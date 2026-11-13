وزیران خارجه گروه هفت حملات ایران در تنگه هرمز را محکوم و حمایت از تحریم‌های شورای امنیت را اعلام کردند.

وزیران خارجه گروه هفت به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا، حملات حکومت ایران به کشورهای همسایه و ایجاد موانع در عبور و مرور کشتی‌های غیرنظامی در تنگه هرمز را به شدت محکوم کردند. این مقامات دیپلماتیک در بیانیه مشترکی که توسط وزارت خارجه آمریکا در روز جمعه، بیست و دوم آبان ماه منتشر شد، تأکید کردند که این اقدامات ایران باعث اختلال جدی در تجارت بین‌المللی، امنیت انرژی و ثبات اقتصاد جهانی شده است.

تهدید به اعمال فشار اقتصادی و سیاسی

امضاکنندگان این بیانیه که در روزهای نه و دهم نوامبر در شهر پاریس جمع شده بودند، بر حق عبور آزاد، ایمن و بدون تبعیض از این آبراه استراتژیک تأکید کردند. آن‌ها تصریح نمودند که اگر راه‌حل دیپلماتیک به دست نیاید، برای اعمال فشارهای هماهنگ اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی تلاش خود را افزایش خواهند داد. وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفت همچنین بر اهمیت عملیات فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یعنی سنتکام برای مین‌روبی تنگه و اسکورت کشتی‌ها تأکید ویژه داشتند.

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مخالفت با برنامه هسته‌ای و درخواست شفافیت

گروه هفت از تمام تلاش‌های میانجی‌های منطقه‌ای برای دستیابی به توافقی پایدار حمایت کرد که به نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دهد. امضاکنندگان بیانیه با قاطعیت اعلام کردند که حکومت ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای بسازد یا به آن دست یابد. آن‌ها خواستار بازگشت شفافیت در ماهیت برنامه هسته‌ای تهران شدند و درخواست کردند که حکومت ایران همکاری کامل خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سر بگیرد تا نگرانی‌های جهانی برطرف شود.

نقش ایالات متحده در مقابله با تهدیدات

مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، در سخنرانی اصلی همایش ملی وکلای انجمن فدرالیست در واشینگتن، روز جمعه بیست و دوم آبان، موضع سخت‌گیرانه آمریکا را تشریح کرد. او تأکید کرد که فشارهای اقتصادی واشینگتن جمهوری اسلامی را تا حدی تضعیف کرده که در حال حاضر نیازی به اقدام نظامی مستقیم نیست. پومپئو جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را معیار اصلی پیروزی آمریکا در این منطقه دانست و هشدار داد که چنین دستیابی می‌تواند امنیت تمام منطقه و ایالات متحده را به گروگان بگیرد.

نقد عملکرد ایران و حمایت از گروه‌های مسلح

وزیر خارجه آمریکا در بخشی دیگر از سخنان خود، حمایت حکومت ایران از گروه‌های مسلح غیردولتی در منطقه را محکوم کرد و خواستار توقف فوری این حمایت‌ها شد. پومپئو به ارزیابی بریتانیا اشاره کرد که حکومت ایران را مسئول رویدادهای خشونت‌آمیز در بیست و هفتم سپتامبر دانست. او همچنین جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی تروریسم در جهان نام برد و به نمونه‌هایی نظیر حمایت از حزب‌الله لبنان، شبه‌نظامیان در عراق و حوثی‌ها در یمن اشاره کرد.

تأکید بر اجرای کامل تحریم‌های شورای امنیت

گروه هفت بر اجرای کامل تحریم‌ها و محدودیت‌های شورای امنیت تأکید کرد که در سپتامبر سال دو هزار و بیست و پنج از طریق مکانیسم ماشه ذیل قطعنامه دو هزار و بیست و یک دوباره برقرار شدند. وزیران خارجه از همه اعضای سازمان ملل خواستند تا این تحریم‌ها را به طور جدی اجرا کنند. آن‌ها همچنین بر اهمیت عملیات چندملیتی به رهبری فرانسه و بریتانیا برای راستی‌آزمایی پاک‌سازی مین‌ها و تسهیل ازسرگیری تردد دریایی در تنگه هرمز تأکید کردند.