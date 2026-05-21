گراهام گرین، افشاگر نقش ایمان در «قدرت و افتخار»

در رمان «قدرت و افتخار» گراهام گرین، شاعری مطرح، بار دیگر نشان می‌دهد که چگونه داستان‌ها و فشن با معجزات و نمادهایی پر از ایمان پربرگرفتند و چگونه این ایمان به هیولایی بدل می‌شوند که انسان را نابود می‌کنند. در این رمان، شاعری که هرگز به نظام ایدئولوژیک‌ها یا دین‌های خشک تعلق نداشت، به تعقیب و گریز نفس‌گیر بین جنگل‌های مرطوب و روستاهای طاعون‌زده در می‌افتد و در حقیقت، نبردی بزرگ از ایمان را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. در این جنگ، دو نوع ایمان به جان می‌روند: ایمان خشک و بی‌رحم یک ایدئالیست، ایمان لرزان و آلوده یک گناهکار. گراهام گرین در این قسمت بسیار شجاعانه، به قلب این پارادوکس ایمان می‌زند و ثابت می‌کند که هنوز در تاریکی‌های عمیق و سقوط اخلاقی، یک شمع پرواز باقی می‌ماند.

شرق: « قدرت و افتخار » نوشته گراهام گرین با ترجمه احمد شاملو، به مناسبت صدمین سال تولد این شاعر مطرح در انتشارات نگاه منتشر شد. در معرفی کتاب آمده است که در ایالتی در مکزیک دهه سی، جایی که خدا غیرقانونی اعلام شده و کلیساها به ویرانه بدل شده‌اند، آخرین کشیش باقی‌مانده در حال فرار است.

اما او قهرمانی که انتظارش را دارید نیست؛ او مردی دائم‌الخمر، گناهکار و پدر فرزندی نامشروع است که از سایه خود نیز می‌هراسد. ستوانی جوان و انقلابی در تعقیب او است. این تعقیب و گریز نفس‌گیر در میان جنگل‌های مرطوب و روستاهای طاعون‌زده، صرفا شکاری پلیسی نیست؛ بلکه نبردی است اگزیستانسیال میان دو نوع ایمان: ایمان خشک و بی‌رحم یک ایدئالیست‌ و ایمان لرزان و آلوده یک گناهکار.

گراهام گرین در «قدرت و افتخار» که بسیاری آن را قله آفرینش ادبی او می‌دانند، شجاعانه به قلب پارادوکس ایمان می‌زند. این رمان، روایتی است تکان‌دهنده از ترس، خیانت و شهادتی ناخواسته؛ داستانی که ثابت می‌کند حتی در عمیق‌ترین تاریکی‌ها و در اوج سقوط اخلاقی، بارقه‌ای از ‘جلال’ می‌تواند آدمی را احاطه کند.

این رمان از مهم‌ترین آثار گراهام گرین است که جان آپدایک، نویسنده شهیر آمریکایی آن را ‘شاهکار گراهام گرین’ می‌خواند و معتقد است نیروی محرکه و شکوه این efecte از اراده‌ای ناشی از همدردی و آرمان گرین نشئت گرفته است. خود گراهام گرین نیز ‘قدرت و افتخار’ را در کنار ‘کنسول افتخاری’ دو اثر محبوب خود معرفی کرده و اقرار می‌کند که در میان قهرمانان داستان‌هایش به شخصیت کشیش ‘قدرت و افتخار’ شباهت بیشتری دارد





