خوشه فناوری سبز گرین تک ولی در گراتس اتریش با گردآوری ۳۰۰ شرکت بزرگ و کوچک، در تولید یک‌هفتم برق سبز جهان نقش دارد و آینده انرژی‌های تجدیدپذیر را شکل می‌دهد.

خوشه فناوری سبز گرین تک ولی (Green Tech Valley) واقع در شهر گراتس اتریش ، به عنوان یکی از قطب‌های اصلی توسعه راه‌حل‌های نوآورانه در حوزه انرژی‌های پاک شناخته می‌شود. این مجموعه بزرگ که دفتر مرکزی آن در برج ساینس تاور قرار دارد، هم‌اکنون میزبان ۳۰۰ شرکت فعال در عرصه فناوری است. در میان این تعداد زیاد، ۲۰ شرکت به عنوان رهبران جهانی فناوری در این حوزه حضور دارند که در زمینه‌های مختلف انرژی فعالیت می‌کنند.

عملکرد صنعتی در ۲۸۰ سایت جهانی و تمرکز بر برق‌آبی

شرکت اندریتس آگ (Andritz AG) یکی از بازیگران کلیدی این خوشه است که تولید فناوری نیروگاه‌های برق‌آبی را در سایت خود در گراتس انجام می‌دهد. این شرکت عظیم در سراسر جهان ۳۰ هزار نفر را به کار گرفته و ۲۸۰ سایت عملیاتی در بیش از ۸۰ کشور دارد. کارکنان این مجموعه در این سایت‌های گسترده به توسعه راه‌حل‌های تازه برای انرژی‌های تجدیدپذیر می‌پردازند. تمرکز اصلی این نیروی انسانی بر توسعه سیستم‌های برق‌آبی و همچنین بخش‌های مربوط به خمیر و کاغذ، فلز و ذخیره‌سازی انرژی است.

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ایندریس ای‌جی خود را یکی از بازیگران اصلی جهانی در گذار سبز می‌داند که به صنایع سراسر جهان کمک می‌کند تا بهره‌وری خود را افزایش دهند. این شرکت با هدف کاهش هدررفت منابع و به حداقل رساندن انتشار آلاینده‌ها فعالیت می‌کند. دسترسی ویژه خبرنگاران به تأسیسات تولیدی این شرکت و همچنین مصاحبه‌ای با مدیرعامل آن، دکتر یوآخیم شون‌بک، انجام شد. دکتر شون‌بک بر لزوم توسعه فناوری‌هایی که می‌توان به جامعه ارائه داد، تأکید کرد.

چالش‌های اقتصادی و راهبرد برقی‌سازی برای آینده

دکتر یوآخیم شون‌بک، مدیرعامل اندریتس آگ، در مصاحبه خود به یورونیوز توضیح داد که هدف این شرکت این است که فناوری‌های توسعه یافته از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه باشند. او افزود که اگر هزینه این فناوری‌ها بیش از حد بالا باشد، هیچ‌کس توان پرداخت آن را نخواهد داشت و در نتیجه اجرا نخواهند شد. نقش اصلی این شرکت بر این اصل استوار است که فناوری‌های سبز باید برای بازار قابل پذیرش و از نظر مالی دست‌یافتنی باشند.

به گفته مدیرعامل اندریتس آگ، نقشه راه بدون تردید حرکت به سمت برقی‌سازی است. این شرکت معتقد است که انرژی‌های تجدیدپذیر در اختیار دارد و گسترش شبکه‌ها نیز در راه است. کاربردهای بسیار بیشتری در موتورهای برقی، باتری‌ها و ترانسفورماتورها پیش‌بینی می‌شود. حدود تقریبا ۴۰ درصد از درآمد این شرکت به این حوزه مربوط است و شون‌بک مشاهده می‌کند که این سهم در حال افزایش است.

نوآوری در بازیافت منسوجات و تحول از کار دستی به خودکار

در فاصله‌ای نه‌چندان دور از اندریتس، شرکت زوبرماخر آگ (Zwittermacher AG) به عنوان یک نام بزرگ اروپایی در بخش بازیافت فعالیت می‌کند. این شرکت که ۴ هزار کارمند دارد و در ۹ کشور فعال است، انواع پسماندهای ۴۰ هزار مشتری را در ۱۶۰۰ شهرداری بازیافت می‌کند. زوبرماخر آگ هر سال حدود ۱۰ هزار تن منسوجات مستعمل را در گراتس بازیافت می‌کند. این کار در حال حاضر به صورت دستی انجام می‌شود، اما تغییرات بزرگی در راه است.

آندریاس اوپلت، مدیرعامل زوبرماخر آگ، توضیح داد که تنها ۱ درصد از منسوجات در جهان بازیافت می‌شود. به همین دلیل، فناوری بازیافت منسوجات آن‌قدر که باید پیشرفته و در مقیاس بزرگ نیست. او گفت که حدود ۳۰ سال پیش بازیافت پلاستیک را با جداسازی دستی شروع کردند و اکنون نخستین واحد پایلوت در اینجا در حال راه‌اندازی است. او مطمئن است که دو، سه سال دیگر واحدهای بزرگ کاملا خودکاری خواهیم داشت که این کار را در مقیاس وسیع انجام می‌دهند.

زیرساخت‌های نوآورانه و تأثیر اقتصادی خوشه گرین تک ولی

وجه اشتراک این دو شرکت بزرگی که در بخش‌های مختلف فناوری سبز فعالیت می‌کنند، عضویت در خوشه گرین تک ولی است. دفتر مرکزی این خوشه در برج آینده‌نگر ساینس تاور در گراتس قرار دارد. این برج ۶۰ متری که توسط معمار مارکوس پرن‌تالر طراحی شده، دارای نمایی دولایه است که با شیشه‌های شفاف تولیدکننده انرژی یکپارچه شده است. این سازه به عنوان نمادی معماری و فناورانه در منطقه اسمارت سیتی شناخته می‌شود.

برنهارد پوتینگر، مدیرعامل خوشه گرین تک ولی، توضیح داد که این مجموعه در اتحادیه اروپا با وجود دستمزدها و هزینه انرژی بالا، در فناوری‌های سبز پیشگام است. این خوشه ۱۰ نفر را در استخدام دارد و ۳۰۰ شرکت را زیر چتر خود گرد آورده است. ادعا می‌شود که یک‌هفتم برق سبز تولیدی جهان با استفاده از فناوری‌هایی که اعضای این خوشه توسعه داده‌اند، تولید می‌شود.

در پنج سال گذشته، بودجه‌ای معادل یک‌چهارم میلیارد یورو برای سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه بر اساس ایده‌های این خوشه راه افتاده است. برنهارد پوتینگر تأکید کرد که شاخص اصلی عملکرد آن‌ها تعداد پروژه‌های نوآورانه‌ای است که در سطح صنعتی آغاز شده‌اند. این خوشه با ایجاد راهبردهای مشترک و فرصت‌های کسب‌وکار آینده، به تقویت نوآوری و شیوه‌های تازه همکاری کمک می‌کند.