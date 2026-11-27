گزارش سازمان هرانا نشان می‌دهد ۱۰۴ زن در ایران کشته شدند. آمار رسمی بهزیستی و پزشکی قانونی نیز گواهی بر وضعیت بحرانی خشونت علیه زنان در سال گذشته است.

سازمان اطلاعاتی حقوق بشری هرانا گزارش جدیدی را منتشر کرد که نشان می‌دهد در بازه زمانی یک‌ساله گذشته، دست‌کم ۱۰۴ زن در ایران به قتل رسیده‌اند. این ارقام که در روز چهارشنبه ۲۵ نوامبر و همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان منتشر شدند، حاکی از وقوع میانگین یک مورد زن‌کشی در هر سه روز و نیم در این کشور است. این گزارش که بازه زمانی ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد، تأکید دارد که ارقام ثبت‌شده تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهند و سایه‌ای از ابعاد گسترده‌تر خشونت علیه زنان در ایران را ترسیم می‌کنند.

آمار جهانی و مقایسه با وضعیت داخلی

در مقیاس جهانی، گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که بیش از ۴۷ هزار زن و دختر در سال ۲۰۲۵ در جهان توسط شریک زندگی یا اعضای خانواده خود به قتل رسیده‌اند. این آمار معادل کشته شدن پنج زن در هر ساعت است که نشان‌دهنده مقیاس وسیع این پدیده در سطح بین‌المللی است. سازمان حقوق بشری هنگاو نیز در گزارشی جداگانه که روز ۲۴ نوامبر منتشر شد، از ثبت دست‌کم ۱۵۹ مورد زن‌کشی در ایران طی فاصله زمانی ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ خبر داد.

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بر اساس یافته‌های سازمان حقوق بشری هنگاو، در ۷۶ مورد از این ۱۵۹ پرونده، زنان به دست همسر یا همسر سابق خود کشته شده‌اند. این تفاوت آماری بین گزارش هرانا و سازمان حقوق بشری هنگاو، نشان‌دهنده چالش‌های موجود در مستندسازی دقیق و گزارش‌دهی یکسان در مورد پرونده‌های خشونت‌آمیز علیه زنان در ایران است.

مکانیزم‌های خشونت و موانع قانونی

گزارش هرانا دسته‌بندی‌های مختلفی از قتل‌های زنان را شامل می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به قتل به دست همسر یا سایر اعضای خانواده، قتل‌های موسوم به "ناموسی" و قتل‌هایی که در پی خشونت خانگی یا اختلافات خانوادگی رخ می‌دهند، اشاره کرد. این گزارش به طور خاص به موانع ساختاری و قانونی می‌پردازد که خروج زنان از روابط خشونت‌آمیز را برای آن‌ها بسیار دشوار می‌سازد.

از جمله این موانع می‌توان به وابستگی اقتصادی زنان، فشارهای خانوادگی، کمبود خانه‌های امن، دشواری دسترسی به حمایت قضایی و نابرابری‌های قانونی در زمینه‌های ازدواج، طلاق و اشتغال اشاره نمود. همچنین گزارش هرانا از ناکافی بودن بازدارندگی برخی مواد قوانین کیفری جمهوری اسلامی انتقاد می‌کند، به‌ویژه در پرونده‌هایی که عامل قتل از اعضای خانواده قربانی است.

واکنش نهادهای رسمی و آمارهای مراقبتی

هوشنگ موسوی، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی ایران روز ۴ نوامبر اعلام کرد که خشونت خانگی طی یک تا دو سال گذشته یکی از مهم‌ترین دلایل تماس با اورژانس اجتماعی بوده است. به گفته او، همسرآزاری و کودک‌آزاری از رایج‌ترین موارد گزارش‌شده به این نهاد هستند. آمار سازمان پزشکی قانونی ایران نیز نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال جاری خورشیدی، ۱۳ هزار و ۳۴۷ مورد معاینه زنان در ارتباط با آسیب‌های جسمی ناشی از همسرآزاری ثبت شده است.

این رقم معادل بیش از ۱۴۳ مورد در روز است که نشان‌دهنده بار سنگین خشونت فیزیکی علیه زنان در جامعه است. سلمان حسینی، رئیس مرکز اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ اعلام کرد که طی ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۱۳ هزار تماس با اورژانس اجتماعی ثبت شده است که بیش از ۳۰۲ هزار تماس از سوی زنان برقرار شده بود.

پرونده‌های شاخص و وضعیت لایحه حمایتی

مرگ سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله اهل کرمانشاه، یکی از پرونده‌هایی بود که توجه زیادی را جلب کرد. او ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ پس از سقوط از طبقه پنجم یک ساختمان جان باخت و پدر او به ظن دست داشتن در مرگ و ضرب‌وجرح بازداشت شد. در پرونده‌های دیگر، سپیده رئیسی، ۲۱ ساله، در جهرم به دست همسرش کشته شد. همچنین فاطمه بهزادی، ۲۴ ساله، و مادرش نرگس نارنجی، ۵۰ ساله در جهرم به دست همسر فاطمه به قتل رسیدند.

با وجود تداوم موارد زن‌کشی و خشونت علیه زنان، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال رفت‌وبرگشت میان دولت، مجلس و دیگر نهادهای حکومتی، هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. این وضعیت حقوقی باعث شده است که بسیاری از قربانیان و خانواده‌های آن‌ها بدون پشتوانه قانونی قوی برای مقابله با خشونت باقی بمانند و گزارش هرانا نیز بر اهمیت تصویب این لایحه برای کاهش خشونت‌های خانگی تأکید دارد.