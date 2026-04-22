گرامیداشت یاد حمید مهدوی و شهدای راه آزادی در آمریکا و ایران

آتش‌نشانان ویرجینیا با برگزاری مراسمی رسمی، یاد حمید مهدوی، آتش‌نشان ایرانی جان‌باخته در اعتراضات را گرامی داشتند. این گزارش به بررسی فداکاری‌های معترضان و وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازد.

در اقدامی نمادین و سرشار از احترام، جمعی از آتش‌نشانان و نیروهای خدمات اضطراری در ایالت ویرجینیای آمریکا با برگزاری مراسمی باشکوه، یاد و خاطره حمید مهدوی ، آتش‌نشان ایرانی را که در جریان اعتراضات مردمی جان خود را در راه نجات دیگران از دست داد، گرامی داشتند. این مراسم که در روز سه‌شنبه ۲۱ آوریل در مرکز آموزشی آتش‌نشانی چسترفیلد برگزار شد، بستری بود تا جامعه جهانی آتش‌نشانی ضمن ادای احترام به فداکاری مهدوی، بر ارزش‌های والای انسانی که فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی است، تاکید کنند.

در این آیین که با حضور مقامات ارشد آتش‌نشانی از جمله کوین موران و آزارنگ میرخواه همراه بود، آوای حزن‌انگیز قطعه امیزینگ گریس و طنین زنگ‌های سنتی آتش‌نشانی، فضایی معنوی ایجاد کرد تا یاد این قهرمان ۳۸ ساله مشهدی که در حین تلاش برای یاری رساندن به شهروندان مجروح هدف تیراندازی قرار گرفت، زنده بماند. سخنرانان این مراسم، مهدوی را نه تنها یک همکار وظیفه‌شناس، بلکه الگویی از ایثار و شجاعت برای تمام نسل‌های آتش‌نشانی جهان معرفی کردند. این مراسم در حالی برگزار شد که حافظه جمعی ایرانیان و ناظران بین‌المللی همچنان درگیر روایت‌های تلخ و حماسی از دوران اعتراضات است. در کنار مهدوی، داستان‌های مشابهی از جوانان دلیری وجود دارد که در شهرهای مختلف ایران از جمله بندرعباس برای دفاع از حقوق مردم به خیابان‌ها آمدند. به‌عنوان مثال، احمد کاظمی، داور جوان والیبال و کاسب خوش‌نام بندرعباسی که با وجود مجروحیت، از پای ننشست و دوباره برای حمایت از مردم راهی خیابان شد، نمونه‌ای دیگر از این ایستادگی است. او که اندکی پس از تولد ۲۴ سالگی‌اش هدف اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته بود، در نهایت بر اثر جراحات داخلی در بیمارستان جان سپرد. این روایت‌ها نشان‌دهنده یک جریان گسترده از روحیه فداکاری در میان جوانان ایرانی است که در راه آزادی و کرامت انسانی، جان خود را فدای آرمان‌های جمعی کردند و بر این اصل پایبند ماندند که هیچ چیز مهم‌تر از مردم و سرنوشت میهن نیست. همچنین، گزارش‌های متعددی از فشارهای گسترده امنیتی و قضایی بر معترضان در ایران منتشر شده است که ابعاد انسانی این حوادث را سنگین‌تر می‌کند. از اعدام‌های شتاب‌زده زندانیان سیاسی گرفته تا ناپدید شدن قهری جوانانی که در شهرهایی نظیر مشهد علیه استبداد شعار سر می‌دادند، همگی بخشی از کارزار سرکوب است. روایت‌های بازماندگان از بلوار وکیل‌آباد مشهد و سایر کانون‌های اعتراض، گویای آن است که چگونه نسل جوان با علم به خطرات جانی، با شجاعت تمام در برابر سرکوب ایستادگی کرد. این رویدادها که با قطعی‌های مکرر اینترنت و سانسور خبری همراه بوده است، اکنون به بخشی از تاریخ معاصر ایران تبدیل شده‌اند. بزرگداشت‌های بین‌المللی مانند مراسم ویرجینیا، فراتر از جنبه‌های یادبود، فریادی برای ثبت این جنایات و زنده نگه داشتن نام کسانی است که با خون خود، راه تغییر و آزادی را هموار کردند و به نمادهای ماندگار در وجدان جهانی تبدیل شدند





