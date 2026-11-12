وزیران خارجه گروه هفت در بیانیه مشترک خود بر ادامه فشارهای اقتصادی علیه ایران در صورت عدم توافق هسته‌ای تاکید کردند. این کشورها حملات به کشتی‌ها و حمایت از گروه‌های مسلح را محکوم کردند و خواستار شفافیت اتمی شدند. تصمیم جدید پس از نشست پاریس در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ اتخاذ شد.

وزیران خارجه کشورهای گروه هفت در بیانییه‌ای مشترک که روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر منتشر شد، حمایت خود را از راه‌حل‌های دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای ایران اعلام کردند، اما هشدار دادند که در صورت عدم دستیابی به توافق، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی را تشدید خواهند کرد.

تشدید تحریم‌ها و قطعنامه ماشه

وزیران خارجه گروه هفت بر تعهد خود به اجرای کامل تحریم‌ها و محدودیت‌های مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردند که در سپتامبر ۲۰۲۵ از طریق سازوکار ماشه در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ بازگردانده شدند.

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این کشورها در بیانیه خود تاکید کردند که در صورت ناکامی تلاش‌های دیپلماتیک، کشورهای عضو گروه هفت به هماهنگی اقدامات خود برای محدود کردن توانایی جمهوری اسلامی در ایجاد بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی از طریق فشارهای اقتصادی و سیاسی ادامه خواهند داد.

محکومیت حملات دریایی و تنگه هرمز

وزیران خارجه گروه هفت حملات ایران به کشورهای همسایه را به‌شدت محکوم کردند و گفتند ایجاد مانع در مسیر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، تجارت بین‌المللی، امنیت انرژی و اقتصاد جهانی را مختل کرده است.

آنها از جمهوری اسلامی خواستند حملات مداوم به کشتی‌های غیرنظامی در تنگه هرمز را متوقف کند و به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی پایبند باشد. کشورهای گروه هفت همچنین بر حق عبور آزاد و ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز تاکید کردند و مخالفت خود را با دریافت هرگونه عوارض، هزینه‌های غیرقانونی یا اعمال محدودیت و تبعیض در تردد دریایی از این آبراه اعلام کردند.

حمایت از عملیات امنیتی بین‌المللی

در این بیانیه از عملیات دفاعی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) برای پاک‌سازی مین‌های دریایی و اسکورت کشتی‌های غیرنظامی در تنگه هرمز حمایت شده است.

وزیران خارجه گروه هفت همچنین اعلام کردند که ابتکار چندملیتی و دفاعی تحت رهبری فرانسه و بریتانیا می‌تواند از جمله از طریق کمک به راستی‌آزمایی پاک‌سازی مین‌ها، نقش مهمی در ازسرگیری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایفا کند.

بررسی پرونده‌های یمن و اوکراین

وزیران خارجه گروه هفت در بخش مربوط به جنگ اوکراین نیز کمک‌های نظامی ایران و کره شمالی به روسیه را محکوم کردند و از قصد خود برای ادامه اقدامات علیه این کشورها خبر دادند.

در بخش مربوط به یمن نیز، این کشورها حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی و زیرساخت‌های غیرنظامی را محکوم کردند و از تمامی بازیگران، از جمله ایران، خواستند ارسال تسلیحات و حمایت از حوثی‌ها را متوقف کنند.

نشست پاریس و الزامات شفافیت اتمی

این بیانیه پس از نشست وزیران خارجه کشورهای گروه هفت شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن، با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، منتشر شد.

این نشست روزهای ۹ و ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ در پاریس و تحت ریاست دوره‌ای فرانسه بر گروه هفت برگزار شد. در این بیانیه همچنین از ایران خواسته شده است به تعهدات بین‌المللی خود بازگردد و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد تا شفافیت درباره ماهیت برنامه هسته‌ای این کشور احیا شود.