لیندسی گراهام سناتور آمریکایی در اظهاراتی متوهمانه گفت که پیوستن عربستان، قطر و پاکستان به توافقنامه ابراهیم منطقه و جهان را اساسا متحول خواهد کرد.
یک سناتور آمریکایی گفت که در صورت توافق بین تهران و واشنگتن، عربستان و سایر کشورها در صورت عدم پیوستن به توافق ابراهیم با عواقب وخیمی روبهرو خواهند شد.
لیندسی گراهام سناتور آمریکایی گفت که اگر متحدان عرب و مسلمان ما در منطقه در نتیجه مذاکرات برای پایان دادن به درگیری با ایران واقعا با پیوستن به توافق ابراهیم موافقت کنند، این توافق به یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین توافقها در تاریخ خاورمیانه تبدیل خواهد شد. این سناتور جمهوریخواه در اظهاراتی متوهمانه گفت که پیوستن عربستان، قطر و پاکستان به توافقنامه ابراهیم منطقه و جهان را اساسا متحول خواهد کرد و این اقدام هوشمندانه از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده است.
گراهام خطاب به عربستان و دیگر کشورهای عربی اظهار داشت که زمان آن رسیده است که گامهای جسورانهای به سوی خاورمیانه جدید برداریم. وی انتظار داشت که عربستان و دیگر کشورهای عربی واقعا به توافقنامه ابراهیم بپیوندند و عملا به درگیری اعراب و اسرائیل پایان دهند. اگر از دنبال کردن این مسیر خودداری کنند، عواقب وخیمی برای روابط آینده ما خواهد داشت و پیشنهاد صلح را غیرقابل قبول خواهد کرد.
علاوه بر این، در تاریخ به عنوان یک اشتباه بزرگ دیده خواهد شد. وی در پایان گفت که به ترامپ میگوید که در رسیدن به یک توافق خوب با ایران قاطع باشید و مهمتر از آن در اصرار بر اینکه عربستان و دیگران به عنوان بخشی از این مذاکرات به توافق ابراهیم بپیوندند، قاطع باشید
