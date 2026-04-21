تحلیلی بر راهبردهای ایران برای متنوع‌سازی مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی اقتصادی به تنگه هرمز از طریق توسعه زیرساخت‌های ریلی و بندری در سواحل چابهار و دریای کاسپین.

در شرایطی که تنش‌های ژئوپلیتیک و تهدیدهای امنیتی بر سر تنگه هرمز به اوج می‌رسد، ضرورت بازنگری در ساختار ترانزیت ی ایران و حرکت به سمت مسیرهای جایگزین بیش از پیش احساس می‌شود. حادثه نمادین فروردین ۱۴۰۵ که در آن تهدید به انسداد تنگه هرمز مطرح شد، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور بود که وابستگی شدید به یک مسیر آبی را نشان داد. در حال حاضر، بیش از ۸۰ درصد صادرات نفت و انرژی ایران از گلوگاه تنگه هرمز عبور می‌کند که این وضعیت، آسیب‌پذیری شدیدی را در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی ایجاد کرده است.

برای خروج از این تنگنا، راهبرد تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری از طریق تقویت محورهای شمال به جنوب و شرق به غرب در دستور کار قرار گرفته است. توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان با تمرکز ویژه بر بندر چابهار، گامی بلند برای اتصال ایران به بازارهای آسیای جنوبی و فراتر از آن است. پیشرفت ۸۸ درصدی پروژه راه‌آهن چابهار-زاهدان، نه تنها یک موفقیت عمرانی، بلکه یک پیروزی راهبردی محسوب می‌شود که امکان دور زدن محدودیت‌های خلیج فارس را فراهم می‌آورد. با بهره‌برداری کامل از این مسیر، پیش‌بینی می‌شود سهم حمل‌ونقل کالا از خارج از محدوده خلیج فارس تا سال ۱۴۱۰ به بیش از ۳۰ درصد برسد که این امر مقاومت اقتصادی کشور را در برابر نوسانات امنیتی به شکلی چشمگیر افزایش خواهد داد. در کنار محورهای جنوبی، نقش بنادر دریای کاسپین نیز به عنوان بخشی از راهبرد کلان کشور در توسعه مسیرهای تجاری شمالی بسیار حیاتی است. اگرچه در حال حاضر سهم این بنادر از صادرات کشور کمتر از ۵ درصد است، اما با سرمایه‌گذاری‌های متمرکز و هوشمندانه در حوزه‌های لجستیکی و دیجیتالی‌سازی پایانه‌ها، می‌توان از ظرفیت‌های بالقوه آن‌ها برای دسترسی سریع‌تر به روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی بهره برد. بندرهای انزلی و ترکمن به عنوان نقاط کلیدی، با تزریق سرمایه‌ای در حدود یک تا دو میلیارد دلار در کوتاه‌مدت، پتانسیل تبدیل شدن به مراکز ترانزیتی مدرن را دارند. این بنادر می‌توانند با تسهیل تجارت زمینی و دریایی در کریدور شمال-جنوب، هزینه‌های انتقال کالا را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای اوراسیا را تضمین کنند. این رویکرد به معنای گذار از اقتصاد تک‌محور به اقتصادی شبکه‌ای است که در آن امنیت انرژی نه در گرو یک تنگه، بلکه بر پایه شبکه‌ای از اتصالات متنوع زمینی و دریایی بنا شده است. بخش دیگر این راهبرد کلان، ادغام در پروژه‌های فرامنطقه‌ای مانند طرح کمربند و جاده چین است که پیوند ایران با اروپا و آسیای شرقی را تقویت می‌کند. هرچند چالش‌هایی نظیر تفاوت استانداردهای فنی، کمبود زیرساخت‌های لجستیکی و برخی ناامنی‌های مرزی باعث شده تا سهم ایران از این ترانزیت بزرگ فعلاً زیر ۲ درصد باقی بماند، اما بازسازی سریع مسیرهای آسیب‌دیده در وقایع امنیتی نشان‌دهنده اراده ملی برای حفظ این شریان‌های حیاتی است. تکمیل شبکه راه‌آهن تهران-تبریز-ارمنستان و اتصال آن به شبکه‌های ریلی بین‌المللی، چشم‌انداز رسیدن به سهم ۱۵ درصدی از ترانزیت جاده ابریشم مدرن را در دهه آینده ترسیم کرده است. در نهایت، آنچه ایران را در نظم جدید جهانی قدرتمند می‌کند، عبور از وابستگی سنتی و تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی است که همزمان از سواحل مکران تا کرانه‌های کاسپین را به هم متصل کرده و از مزیت جغرافیایی خود به عنوان ابزاری برای پایداری و رشد اقتصادی بهره می‌برد





تنگه هرمز ترانزیت بندر چابهار کمربند و جاده امنیت اقتصادی

