گرد مولر ، نامی که در تاریخ فوتبال جهان به عنوان یکی از مرگبارترین و کارآمدترین مهاجمان تمام دوران شناخته میشود، مردی بود که تعریف جدیدی از مفهوم گلزنی را به دنیا ارائه داد.
او که در نوک حملهی تیم فوتبال باشگاه بایرن مونیخ و تیم ملی فوتبال آلمان میدرخشید، در بازه زمانی سالهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۴، یکی از ارکان اصلی و محور اسطورهای مایر، بکنباوئر و مولر بود. این مثلث طلایی نه تنها باعث پیشرفت چشمگیر فوتبال آلمان شد، بلکه رکوردهایی را به ثبت رساند که برای سالیان متمادی دستنیافتنی به نظر میرسید.
اگرچه در سال ۱۹۶۶ جرقه درخشش او زده شد، اما هلوت شون، سرمربی آیندهنگر تیم ملی آلمان، او را پس از جام جهانی انگلیس به طور رسمی به تیم ملی فراخواند. مولر در دو دوره از رقابتهای جام جهانی یعنی ۱۹۷۰ و ۱۹۷۴ حضور داشت و در هر دو دوره، کابوسی برای مدافعان حریف بود.
او که در نوامبر ۱۹۴۵ در نوردلینگن متولد شده بود، در سن ۲۱ سالگی برای نخستین بار پیراهن سفید و سیاه تیم ملی را به تن کرد و طی ۸ سال فعالیت، ۶۲ بازی انجام داد و ۶۸ گل به ثمر رساند؛ آماری خیرهکننده که نشان میدهد او به طور میانگین در هر بازی بیش از یک گل زده است. ویژگیهای ظاهری گرد مولر شاید در ابتدا برای بسیاری عجیب به نظر میرسید؛ او با قد کوتاه، اندامی تا حدودی تپلی و رانهای بسیار عضلانی و نیرومند، شباهتی به استانداردهای مدلهای ورزشی نداشت، اما همین ویژگیها ابزاری برای موفقیت او بودند.
قدرت بدنی و تعادل بالای او در فضای کوچک، وی را قادر میساخت تا در هر وضعیتی گلزنی کند. فرقی نمیکرد که در هوا باشد، ایستاده باشد یا حتی در حالتهای دشوار مانند نشسته و خوابیده؛ مولر با سر، سینه، زانو یا پشت پا، هر فرصتی را به گل تبدیل میکرد.
اودو لاتک، یکی از برجستهترین مربیان تاریخ آلمان، در وصف او میگفت که مولر توانایی عجیبی داشت تا موقعیتهایی را که حتی نمیشد نام آنها را فرصت گذاشت، به گل تبدیل کند. در جام جهانی ۱۹۷۴، او نقش کلیدی در قهرمانی آلمان ایفا کرد.
در فینال حساس مقابل هلند، در حالی که بازی با نتیجه یک بر یک گره خورده بود، مولر که در آلمان به بمبافکن شهرت یافته بود، با یک ضربه دقیق و تماشایی، گل پیروزی را به ثمر رساند و آلمان را برای دومین بار فاتح جهان کرد. این گل نمادی از تیزچنگی و اشتهای سیریناپذیر او برای گلزنی بود. از دیدگاه فنی، تحلیلگران فوتبال و مربیانی چون مجید جلالی معتقدند که هوش سرشار مولر در جایگیری، رمز موفقیت او بود.
او میتوانست در کمترین فضا و تحت شدیدترین فشارها، در سریعترین زمان ممکن ضربه بزند، حتی بدون نیاز به دورخیز. گلی که او در نیمهنهایی جام جهانی به لهستان زد، نمونهای کامل از استعداد اوست؛ چرخشی سریع روی پای تکیهگاه و شوت درجایی به زاویه مخالف که تمام فلسفه فوتبال مولر را در خود جای داده است. او در مجموع ۱۴ گل در جام جهانی به ثمر رساند و این رکورد تا سال ۲۰۰۶ و ظهور رونالدو برزیلی پابرجا ماند.
در سطح باشگاهی نیز مولر ۱۵ سال وفاداری به بایرن مونیخ را به نمایش گذاشت و در این مدت به افتخارات بیشماری دست یافت، از جمله یک بار قهرمانی باشگاههای جهان، سه بار قهرمانی اروپا و چندین عنوان قهرمانی در بوندسلیگا و جام حذفی آلمان. او در ۴۲۷ بازی لیگ برتر آلمان، ۳۶۵ گل زد که آماری استثنایی است.
فرانتس بکنباوئر، قیصر فوتبال، به صراحت بیان کرده است که تمام افتخارات عصر طلایی فوتبال آلمان در دهه ۷۰ میلادی، مدیون حضور و درخشش گرد مولر بود. با وجود تمام این موفقیتها، زندگی پس از بازنشستگی گرد مولر بسیار متفاوت از دوران اوجش بود. او پس از گذراندن دورهای کوتاه در لیگ فوتبال آمریکا در اواخر دهه ۷۰، تصمیم گرفت از هیاهو و شهرت فاصله بگیرد و زندگی ساده و دور از غوغایی را برگزیند.
برخلاف بسیاری از ستارگان که به دنبال مدیریت یا مربیگری در سطوح بالا بودند، مولر ترجیح داد به عنوان کمکمربی در تیم آماتورهای بایرن مونیخ فعالیت کند. او همواره فوتبال را بخشی جداییناپذیر از وجودش میدانست و هرگز نتوانست با این ورزش خداحافظی کند. عشق او به توپ و زمین فوتبال تا پایان عمر ادامه یافت و همواره با اشتیاق اخبار مربوط به این ورزش را دنبال میکرد.
گرد مولر نه تنها یک گلزن، بلکه نمادی از کارایی، تواضع و عشق خالص به فوتبال بود که نامش برای همیشه در تاریخ ورزش جهان حک شده است
