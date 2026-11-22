مرکز آمار ایران رشد ۸۷.۳ درصدی تورم تولیدکننده را ثبت کرد. گرانی تخم مرغ و شیر، معیشت خانوارهای کم‌درآمد را زیر فشار گذاشته است.

گرانی کالاهای خوراکی در آغاز آذرماه همچنان ادامه دارد. مرکز آمار ایران که یکشنبه اول آذرماه گزارش خود را به رسانه‌های داخلی ایران داد، اعلام کرد شاخص قیمت کل تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۵ به ۷۵۱.۶ رسیده است. این گزارش تورم تولیدکننده را در کانون توجه قرار داده است.

تورم تولیدکننده میزان افزایش قیمت کالاها و خدماتی است که تولیدکنندگان می‌فروشند. این شاخص قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان در فروشگاه را نشان نمی‌دهد. با این حال، رسانه‌های ایرانی در همان روزها از گرانی تخم مرغ، شیر خوراکی، مرغ و بنزین نیز گزارش داده‌اند.

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شاخص تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۵ چه نشان می‌دهد

مرکز آمار ایران اعلام کرد شاخص قیمت کل تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۵ به ۷۵۱.۶ رسیده است. این شاخص نسبت به فصل قبل ۲۲.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲۰.۹ درصد افزایش داشته است.

در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۵، شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۷.۳ درصد بالا رفته است. این رقم در مقایسه با فصل قبل که ۶۶.۷ درصد بود، ۲۰.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

تورم فصلی در تابستان ۱۴۰۵ ۲۲.۴ درصد ثبت شده است. این میزان در مقایسه با فصل پیشین که ۲۸.۳ درصد بود، ۵.۹ واحد درصد کاهش دارد. مرکز آمار ایران این کاهش را در کنار رشد سالانه گزارش کرده است.

بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات چه تورمی داشتند

بیشترین تورم نقطه به نقطه در تابستان ۱۴۰۵ با ۱۴۷.۳ درصد مربوط به بخش صنعت بود. کمترین تورم نقطه به نقطه با ۶۷.۵ درصد به بخش خدمات تعلق گرفت.

در بین بخش‌های اصلی، بیشترین تورم سالانه با ۱۰۸.۸ درصد مربوط به بخش کشاورزی بود. کمترین تورم سالانه با ۵۵.۹ درصد نیز در بخش خدمات ثبت شده است.

افزایش قیمت تخم مرغ، شیر و نان صنعتی در آذرماه

قیمت تخم مرغ در ایران به شانه ۷۱۴ هزار تومان رسیده است. به گزارش دیدارنیوز، این قیمت در آذرماه ثبت شده و در سال جاری چندین بار افزایش یافته است.

دیدارنیوز نوشته است شانه ۳۰ عددی تخم مرغ در فروردین‌ماه ۳۱۵ هزار تومان بود و در آذرماه به بیش از دو برابر، یعنی ۷۱۴ هزار تومان، رسید. قیمت شیر خوراکی نیز افزایش یافته است.

خبرگزاری فارس در گزارشی در اول آذرماه نوشت قیمت برخی شیرهای بطری ۹۰۰ گرمی در فروشگاه‌های تهران با افزایش تا ۲۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. این تغییر یک روز پس از تصویب نرخ جدید شیر خام رخ داده است.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، به گزارش ایسنا گفت هیچ تصمیمی برای سهمیه‌بندی یا آزادسازی قیمت نان گرفته نشده است. او تاکید کرد قیمت گندم تحویلی به نانوایی‌های یارانه‌ای ۹۰۰ تومان باقی می‌ماند، اما قیمت ماکارونی، بیسکویت و نان صنعتی با اجرای قانون بودجه و تغییر قیمت گندم مصرفی صنایع افزایش می‌یابد.

یک کانال تلگرامی با عنوان اعتراض مدنی بازار، قیمت مرغ را در اول آذرماه ۳۴۵ هزار تومان اعلام کرده و گفته این نرخ در سطح شهر تهران بالاتر است. فعالان بازار نیز گفته‌اند قیمت‌های میدان بهمن نازی‌آباد تهران می‌تواند با توجه به فاصله از مراکز توزیع و هزینه حمل، در سایر نقاط بالاتر باشد.

پیامدهای گرانی برای خانوارها و سیاست‌های معیشتی

هزینه سبد پایه خانوار از ۵.۶ میلیون تومان گذشته است. گرانی دارو و تغییرات ارزی نیز فشار بر معیشت مردم را بیشتر کرده است.

در گزارش‌های مربوط به مادران، پوشک یک میلیون تومانی، نایابی واکسن و هزینه نگهداری نوزاد که از ماهانه ۲۵ میلیون تومان فراتر رفته، والدین را در تنگنای تازه‌ای قرار داده است. این گزارش‌ها می‌گویند در غیاب حمایت‌های واقعی، مادران ناچار به حذف نیازهای اولیه خود شده‌اند.

پزشکیان از دشواری فروش نفت و تامین ارز سخن گفته است. در همین حال، مشکلات تامین نان، دارو و گاز فشار بر جامعه را افزایش داده است. هشدارهای بانک مرکزی نیز مانع رونق بازار سیاه وام نشده است.