سازمان عفو بین‌الملل از افزایش ۸۰ درصدی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ خبر داد که ایران با اجرای بیش از ۲۱۰۰ مورد اعدام، عامل اصلی این جهش و در جایگاه دوم جهان قرار دارد.

گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل از وضعیتی تکان‌دهنده در زمینه مجازات‌های مرگ در سطح جهان خبر می‌دهد که طی چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

بر اساس داده‌های منتشر شده در گزارش احکام اعدام و اعدام‌های سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور مختلف جهان به اعدام محکوم شده و اجرا شده‌اند. این رقم نشان‌دهنده یک جهش وحشتناک و افزایش نزدیک به ۸۰ درصدی نسبت به سال گذشته است که بالاترین سطح ثبت‌شده از سال ۱۹۸۱ تاکنون به شمار می‌رود. نکته مرکزی و تلخ این گزارش این است که بخش اعظم این افزایش به دلیل اقدامات جمهوری اسلامی ایران است.

عفو بین‌الملل اعلام کرده است که مقام‌های ایران در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرده‌اند که این رقم بیش از دو برابر سال قبل از آن است و به تنهایی نزدیک به چهارپنجم کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان را تشکیل می‌دهد. این آمار ایران را پس از چین در جایگاه دوم اجراکنندگان اعدام قرار می‌دهد، هرچند چین به دلیل محرمانه نگاه داشتن آمار رسمی، احتمالا هزاران مورد دیگر را در پرونده خود دارد که در محاسبات رسمی لحاظ نشده‌اند.

اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، در تحلیل این روند اشاره کرده است که این افزایش شدید نتیجه یک گرایش جهانی نیست، بلکه محصول عملکرد گروه کوچکی از دولت‌ها است که از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد ارعاب، خاموش کردن صدای مخالفان و اعمال اقتدار مطلق بر گروه‌های حاشیه‌ای و آسیب‌پذیر استفاده می‌کنند. در این میان، ایران به عنوان عامل اصلی این جهش معرفی شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که مجازات اعدام در ایران به شکلی نظام‌مند به ابزاری برای گسترش ترس در جامعه بدل شده است. یولیا دوخرو، دبیرکل عفو بین‌الملل آلمان، معتقد است در ایران می‌توان به دردناک‌ترین شکل ممکن مشاهده کرد که چگونه یک دولت از مرگ برای سرکوب گروه‌های محروم استفاده می‌کند.

در همین راستا، روایت‌های رسیده از شهر تهران، از جمله صحبت‌های زنی ۴۰ ساله، تصویری از فضای اجتماعی امروز ایران را ترسیم می‌کند که او آن را سایه مرگ بر جامعه توصیف کرده است. به گفته وی، مردم علاوه بر فشارهای شدید اقتصادی، جنگ‌ها و نبود چشم‌انداز سیاسی، با فشار روانی گسترده‌ای روبرو هستند که از اجرای روزمره احکام اعدام ناشی می‌شود. یکی از محورهای مهم این گزارش، تمرکز بر جرایم مرتبط با مواد مخدر است.

تقریباً نیمی از اعدام‌های جهان یعنی ۱۲۵۷ مورد مربوط به این دسته از جرایم بوده که سهم ایران در این آمار با ۹۹۸ مورد بسیار چشمگیر است. این بدان معناست که تقریباً نیمی از کل اعدام‌های ایران با اتهامات مواد مخدر مرتبط است. عربستان سعودی نیز با ۲۴۰ مورد در رده‌های بعدی قرار دارد.

عفو بین‌الملل هشدار می‌دهد که احیای رویکردهای سختگیرانه تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر، راه را برای گسترش مجازات اعدام باز کرده است و حتی کشورهایی مانند الجزایر، کویت و مالدیو نیز در حال تغییر قوانین خود برای گسترش این مجازات هستند. با این حال، یک تضاد آشکار در جهان دیده می‌شود؛ در حالی که تعداد محدودی از کشورها در حال افزایش اعدام‌ها هستند، بیش از دوسوم کشورهای جهان یا در قانون و یا در عمل این مجازات را کنار گذاشته‌اند.

از سال ۱۹۷۷ که مبارزات علیه اعدام آغاز شد، تعداد کشورهای لغوکننده از ۱۶ به ۱۱۳ کشور رسیده است. کشورهایی مانند ویتنام و گامبیا گام‌های مهمی در جهت حذف اعدام برای جرایم خاص برداشته‌اند و در اروپا و آسیای مرکزی هیچ موردی از اعدام ثبت نشده است. در نهایت، سازمان عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان در ایران هشدار جدی داده است.

بر اساس اطلاعات این سازمان، دست‌کم ۳۰ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه با خطر اعدام روبرو هستند و برخی از آن‌ها تنها ظرف چند هفته پس از بازداشت به این مجازات محکوم شده‌اند. همچنین هزاران نفر از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری، از جمله کودکان، در معرض شکنجه، خشونت جنسی و ناپدیدسازی‌های قهری قرار دارند.

این سازمان تاکید می‌کند که بسیاری از این احکام پس از محاکمه‌های ناعادلانه صادر شده‌اند و فضای امنیتی فعلی می‌تواند منجر به تشدید هرچه بیشتر سرکوب‌ها شود. این گزارش در واقع تصویری دوگانه را ارائه می‌دهد؛ از یک سو روندی جهانی به سوی لغو مجازات مرگ و از سوی دیگر، تبدیل شدن ایران به یکی از اصلی‌ترین نیروهای شکل‌دهنده آمار مرگ‌ومیر ناشی از اعدام در جهان که با فاصله زیادی از سایر کشورها در مسیر سرکوب پیش می‌رود





