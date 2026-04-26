گذشت مادر مقتول از قصاص داماد؛ پایانی غیرمنتظره برای یک پرونده جنایی

مادری با بخشش داماد قاتل فرزندش، از قصاص صرف نظر کرد تا آینده نوه‌هایش را نجات دهد. این پرونده جنایی که ریشه در اختلافات خانوادگی داشت، با این تصمیم شگفت‌انگیز وارد مرحله جدیدی شده است.

پرونده‌ای جنایی که ریشه در اختلافات خانوادگی و زناشویی داشت و به مرگ یک جوان منجر شد، با گذشت شگفت‌انگیز ولی دم از قصاص ، وارد مرحله جدیدی شده است.

این پرونده که با تحقیقات گسترده و صدور کیفرخواست توسط بازپرس رضا علایی از شعبه دوم بازپرسی امور جنایی تهران، برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده، داستان تلخی از درگیری، خشم و در نهایت، بخشش را روایت می‌کند. ماجرا از فروردین ماه سال گذشته آغاز شد، زمانی که گزارشی از یک درگیری خونین به پلیس اعلام شد.

ماموران با حضور در محل حادثه، با صحنه‌ای دلخراش مواجه شدند: مرد جوانی که بر اثر ضربات چاقو به شدت مجروح شده بود. با وجود تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان، این جوان ساعاتی بعد تسلیم جراحات خود شد و جان باخت. تحقیقات اولیه نشان داد که مقتول، برادرزن مردی است که درگیر اختلافات شدید با همسرش بود.

متهم، پس از مشاجره با همسرش که به خانه پدری پناه برده بود، به آنجا رفته و در پی یک درگیری لفظی، با ضربه چاقو برادرزن خود را به قتل رسانده بود. در بازجویی‌ها، متهم با اعتراف به جرم خود، شرح ماجرا را اینگونه بیان کرد: من و همسرم سال‌ها بود که با مشکلات خانوادگی دست و پنجه نرم می‌کردیم.

ما دو فرزند کوچک داریم و بارها به خاطر آنها به زندگی مشترک بازگشتیم، اما این بار دعوا بسیار شدیدتر از همیشه بود. همسرم خانه را ترک کرد و به خانه پدرش رفت. من با او تماس گرفتم و برادرزنم از من خواست تا برای صحبت کردن به آنجا بروم. وقتی رسیدم، دوباره مشاجره شروع شد.

من عصبانی شدم و در یک لحظه کنترل خود را از دست دادم. متاسفانه، درگیری بین من و برادرزنم بالا گرفت و من به طور ناخواسته دو ضربه چاقو به او زدم. به هیچ وجه قصد کشتن او را نداشتم. با این حال، شواهد و مدارک موجود علیه متهم بود و به نظر می‌رسید که او به مجازات سنگینی محکوم خواهد شد.

اما در روزهای پایانی تحقیقات و پیش از ارسال پرونده به دادگاه، اتفاقی غیرمنتظره رخ داد. مادر مقتول و دو فرزند خردسال او که از فقدان پدر رنج می‌بردند، پس از بررسی دقیق شرایط و با در نظر گرفتن وضعیت خانوادگی متهم و سرپرستی دو کودک بی‌سرپرست، تصمیم گرفتند از حق قصاص خود صرف نظر کنند. این تصمیم، با توجه به اینکه مادر مقتول تنها ولی دم محسوب می‌شد، بسیار مهم و تاثیرگذار بود.

مادرزن متهم، با اعلام گذشت خود، خاطرنشان کرد که این کار را به خاطر آینده نوه‌هایش انجام می‌دهد و نمی‌خواهد زندگی آنها به طور کامل نابود شود. او امیدوار است که با بخشش دامادش، راهی برای جبران بخشی از غم و اندوه خود و فرزندانش پیدا کند. این بخشش، نه تنها یک اقدام انسانی و خیرخواهانه، بلکه یک گام مهم در جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از تکرار فاجعه‌ای مشابه بود.

اکنون، متهم به دلیل جنبه عمومی جرم، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه خواهد شد. این پرونده، نمونه‌ای از پیچیدگی‌های روابط انسانی و تاثیر عمیق اختلافات خانوادگی بر زندگی افراد است. همچنین، نشان می‌دهد که بخشش و گذشت، حتی در سخت‌ترین شرایط، می‌تواند راهی برای التیام زخم‌ها و ساختن آینده‌ای بهتر باشد





