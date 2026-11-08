گردهمایی فرانکفورت؛ حمایت ایرانیان از رضا پهلوی و واکنش به اعدام معترضان کرج

گردهمایی فرانکفورت با حضور هزاران ایرانی و پیام‌های حمایتی مخاطبان ایران‌اینترنشنال همراه شد. این پیام‌ها همچنین واکنش به اعدام معترضان کرج را دربرداشت.

در روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، هزاران ایرانی در گردهمایی فرانکفورت آلمان گرد آمدند. هم‌زمان با این تجمع، شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال از شهرهای مختلف ایران با ارسال پیام، از هم‌وطنان خارج از کشور قدردانی کردند.

گردهمایی فرانکفورت هم‌زمان با مراسم اهدای جایزه آزادی ۲۰۲۶ بنیاد فریدریش ناومان به مردم ایران برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این تجمع، مخالفت خود با جمهوری اسلامی و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی را آشکارا اعلام کردند.

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گردهمایی فرانکفورت و احساس همبستگی ایرانیان خارج از کشور

پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال بیش از هر چیز بر احساس غرور، امید و همبستگی با ایرانیان خارج از کشور تأکید داشتند. این احساس‌ها محور اصلی واکنش مخاطبان به تجمع فرانکفورت بود.

مخاطبی از مشهد نوشت که پس از سال‌ها تباهی، حضور ایرانیان در فرانکفورت در ۱۶ آبان جان او را روشن و دلش را گرم کرده است. او از این شرکت‌کنندگان سپاسگزاری کرد و گفت آن‌ها برای مخاطبان داخل کشور بسیار ارزشمندند.

شهروندی ساکن نیشابور، تجمع فرانکفورت را نشانه شکوه و عظمت ایرانیان خواند و گفت این گردهمایی صدای مردم ایران را به جهان رساند. مخاطبی از اصفهان نیز از راه دور دست شرکت‌کنندگان را فشرد و بر قدم آن‌ها در راه آزادی بوسه زد.

شهروندی از رشت گفت لحظه‌به‌لحظه برنامه‌های فرانکفورت را دنبال کرده است. او افزود که به هم‌وطن بودن با شرکت‌کنندگان افتخار می‌کند.

یادآوری جان‌باختگان دی‌ماه ۱۴۰۴ در گردهمایی فرانکفورت

بخشی از پیام‌های رسیده، گردهمایی فرانکفورت را نشانه ادامه همبستگی ایرانیان خارج از کشور با معترضان داخل ایران توصیف کردند. این مخاطبان با یادآوری کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از حضور در این تجمع قدردانی کردند.

مخاطبی از کرج گفت ایرانیان خارج از کشور در قیام دی‌ماه تنهایش نگذاشته‌اند. او تأکید کرد که حضور آن‌ها سپاه پاسداران را ناامید و خشمگین کرده است؛ سپاهی که سال‌ها کوشید همدلی و یکرنگی را از مردم بگیرد.

مخاطبی که به گفته خودش از نخستین تا آخرین روز اعتراضات دی‌ماه در خیابان حضور داشته، نوشت با دیدن فیلم‌های شرکت‌کنندگان در فرانکفورت اشک از چشمانش سرازیر شده است. او افزود که به این تجمع افتخار کرده است.

مخاطبی از تهران، ایرانیان حاضر در فرانکفورت را صدای مردم داخل کشور خواند. او از این‌که همواره صدای مردم ایران را بلند کرده‌اند، سپاسگزاری کرد.

مخاطبی از لرستان با اشاره به حضور ایرانیان در فرانکفورت نوشت که این هموطنان مانند کوه پشت مردم داخل کشور ایستاده‌اند. او امیدوار است جشن پیروزی در ایران آزاد برگزار شود.

اعدام سه معترض کرج و واکنش مخاطبان به احکام قوه قضاییه

قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یک‌شنبه ۱۷ آبان از اجرای حکم اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه، سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در کرج خبر داد. این خبر از سوی مخاطبان ایران‌اینترنشنال با اندوه و اعتراض دنبال شد.

به گزارش هرانا، ابوالفضل صداقت، جوان ۲۰ ساله، همراه با متین فرنیان و وحید خدری‌خواه در پرونده‌ای مشترک به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌اند. همچنین با صدور حکم اعدام برای علی زاغی و ایلیا اکبری، شمار معترضانی که در پرونده موسوم به شاندیز به اعدام محکوم شده‌اند، افزایش یافته است.

شهروندی از اصفهان نوشت که صبح با خبر اعدام سه جوان بیدار شده و تاب تحمل اخبار اعدام را ندارد. مخاطبی ساکن تهران نیز از ادامه اعدام‌ها انتقاد کرد و گفت هر روز صبح با خبر کشته شدن فرزندان مردم مواجه می‌شوند.

مخاطبی از دزفول خطاب به مردم ایران پرسید که چگونه می‌توان جمهوری اسلامی را برای فرزند به ارث گذاشت یا او را در صف اعدام و شکنجه قرار داد. این پیام، پیامد احکام صادرشده برای نسل جوان را در قالب پرسش مطرح کرد.

شهروندی از بندرعباس با ابراز اندوه از اعدام معترضان، از تجمعات ایرانیان خارج از کشور قدردانی کرد. او این تجمعات را نشانه ایرانی‌های بامعرفت و همدل خواند که وطن را بر مشکلات شخصی خود ترجیح می‌دهند.

واکنش مخاطبان به موضع آمریکا و نگرانی از زیرساخت‌های ایران

بخشی دیگر از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، عملکرد آمریکا در قبال اعدام معترضان را زیر پرسش برد. این مخاطبان خواستار واکنش واشنگتن به احکام اعدام در ایران شدند.

مخاطبی با اشاره به اعدام سه جوان در کرج پرسید که آیا دموکرات‌های مدافع حقوق بشر در آمریکا این همه جنایت را در ایران نمی‌بینند. این پرسش به نبود واکنش جدی از سوی جناح دموکرات در آمریکا اشاره داشت.

شهروند دیگری اعدام‌ها را انتقام‌گیری جمهوری اسلامی از مردم ایران توصیف کرد. او خطاب به دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پرسید که چرا هنوز به وعده خود عمل نکرده است.

شهروندی درباره گمانه‌زنی‌ها در مورد حمله احتمالی آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران گفت نگران این زیرساخت‌ها نیست. او افزود که ماندگاری جمهوری اسلامی است که هر روز زیرساخت‌های کشور، از برق و آب گرفته تا جوانان، را نابود می‌کند.

مخاطبی از تهران سه جوان اعدام‌شده را سه ستاره جاویدنام خواند و نوشت که پیروزی حتمی است. مخاطب دیگری نیز نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کوشند هزینه اعتراض را چنان بالا ببرند که مردم از ترس سکوت کنند و از شکل‌گیری خیزش‌های گسترده تازه علیه این حکومت جلوگیری شود.