نگرالس در لندن فیلیپین را مقصدی استوایی با تجربه‌های اصیل در همه فصول معرفی کرد. گردشگری فیلیپین از تماشای نهنگ تا خوراک و جشنواره‌ها پوشش داده شده است.

خانم نگرالس ، در لندن از فیلیپین به عنوان یک سرزمین استوایی یاد کرد که در تمام فصول سال میزبان گردشگران است. به گفته او، در هر زمان از سال برای هر گردشگری یک تجربه اصیل در این کشور وجود دارد. این اظهارات در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره ظرفیت‌های گردشگری فیلیپین مطرح شد و پیام اصلی آن، برنامه‌ریزی سفر در هر ماه از سال به شکلی متنوع بود.

نگرالس در ادامه، فصل‌ها و مقصدهای مشخصی را برای سفر پیشنهاد کرد. او تأکید کرد که مخاطبان می‌توانند با توجه به علاقه خود، بین ورزش‌های آبی، ماجراجویی، طبیعت و جشن‌های محلی انتخاب کنند و برنامه سفر خود را متناسب با تقویم سالانه این کشور تنظیم کنند.

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فصل‌های سفر به فیلیپین و تماشای نهنگ

از دسامبر تا مه، برنامه‌های تماشای نهنگ در چهار مقصد مختلف در سراسر فیلیپین برگزار می‌شود. نگرالس گفت که در همین بازه زمانی، شرایط برای گشت‌وگذار بین جزیره‌ها نیز عالی است و گردشگران می‌توانند از همه اقامتگاه‌های ساحلی برنده جوایز دیدن کنند.

نگرالس برای علاقه‌مندان به موج‌سواری، سفر به جزیره سیارگائو را از سپتامبر تا ژانویه توصیه کرد. به گفته او، در این دوره شرایط ورزش‌های آبی مناسب است و ارتفاع موج‌ها می‌تواند به حدود ۹ فوت برسد. او افزود که در آن زمان تعداد زیادی موج‌سوار به فیلیپین می‌آیند. همچنین این دوره بهترین زمان برای کنیون‌نوردی و شرکت در رویداد "ساردین ران" است.

جزیره‌های دیدنی فیلیپین از سیکی‌هور تا کامیگین

نگرالس فراتر از پایتخت مانیل، چند مقصد را معرفی کرد که به گفته او حتماً باید دیده شوند. نخستین مورد، استان سیکی‌هور است که سومین استان کوچک کشور به شمار می‌رود و سواحل ماسه‌ای سفید، آب‌های شفاف و تنوع بالای زیستی دریایی دارد. گردشگران در منطقه حفاظت‌شده دریایی کاتیکوگان می‌توانند قایق‌سواری، پیاده‌روی و غواصی با لوله تنفسی را تجربه کنند.

در استان پامپانگا، نگرالس شهر کلارک را مقصدی در دسترس خواند. او گفت که این شهر تاریخ غنی، فرهنگ خوراک هیجان‌انگیز و فرصت‌های رو به رشد تفریحی دارد. به این ترتیب، شهر کلارک برای سفرهایی مناسب است که ترکیبی از تاریخ، غذا و تفریح را دنبال می‌کنند.

نگرالس همچنین از جزیره کامیگین یاد کرد؛ جزیره‌ای با ۱۴ آتشفشان که در فهرست "۵۲ مقصد برای سفر در سال ۲۰۲۶" نیویورک تایمز قرار گرفته است. بنا بر گفته او، این جزیره تنها استان فیلیپین است که چنین جایگاه بین‌المللی را به دست آورده است. او مناظر آتشفشانی، آبشارها و چشمه‌های طبیعی این جزیره را ویژگی‌هایی دانست که آن را برای علاقه‌مندان به طبیعت و ماجراجویی به مقصدی فوق‌العاده تبدیل کرده است.

خوراک فیلیپین؛ از ایلوئیلو تا باکولود و نِگروس اُکسیدنتال

شهر ایلوئیلو که به "قلب فیلیپین" شهرت دارد، در سال ۲۰۲۳ میلادی از سوی یونسکو به عنوان شهر خلاق در حوزه خوراک معرفی شد. این شهر اکنون بیش از ۳۰۰ رستوران را در خود جای داده است. نگرالس گفت که سفر به ایلوئیلو بسیار جالب است، زیرا خوراک آن به شدت از فرهنگ و سنت‌های همین شهر الهام گرفته است.

یونسکو ایلوئیلو را به خاطر فرهنگ فیستا و سنت ضیافت‌های جشن‌آلودش به رسمیت شناخته است. این استان از سال ۲۰۲۱ میلادی رویدادی به نام تیمپلادا برگزار می‌کند که در آن خوراک محلی معرفی می‌شود و برنامه‌های آموزشی درباره میراث غذایی ایلوئیلو نیز اجرا می‌گردد.

به گفته بنیاد اسلو فود، شهر باکولود در ساحل شمال‌غربی جزیره نِگروس به نخستین هاب اسلو فود بین‌المللی در آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده است. نگرالس گفت که باکولود یک هاب اسلو فود در آسیا و مرکز خوراک پایدار است و نِگروس اُکسیدنتال نیز پایتخت محصولات ارگانیک فیلیپین به شمار می‌رود. او همچنین گردشگران را به کربین ریف در نِگروس اُکسیدنتال دعوت کرد تا غذای سنتی کینیلاو را امتحان کنند؛ غذایی دریایی که در آن ماهی خام در سرکه خوابانده، به مکعب‌های ریز خرد و با گوجه‌فرنگی، پیاز قرمز، زنجبیل و پوست لیمو سرو می‌شود.

جشن‌های فیلیپین از سینولوگ تا پاناگبِنگا

نگرالس به یورونیوز تریول گفت که در فیلیپین هر سال بیش از ۴۰ هزار جشنواره برگزار می‌شود و سه جشنواره را به طور ویژه برای گردشگران برجسته کرد. نخستین آن جشنواره سینولوگ است که در شهر سبو در ویسایا برگزار می‌شود. او توضیح داد که سینولوگ جشن ایمان است و در آن سنیور سانتو نینیو، یعنی کودک مقدس عیسی، گرامی داشته می‌شود.

او افزود که در این ایام کل شهر از حرکت می‌ایستد، زیرا همه در خیابان‌ها جشن می‌گیرند، قایق‌ها را به آب می‌اندازند و چهره‌ها را نقاشی می‌کنند. به گفته او، انرژی این جشن با هیچ جشن دیگری قابل مقایسه نیست. در شهر داوائو در جنوب فیلیپین، جشنواره کادایاوان جشن برداشت محصول است. نگرالس گفت که کنسرت‌های متنوع و رقص خیابانی در این جشنواره برگزار می‌شود و تازه‌ترین میوه‌های منطقه در این زمان یافت می‌شود، به همین دلیل تعداد زیادی گردشگر به آنجا می‌آیند.

در شمالی‌ترین بخش این مجمع‌الجزایر، جشنواره یک‌ماهه پاناگبِنگا برگزار می‌شود. نگرالس گفت که این جشنواره برای گرامی‌داشت گل‌هاست و در آن زمان همه گونه‌های گل در ارتفاعات کوهستان شکوفه می‌دهند. او این جشن‌ها را بخشی از تقویم گردشگری فیلیپین دانست که می‌تواند سفر را در هر فصل به تجربه‌ای متفاوت تبدیل کند.