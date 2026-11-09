گزارش اقتصاد موبایل منا۲۰۲۶ نشان می‌دهد با وجود پیشرفت‌ها، ۴۹ درصد منطقه آفلاین هستند. قیمت گوشی‌های ارزان به دلیل تقاضای هوش مصنوعی افزایش یافته است.

نمایشگاه جهانی موبایل MWC26 در حالی دوباره به دوحه بازگشته است که صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با دو چالش بنیادین و پیچیده روبرو شده است. اولی نیاز مبرم به ایجاد شبکه‌های پایدار برای پشتیبانی از موج عظیم هوش مصنوعی است و دومی شکاف عمیق دیجیتالی که میلیون‌ها نفر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را از اینترنت همراه محروم کرده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اقتصاد موبایل این منطقه تا سال ۲۰۳۰ به ارزش ۴۲۱ میلیارد یورو خواهد رسید، اما یک گزارش تازه صنعتی نشان می‌دهد که اگرچه رشد اقتصادی شتاب گرفته است، هنوز میلیون‌ها نفر از منافع این اقتصاد دیجیتال بهره‌مند نشده‌اند.

جزئیات گزارش اقتصاد موبایل GSMA ۲۰۲۶

گزارش "اقتصاد موبایل منا ۲۰۲۶" که توسط سازمان جی‌اس‌ام‌ای (GSMA) منتشر شد، تصویری دقیق از وضعیت کنونی ارائه می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که فناوری‌ها و خدمات موبایل در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۴۰ میلیارد یورو ارزش اقتصادی ایجاد کرده‌اند. این فعالیت‌ها پشتیبانی‌کننده ۲.۲ میلیون شغل بوده و حدود ۳۵.۸ میلیارد یورو به درآمد عمومی کشورهای منطقه کمک کرده‌اند. با وجود این موفقیت‌ها، آمارهای مربوط به دسترسی نشان‌دهنده یک معضل جدی است: تنها ۴۸ درصد از جمعیت منطقه منا در سال گذشته از اینترنت موبایل استفاده کرده‌اند.

Also read پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی در خاورمیانه

نکته نگران‌کننده‌تر آن است که ۴۹ درصد از جمعیت این منطقه با وجود زندگی در مناطقی که تحت پوشش شبکه‌های موبایل هستند، همچنان آفلاین مانده‌اند. این ارقام نشان می‌دهند که چالش اصلی فراتر از زیرساخت‌های فیزیکی است. موضوع فعلی اطمینان از این است که مردم بتوانند فناوری‌های در دسترس را تهیه کنند، به آن‌ها دسترسی واقعی داشته باشند و از آن‌ها به درستی استفاده نمایند. این شکاف دیجیتال نشان می‌دهد که صرفاً وجود پوشش شبکه به معنای بهره‌مندی از اقتصاد دیجیتال نیست.

همگرایی رویدادهای فناوری و جایگاه قطر

نمایشگاه ام‌دبلیو‌سی ۲۶ دوحه امسال اهمیت ویژه‌ای یافته است، زیرا هم‌زمان با کنفرانس اختیارات کامل اتحادیه بین‌المللی مخابرات برگزار می‌شود. این نخستین باری است که این دو رویداد بزرگ در یک مکان برگزار می‌شوند. این همزمانی زمانی رخ داده که رهبران صنعت و سیاست‌گذاران برای تصمیم‌گیری درباره استانداردهای اتصال، زیرساخت‌های دیجیتال و حکمرانی فناوری در کنار هم قرار گرفته‌اند. تصمیماتی که در شکل‌گیری مسیر آینده اقتصاد دیجیتال جهانی نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت.

این رویداد که با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قطر برگزار می‌شود، در مدت سه روزی که برای آن برنامه‌ریزی شده است، هدف دارد اتصال دیجیتال را گسترش دهد و در عین حال دسترسی معنادار برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند. این رویداد در حالی برگزار می‌شود که منطقه همچنان با تداوم عدم قطعیت درباره آینده جنگ آمریکا و ایران روبه‌رو است. با این حال، میزان حضور در روز افتتاحیه نشان داده است که صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات مقاوم است و اتصال همچنان یک اولویت تجاری به شمار می‌رود.

چالش‌های زیرساختی و هوش مصنوعی

با سرعت گرفتن تحول سامانه‌های هوش مصنوعی برای انجام خودکار وظایف پیچیده‌تر، فشار بر صنعت برای تامین توان پردازشی، ظرفیت و تاب‌آوری لازم برای پشتیبانی از این سامانه‌ها در حال افزایش است. محمد بن علی المناعی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قطر، در مراسم افتتاحیه روز یکشنبه گفت که افزایش عامل‌های هوش مصنوعی، نیاز به شبکه‌های مقاوم‌تر و توانمندی‌های پیشرفته رایانشی را بیشتر کرده است. این اظهارات نشان می‌دهد که زیرساخت‌های فعلی ممکن است در برابر تقاضای نوظهور هوش مصنوعی کافی نباشند.

ویوک بدرینات، مدیرکل جی‌اس‌م‌ای، در مراسم افتتاحیه گفت: "پیشرفت فقط زمانی معنا دارد که همه در آن سهیم باشند. این یعنی دو چیز: استانداردهای جهانی که شبکه‌ها، خدمات و دستگاه‌ها را در آن سوی مرزها هم‌ساز نگه دارد و تلاش هماهنگ برای اتصال کسانی که هنوز آفلاین هستند." او در گفت‌وگو با یورونیوز اذعان کرد که صنعت در سال گذشته در ارزان‌تر کردن اتصال موبایل برای کسانی که واقعا به آن نیاز دارند، عملکرد خوبی نداشته است.

بدرینات گفت: "یک سال پیش امیدوار بودیم بتوانیم گوشی‌های هوشمندی را با قیمت حدود ۵۰ دلار به بازار عرضه کنیم. با افزایش قیمت حافظه رم که ناشی از تقاضای عظیم برای هوش مصنوعی است، امروز این کار عملا ناممکن شده است. این یک پیامد ناخوشایند است." او افزود که تقاضای قوی برای هوش مصنوعی، تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند را از منابعی که برای ساخت گوشی‌های رده ورودی نیاز دارند، محروم کرده است. این موضوع تأثیر مستقیمی بر توانایی فقرا در دسترسی به فناوری دارد.

سرمایه‌گذاری‌ها و آینده فناوری در جهان فیزیکی

با این حال، پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاری همچنان امیدوارکننده است. جی‌اس‌م‌ای پیش‌بینی کرده است که اپراتورها بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ حدود ۸۰ میلیارد یورو در سراسر منطقه منا سرمایه‌گذاری کنند. اما چالش اصلی این است که اطمینان حاصل شود این سرمایه‌گذاری‌ها به خدماتی تبدیل شود که مردم و کسب‌وکارها بتوانند از آن استفاده کنند. صرف وجود سرمایه بدون زیرساخت مناسب یا دسترسی عادلانه، به معنای حل مشکل دیجیتال نیست.

در حالی که اتصال به ستون فقرات بیشتر کارکردهای هوش مصنوعی تبدیل شده است، این فناوری با سرعتی زیاد فراتر از تولید محتوا و چت‌بات‌ها حرکت می‌کند و به حوزه‌هایی مانند پژوهش علمی، سلامت، مواد و انرژی گسترش می‌یابد. جک هیدری، مدیرعامل سندباکس‌ای‌کیو (SandboxAQ)، در مصاحبه‌ای با یورونیوز گفت که رویکردهای کمی در هوش مصنوعی می‌توانند به حل مسائل پیچیده‌ای کمک کنند که روش‌های سنتی همچنان در برابر آن‌ها با دشواری روبه‌رو هستند.

او گفت: "دسته دومِ هوش مصنوعی، هوش مصنوعی برای دنیای فیزیکی، برای دنیای واقعی است. ما به زیست‌پزشکی، انرژی و خدمات مالی نگاه می‌کنیم؛ این بخش‌های بزرگ واقعا حوزه‌های ال‌کیو‌ام و ال‌ال‌ام هستند، بنابراین دیدن همگرایی این دو اکنون بسیار خوب است." هیدری که به‌تازگی توافقی با شرکت آنتروپیک منعقد کرده و یک کمک‌هزینه تحقیق و توسعه به ارزش ۴۴۹ میلیون یورو از وزارت بازرگانی آمریکا دریافت کرده است، معتقد است این نقاط عطف به شرکتش امکان می‌دهد نوآوری‌های بیشتری انجام دهد.