رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از بازدید از نیروگاه اتمی براکه در امارات اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران درباره بخشهایی از برنامه هستهای خود که قبلاً مذاکره نمیکرد حاضر شده است. در همین حال امارات حمله به تأسیسات هستهای را کاملاً غیرقابل قبول خواند. پرزیدنت ترامپ فرمان جدیدی برای بررسی مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی قبل از عرضه عمومی امضا کرد. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که یک فرمانده ارشد حماس در غزه کشته شده است.
روزی پس از بازدید از نیروگاه اتمی براکه در امارات متحده عربی، رافائل گروسی ، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران نسبت به مذاکره درباره بخشهایی از برنامه هستهای خود که در گذشته تمایلی به گفتوگو نشان نداشت، است pos willingness.
گروسی در این دیدار بر شفافیت و همکاری بیشتر ایران تاکید کرد و از دستیابی به پیشرفت در بررسیهای فنی خبر داد. در عین حال، دولت امارات در بیانیهای قاطع حمله به تأسیسات هستهای را غیرقابل قبول خواند و خواستار توقف فوری چنین اقداماتی شد. این بیانیه در راستای حفاظت از صلح و امنیت منطقه صادر گردید.
در和内州، پرزیدنت دونالد ترامپ فرمان جدیدی را امضا کرد که امکان بررسی مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی را پیش از عرضه عمومی برای عموم مردم فراهم میکند. این فرمان طبق قدردانی از اهمیت مقابله با خطرات بالقوه هوش مصنوعی صورت گرفته و دولت مکلف میشود برهمچون استانداردهای ایمنی و اخلاقی تمرکز کند. هدف این رویکرد تضمین پیشرفت فناوری در عین حفاظت از قومیت و امنیت ملی است.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که یوسف عایش عواد رمضان، یک فرمانده ارشد گروه حماس و عضو active تروریست، در غزه کشته شده است. این افراد در جنایتهای هفتم اکتبر ۲۰۲۳، شامل ربودن شهروندان اسرائیلی مانند هرش گلدبرگ-پولین، الیا کوهن، آلون اهل و اور لوی، مشارکت داشتهاند. طبق بیانیه، رمضان که جانشین فرماندهی یگان نخبه حماس بود، نقشههای پیچیده برای حمله به نیروهای اسرائیلی تهیه میکرد و یک تهدید فوری برای امنیت اسرائیل محسوب میشد.
ارتش اسرائیل همچنین تأکید کرد که پیش از عملیات، اقداماتی مانند استفاده از مهمات دقیق و رصدهای هوایی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام شده است
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