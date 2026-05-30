شبکه انبیسی نیوز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده است که جمهوری اسلامی ایران احتمالاً از یک موشک دوشپرتاب ساخت چین برای سرنگونی یک جنگنده اف ۱۵ آمریکا یی استفاده کرده است.
این رویداد که در ماه آوریل در جنوب غرب ایران رخ داد، نخستین بار طی چند دهه اخیر بود که یک جنگنده آمریکایی با آتش دشمن ساقط میشد. به گفته منابع مذکور، چین همچنین ممکن است یک رادار هشدار زودهنگام دوربرد در اختیار تهران قرار داده باشد که قادر به رهگیری هواپیماهای رادارگریز است.
این تحولات در حالی صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تلاش کرده است از نفوذ چین برای پایان دادن به درگیری استفاده کند و ادعا کرده که شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، به او قول داده است که هیچ سلاحی به ایران ارسال نخواهد کرد. جزئیات مربوط به سرنگونی جنگنده اف ۱۵ هنوز در دست بررسی است. دو خدمه این جنگنده موفق شدند پیش از سقوط با چتر نجات خارج شوند.
خلبان ظرف هفت ساعت نجات یافت، اما افسر سامانههای تسلیحاتی پس از دو روز و در دامنه کوههای زاگرس پیدا شد. موشک دوشپرتابی که احتمالاً برای این هدف استفاده شده، از نوع سامانههای پدافند هوایی قابل حمل توسط نفر (MANPADS) است که حدود دو متر طول و ۱۸ کیلوگرم وزن دارد و روشی ارزان و مؤثر برای ساقط کردن هواپیماهای کمارتفاع محسوب میشود. هنوز مشخص نیست این موشک بهتازگی به ایران تحویل داده شده یا از ذخایر قدیمی تسلیحاتی است.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که روابط واشینگتن و پکن در مقطعی حساس قرار دارد. دولت ترامپ پیش از این چین را متهم کرده بود که با ارائه دسترسی به ماهوارههای چینی، به ایران در هدفگیری نیروهای آمریکایی کمک کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا سه شرکت ماهوارهای چینی را تحریم کرد، اما چین این اتهامات را رد کرده و تأکید دارد که در صادرات محصولات نظامی با احتیاط عمل میکند.
یک مقام آمریکایی نیز گفته است که حمایت چین از ایران تاکنون تأثیر تعیینکنندهای بر میدان نبرد نداشته است. این در حالی است که چین در گذشته حجم زیادی سلاح به ایران فروخته بود، اما پس از تحریمهای سازمان ملل، فروش عمده را کاهش داده و بیشتر به فناوریهای دوگانه روی آورده است
