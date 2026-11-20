مذاکرات کنفرانس اقلیمی COP31 در آنتالیا با اختلاف بر سر سوخت‌های فسیلی معطل ماند. همچنین دیدار مرتس و امیر قطر و حادثه قشم بررسی شد.

کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد ( COP31) در آنتالیا با چالش‌های جدی مذاکراتی و اختلاف‌نظرهای عمیق بر سر حذف سوخت‌های فسیلی مواجه شده است. این نشست چندین روزه که قرار بود طبق برنامه پیش‌بینی‌شده پایان یابد، به دلیل مقاومت برخی کشورها و عدم توافق بر سر متن نهایی، تا ساعاتی بعد از زمان مقرر و احتمالاً آخر هفته جاری به طول انجامیده است.

اختلاف بر سر حذف نفت و گاز در متن نهایی

اتحادیه اروپا و فرانسه به‌صراحت پیش‌نویس بیانیه پایانی را غیرقابل‌قبول خوانده‌اند و بر ضرورت کنار گذاشتن نفت، گاز و زغال‌سنگ تأکید دارند. وزیر محیط زیست فرانسه و حدود بیست‌وپنج کشور دیگر اعلام کردند که متن فعلی فاقد تعهد روشن برای توقف استفاده از سوخت‌های فسیلی است. کشورهایی مانند عربستان سعودی و روسیه به‌عنوان تولیدکنندگان بزرگ نفت از قدرت وتو در تصمیم‌گیری‌های اجماعی دوصد کشور عضو برخوردارند و مانع تصویب متن سخت‌گیرانه شده‌اند.

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کارستن اشنایدر، وزیر محیط زیست آلمان، در نقد این وضعیت گفت افرادی هستند که از فروش سوخت‌های فسیلی سود کلان می‌برند و نمی‌خواهند این اصطلاحات در متون رسمی به کار رود. او تأکید کرد که نفت، گاز و زغال‌سنگ عوامل اصلی بحران اقلیمی هستند و جهان باید از سوزاندن منابع خود دست بردارد. گروه مذاکره‌کنندگان آفریقایی نیز از نتایج این کنفرانس نارضایتی نشان داده‌اند و هشدار داده‌اند که هدف محدود کردن گرمایش زمین به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد دیگر دست‌یافتنی نیست.

دیپلماسی آلمان و قطر برای تنش‌زدایی خاورمیانه

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در دیداری مهم با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در برلین بر اهمیت راه‌حل‌های دیپلماتیک برای ایجاد آرامش در منطقه تأکید کرد. وی حملات اخیر به قطر و دیگر کشورهای منطقه را محکوم نمود و نقش قطر به‌عنوان میانجی را در جلوگیری از گسترش جنگ ستود. مرتس خاطرنشان کرد که آلمان به دلیل وابستگی به انرژی مقرون‌به‌صرفه و قابل‌اعتماد، به ثبات منطقه‌ای نیاز فوری دارد.

در ادامه این دیدار، صدراعظم آلمان بر بازگشایی ایمن تنگه هرمز و پایان‌یافتن برنامه هسته‌ای نظامی ایران به‌شیوه‌ای قابل‌راستی‌آزمایی تأکید ویژه کرد. شیخ تمیم نیز بر احترام به حاکمیت ملی و تمرکز بر کاهش تنش‌ها تأکید ورزید و اعلام کرد قطر به تلاش‌های میانجی‌گرانه خود ادامه خواهد داد. دو طرف بر این باورند که صلح پایدار تنها از طریق راه‌حل‌های سیاسی واقعی امکان‌پذیر است.

افزایش سرمایه‌گذاری قطر در اقتصاد آلمان

بیانیه مشترک منتشر شده از این دیدار حاکی از آن است که قطر سرمایه‌گذاری‌های خود در آلمان را در پنج سال آینده به میزان ۱۵ میلیارد یورو افزایش خواهد داد. این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های فناوری‌های پیشرفته شامل هوش مصنوعی، نیمه‌رساناها و هوانوردی متمرکز خواهد شد. صندوق ثروت ملی قطر پیش‌تر نیز از طریق بازوی سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌های آلمانی مانند فولکس‌واگن، سهام قابل‌توجهی را در اختیار داشته است.

تحولات امنیتی قشم و مدیریت انرژی تهران

در حاشیه تحولات سیاسی، رویدادهای امنیتی دیگری نیز رخ داده است. خبرگزاری فارس به نقل از معاون استاندار هرمزگان گزارش داد که در روز جمعه ۲۹ آبان (۲۰ نوامبر)، صدای انفجار و مشاهده دود در جزیره قشم ثبت شده بود. این در حالی است که پیش‌تر برخی رسانه‌ها از اصابت پرتابه به حاشیه شهر قشم خبر داده بودند. مقامات محلی اعلام کردند که عملیات تحت کنترل عوامل مسئول درآمده و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

همزمان با این تحولات، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با انتشار پیام‌هایی به مشترکان، زمان دقیق محدودیت‌های دو ساعته برق را تحت عنوان "مدیریت انرژی" اطلاع‌رسانی کرده است. این اقدام نشان‌دهنده چالش‌های جداگانه در زمینه تأمین انرژی در داخل کشور است که در کنار تحولات پیچیده بین‌المللی و اقلیمی، توجه‌برانگیز می‌باشد.