در این نمایشگاه، آثار هنرمندان منتخب مریم تخت‌کشیان به نمایش درمی‌آید. این نمایشگاه تا روز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ در گالری اُ به نشانی تهران، خیابان سنایی، خیابان خدری، پلاک ۱۸ دایر است.

نمایشگاه گروهی عکس « اتاق‌های روشن » به انتخاب مریم تخت‌کشیان امروز جمعه ۲۲ خرداد در گالری اُ افتتاح می‌شود. در این نمایشگاه آثاری از فریدون آو ، ساسان ابری ، پریسا امین‌اللهی ، سینا برومندی ، پویا پارسامقام ، خسرو پیغامی ، مریم تخت‌کشیان ، نیوشا توکلیان ، صادق تیر افکن، امیر جدیدی ، رعنا جوادی ، امیر حبیبی ، یحیی دهقانپور ، عباس دینی ، رئوفه رستمی، غزاله رضایی ، کیمیا رهگذار ، هاشم شاکری ، سیف‌اله صمدیان ، عباس، محمد غزالی ، جاسم غضبانپور ، آرش فایض ، شادی قدیریان، مریم کاظم‌زاده ، ال برز کاظمی ، بابک کاظمی ، کاوه کاظمی ، عباس کوثری ، هنگامه گلستان ، رومین محتشم ، مانی مزکی ، مهران مهاجر ، مهرداد نجم‌آبادی ، فاطمه نواب‌صفوی ، غزاله هدایت و پیمان هوشمندزاده به انتخاب مریم تخت‌کشیان به نمایش درمی‌آید.

نمایشگاه گروهی عکس «اتاق‌های روشن» تا روز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ در گالری اُ به نشانی تهران، خیابان سنایی، خیابان خدری، پلاک ۱۸ دایر است. ساعت بازدید از این نمایشگاه روزهای دوشنبه تا پنجشنبه ۱۲ تا ۲۰ و روزهای جمعه ۱۶ تا ۲۰ است. گالری اُ شنبه‌ها و یکشنبه‌ها تعطیل است





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