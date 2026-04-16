اروپا به دنبال استقلال نظامی و تقویت دفاع خود در مواجهه با فشارهای آمریکا و تهدید خروج احتمالی واشنگتن از ناتو است. آلمان در حال تغییر رویکرد خود به سمت حمایت از این طرح است، اما چالشهای ساختاری و سیاسی بزرگی پیش رو قرار دارد.
دولتهای اروپایی که برای دههها از زیر بار هزینههای نظامی شانه خالی کرده بودند، اکنون با فشارهای بیسابقه واشنگتن و احتمال خروج آمریکا از ناتو ، ناچار به پذیرش مسئولیت دفاع از خود شدهاند. در پی مخالفت اروپا با حمایت نظامی از جنگ آمریکا با ایران، طرح جایگزین « ناتو ی اروپایی» با هدف جبران وابستگی استراتژیک کلید خورده است. در واقع امتناع قاره سبز از پرداخت هزینههای دفاعی و تکیه مطلق بر چتر امنیتی ایالات متحده، اکنون آنها را در برابر هشدار صریح دونالد ترامپ و خطر رهاشدگی قرار داده است.
در چنین وضعیتی، طرح «استقلال نظامی» جدیتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ طرح جایگزینی که پیشتر با مخالفتهای سرسختانه روبهرو بود، حالا برای تضمین اینکه اروپا بتواند با استفاده از ساختارهای نظامی موجود ناتو در صورت خروج آمریکا از خود دفاع کند، در حال شتابگرفتن است. این شتاب بهویژه پس از آن جلب توجه کرد که آلمان، مخالف دیرینه رویکرد مستقل، حمایت خود را از این طرح اعلام کرد. مقاماتی که روی این برنامهها کار میکنند و برخی از آنها با عنوان «ناتوی اروپایی» از آن یاد میکنند، به دنبال آن هستند تا اروپاییهای بیشتری را در نقشهای فرماندهی و کنترل این اتحاد وارد و داراییهای نظامی آمریکا را با منابع خود تکمیل کنند. به گفته شرکتکنندگان، این طرحها که به طور غیررسمی از طریق بحثهای حاشیهای و جلسات شام در داخل و اطراف سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در حال پیشرفت هستند، قصد رقابت با اتحاد فعلی را ندارند. هدف مقامات اروپایی، حفظ بازدارندگی در برابر روسیه، تداوم عملیاتی و اعتبار هستهای است؛ حتی درصورتی که واشنگتن، همانطور که رئیسجمهور ترامپ تهدید کرده، نیروهایش را از اروپا خارج کند یا از دفاع از آن سر باز زند. این طرحها که ابتدا سال گذشته شکل گرفتند، بر عمق اضطراب اروپا از قابلیت اتکای ایالات متحده تأکید دارند. سرعت این روند پس از آنکه ترامپ تهدید کرد گرینلند را از دانمارک، عضو دیگر ناتو، تصاحب میکند، افزایش یافت و اکنون در میان بنبست ناشی از امتناع اروپا از حمایت از جنگ آمریکا در ایران، فوریت تازهای پیدا کرده است.آنچه حیاتی است، یک چرخش سیاسی در برلین است که به این حرکت شتاب میبخشد. برای دههها، آلمان در برابر درخواستهای تحت رهبری فرانسه برای حاکمیت بیشتر اروپایی در دفاع خود مقاومت میکرد و ترجیح میداد آمریکا را به عنوان ضامن نهایی امنیت اروپا حفظ کند. به گفته افراد مطلع از تفکرات فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، این رویکرد اکنون تحت رهبری او در حال تغییر است؛ تغییری که ریشه در نگرانیها درباره قابلیت اتکای ایالات متحده به عنوان یک متحد در طول ریاستجمهوری ترامپ و پس از آن دارد. با این حال، چالش پیشرو عظیم است. کل ساختار ناتو حول محور رهبری آمریکا در تقریبا همه سطوح، از تدارکات و اطلاعات گرفته تا فرماندهی عالی نظامی اتحاد، بنا شده است. اروپاییها اکنون تلاش میکنند بخش بیشتری از این مسئولیتها را به دوش بکشند؛ همان چیزی که ترامپ مدتهاست خواستار آن بوده است. مارک روته، دبیرکل ناتو، بهتازگی گفت این اتحاد «بیشتر تحت رهبری اروپا» خواهد بود. تفاوت اکنون در این است که اروپاییها به دلیل خصومت فزاینده ترامپ و نه در نتیجه تحریکات آمریکا، با ابتکار خود در حال برداشتن گامهایی هستند. در روزهای اخیر، ترامپ متحدان اروپایی را «بزدل» خواند و ناتو را یک ببر کاغذی توصیف کرد و در اشاره به رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، افزود: «پوتین نیز این را میداند». الکساندر استوب، رئیسجمهور فنلاند و یکی از رهبران درگیر در این طرحها، گفت: «انتقال بار از ایالات متحده به سمت اروپا در حال انجام است و به عنوان بخشی از استراتژی دفاع و امنیت ملی ایالات متحده ادامه خواهد یافت». استوب در مصاحبهای تأکید کرد: «مهمترین چیز این است که درک کنیم این اتفاق در حال رخدادن است و همچنین آن را به روشی بسیار مدیریتشده و کنترلپذیر انجام دهیم، بهجای اینکه ایالات متحده فقط بهسرعت خارج شود». استوب یکی از معدود رهبران اروپایی است که رابطه نزدیکی با ترامپ حفظ کرده است و کشور او یکی از قویترین نیروهای مسلح قاره و طولانیترین مرز با روسیه را دارد.اوایل ماه جاری، ترامپ تهدید کرد به دلیل امتناع متحدان از حمایت از کارزار او علیه ایران، ناتو را ترک خواهد کرد و گفت این اقدام درحالحاضر «فراتر از تجدیدنظر» است. هرگونه خروج از اتحاد نیازمند تأیید کنگره است، اما رئیسجمهور همچنان میتواند با استفاده از اختیارات خود به عنوان فرمانده کل قوا، نیروها یا داراییها را از اروپا خارج کند یا از حمایت خودداری ورزد. بلافاصله پس از تهدید ترامپ، استوب با رئیسجمهور تماس گرفت تا او را در جریان برنامههای اروپا برای تقویت دفاع خود قرار دهد. استوب گفت: «پیام اصلی به دوستان آمریکایی ما این است که پس از اینهمه دهه، زمان آن فرا رسیده که اروپا مسئولیت بیشتری در قبال امنیت و دفاع خود برعهده بگیرد». شتابدهنده سیاسی تعیینکننده برای اروپا، تغییر تاریخی در برلین بوده است؛ کشوری که میزبان تسلیحات هستهای آمریکاست و مدتها از زیر سؤال بردن نقش آمریکا به عنوان ضامن امنیت اروپا اجتناب میورزید. آلمانیها و دیگر اروپاییها بیم آن را داشتند که ترویج رهبری اروپا در داخل ناتو بتواند بهانهای به ایالات متحده بدهد تا نقش خود را کاهش دهد؛ پیامدی که بسیاری از اروپاییها از آن میترسیدند. با وجود این، اواخر سال گذشته، مرتس پس از نتیجهگیری مبنی بر اینکه ترامپ آماده رهاکردن اوکراین است، شروع به ارزیابی مجدد این دیدگاه دیرینه کرد. به گفته افراد مطلع، مرتس نگران بود ترامپ در این جنگ میان قربانی و متجاوز تمایز قائل نشود و دیگر ارزشهای روشنی هدایتگر سیاست ایالات متحده در ناتو نباشند. این تحولات نشاندهنده یک گذار مهم در روابط فراآتلانتیک است، جایی که اروپاییها در حال گام برداشتن به سوی خودمختاری استراتژیک هستند. فشارهای مستمر واشنگتن، بهویژه در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، که با انتقادات شدید از هزینههای دفاعی متحدان اروپایی و تهدید به کاهش تعهدات امنیتی آمریکا همراه بوده است، به تسریع این فرآیند کمک کرده است. اروپا که برای دههها به شدت به چتر امنیتی آمریکا متکی بوده است، اکنون با چالشی جدی برای بازنگری در رویکرد خود مواجه شده است. طرح «استقلال نظامی» یا آنچه برخی آن را «ناتوی اروپایی» مینامند، پاسخی به این نیاز فزاینده برای خودکفایی دفاعی است. هدف اصلی این طرح، تقویت توانایی اروپا برای دفاع از خود در صورت خروج یا کاهش تعهدات آمریکا است، بدون اینکه اتحاد ناتو را زیر سوال ببرد. این رویکرد بر استفاده از ساختارهای موجود ناتو و تکمیل آنها با منابع اروپایی متمرکز است. تغییر رویکرد آلمان، یکی از بازیگران کلیدی در این تحول، از اهمیت ویژهای برخوردار است. در گذشته، آلمان با احتیاط در برابر ایدههای مربوط به خودمختاری دفاعی اروپا مقاومت میکرد و نقش آمریکا را به عنوان تضمینکننده اصلی امنیت قاره ترجیح میداد. با این حال، نگرانیها در مورد قابلیت اتکای ایالات متحده به عنوان یک متحد، به ویژه در دوران ریاستجمهوری ترامپ، باعث شده است تا برلین دیدگاه خود را بازنگری کند. حمایت آلمان از طرح استقلال نظامی، نشاندهنده یک چرخش سیاسی مهم است که میتواند مسیر آینده امنیت اروپا را تغییر دهد. این تغییر در برلین، در کنار تلاشهای سایر کشورهای اروپایی، نشاندهنده یک تلاش هماهنگ برای افزایش سهم اروپا در مسئولیتهای دفاعی است. با این حال، چالشهای پیش رو قابل توجه است. ساختار ناتو به شدت به رهبری و مشارکت آمریکا در سطوح مختلف، از فرماندهی نظامی تا تدارکات و اطلاعات، متکی است. اروپاییها باید این خلاء را پر کرده و قابلیتهای خود را در این زمینهها به طور قابل توجهی افزایش دهند. دبیرکل ناتو، ینس استولتنبرگ، به طور فزایندهای بر ضرورت رهبری اروپایی بیشتر در داخل اتحاد تأکید کرده است. این نشاندهنده پذیرش این واقعیت است که اروپا باید سهم بیشتری در تأمین امنیت خود بر عهده بگیرد. با این حال، تفاوت اصلی در این دوره، حرکت اروپاییها با ابتکار عمل خود و به دلیل فشارهای خارجی است، نه صرفاً به عنوان واکنشی به تحریکات آمریکا. انتقادات اخیر دونالد ترامپ از ناتو و متحدان اروپایی، که آنها را «بزدل» خوانده و ناتو را «ببر کاغذی» توصیف کرده است، بر ضرورت این تغییر تأکید بیشتری دارد. رئیسجمهور فنلاند، الکساندر استوب، به درستی اشاره کرده است که انتقال بار مسئولیت از ایالات متحده به اروپا در حال رخ دادن است و باید این فرآیند به صورت مدیریتشده و کنترلشده انجام شود. فنلاند، به عنوان کشوری با قویترین نیروهای مسلح در اروپا و طولانیترین مرز با روسیه، از جایگاه ویژهای برای درک این تحولات برخوردار است. تهدید ترامپ به خروج از ناتو در صورت عدم حمایت متحدان از سیاستهای او در قبال ایران، نشاندهنده تنشهای موجود در روابط فراآتلانتیک است. اگرچه خروج از ناتو مستلزم تأیید کنگره است، اما رئیسجمهور آمریکا همچنان میتواند با استفاده از اختیارات خود، نیروها و داراییها را از اروپا خارج کند. این اقدامات، ضرورت تقویت دفاع اروپا را بیش از پیش آشکار میسازد. پیامی که رهبران اروپایی به آمریکا ارسال میکنند، این است که زمان آن فرا رسیده که اروپا مسئولیت بیشتری در قبال امنیت و دفاع خود بر عهده بگیرد. این یک تغییر پارادایم است که نه تنها ناشی از فشارهای سیاسی، بلکه ناشی از درک عمیقتر نیاز به استقلال استراتژیک در دنیایی متغیر است. نگرانی آلمان از اینکه ترامپ ممکن است در حمایت از اوکراین تردید کند، نشاندهنده این است که ارزشهای اساسی و منافع ایالات متحده در صحنه بینالمللی دیگر به طور قابل اتکایی با منافع امنیتی اروپا همسو نیستند. این امر، نیاز به تقویت توانمندیهای دفاعی اروپا را، مستقل از رویکرد و اولویتهای کوتاهمدت آمریکا، ضروری میسازد. در نهایت، این تحولات نشاندهنده یک بلوغ استراتژیک در اروپا است، جایی که قاره سبز در حال گذار از وابستگی صرف به سوی خودمختاری و مسئولیتپذیری بیشتر در حوزه دفاعی است. این فرآیند طولانی و پیچیده خواهد بود، اما با توجه به شرایط فعلی، اجتنابناپذیر به نظر میرسد
