شده است. آخرین قیمت دلار، طلا و سکه در شبانگاه چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دلار رکورد جدیدی از قیمت را ثبت کرده است. قیمت دلار و یورو در روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ با افزایش همراه بوده است و جدول قیمت‌ها این تغییرات را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بازار طلا به سیگنال‌های سیاسی توجه ویژه‌ای دارد. قیمت طلا ۲۴ عیار در روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شده است و نشان‌دهنده تغییرات در بازارهای مالی است





