گروه هفت از ایران خواست همکاری با آژانس انرژی اتمی را از سر گیرد

بیانیه مشترک کشورهای گروه هفت شامل درخواست بازگشت ایران به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تاکید بر تحریم‌های اسنپ‌بک و بسته بودن تنگه هرمز است.

کشورهای عضو گروه هفت در بیانیه‌ای مشترک که روز چهارشنبه منتشر شد، خواهان پایان تعلیق همکاری‌های هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. این بیانیه با لحنی مداخله‌جویانه بر لزوم بازگشت تهران به تعهدات بین‌المللی و ایجاد شفافیت درباره ماهیت برنامه هسته‌ای این کشور تاکید دارد.

مکانیزم تعلیق و درخواست‌های جدید

در متن این بیانیه مشترک آمده است که کشورهای گروه هفت از ایران خواسته‌اند تا همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد. هدف از این درخواست احیای شفافیت در خصوص ماهیت برنامه هسته‌ای ایران اعلام شده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین تهران و غرب همچنان برقرار است.

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تاریخچه حملات و وضعیت کنونی

ایران همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پس از حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ به تعلیق درآورد. این حملات منجر به بمباران تاسیسات اتمی ایران در اصفهان، نطنز و فردو شد. اگرچه دو طرف ذیل توافق قاهره در مارس همان سال توافق کردند بازرسی‌ها از تاسیسات بمباران‌نشده ایران انجام شود.

مواضع تهران و شرایط آژانس

تهران اعلام کرده است تا زمانی که مدیرکل آژانس تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل می‌کند، پیشرفتی در تغییر شکل همکاری با آژانس امکان‌پذیر نیست. همچنین موافقت‌نامه پادمان جامع فعلی میان ایران و آژانس برای شرایط صلح و دوری از جنگی نظامی است و برای شرایطی که سایتها و مراکز هسته‌ای ایران با حملات نظامی و تخریب مواجه شده‌اند این پادمان پاسخگو نیست و باید مقررات جدیدی درباره آن توافق شود.

تحریم‌ها و تنگه هرمز

در بیانیه گروه هفت همچنین آمده است که کشورهای عضو این گروه بار دیگر بر تعهد خود برای اجرای کامل مسئولیت‌های‌شان ذیل تمامی قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌هایی که در سپتامبر ۲۰۲۵ از طریق سازوکار اسنپ‌بک دوباره اعمال شدند، تاکید کردند. علاوه بر این، کشورهای عضو گروه هفت از ایران خواستند آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کند و از ابتکار فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلافی با هدف بازگشایی این تنگه حمایت کردند.

واکنش‌ها و ادعاهای متقابل

تنگه هرمز که از ابتدای جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران به روی کشتی‌های طرف‌های متخاصم و کشورهای مبدا حملات علیه ایران بسته شده بود، پس از به اجرا درآمدن یادداشت تفاهم پایان جنگ میان تهران و واشنگتن، طبق ترتیبات ایرانی و تحت نظارت نیروهای مسلح ایران باز شد. اما در نتیجه نقض تعهدات واشنگتن در تفاهمنامه، از جمله تلاش برای عبور دادن کشتی‌ها از مسیرهای جایگزین، بسته شد. مقامات ایران اعلام کرده‌اند تا زمان بازگشت آمریکا به اجرای تعهداتش در تفاهم‌نامه، پایان جنگ و تهدید آن، تنگه همچنان بسته خواهد بود. کشورهای عضو گروه هفت همچنین در اظهاراتی واهی خواستار توقف حمایت‌های ایران از گروه‌های مقاومت منطقه شدند و تهران را به انجام حملات ازجمله علیه پایگاه نیروی هوایی سلطنتی انگلیس در فیرفورد متهم کردند. پیش‌تر "اسماعیل بقائی" سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در گفت‌وگویی در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای مطرح شده درخصوص تهدیدات ایران علیه پایگاه فیرفورد انگلیس گفته بود: "در مورد آنچه ادعا کرده‌اند ــ و از واژه ادعا استفاده می‌کنم، چون حتی درباره واقعی بودن آن حمله ادعایی هم مطمئن نیستیم ــ می‌توانم با اطمینان به شما بگویم که ایران هیچ ارتباطی با چنین عملیاتی که ادعا می‌کنند ندارد. فکر می‌کنم این می‌تواند بخشی از مجموعه عملیات‌های پرچم دروغین باشد."