گذار استراتژیک چین از قدرت اقتصادی به مدیریت نظم نوین ژئوپلیتیک

تحلیلی بر تحول نقش چین در عرصه بینالمللی و گذار از یک قدرت صرفا اقتصادی به یک بازیگر فعال در مدیریت بحرانهای جهانی و تعاملات راهبردی با آمریکا و ایران.
جهان امروز در آستانه یک دگرگونی بنیادین در ساختار قدرت است؛ دورانی که در آن مرز میان اقتصاد و سیاست به کلی از بین رفته و هیچ قدرتی، حتی کشوری به بزرگی چین ، نمیتواند خود را تنها در حصار مبادلات تجاری محبوس کند و از مسئولیتهای سنگین ژئوپلیتیک ی فاصله بگیرد.
اگر در قرن بیستم، معادلات جهانی بر محور قدرت نظامی و تسلیحاتی میچرخید و در سالهای آغازین قرن بیست و یکم، موج جهانیشدن اقتصادی پیشتازی میکرد، اکنون به مرحلهای رسیدهایم که در آن امنیت، فناوری، اقتصاد و سیاست چنان در هم تنیده شدهاند که قدرتهای برتر ناچارند همزمان در چندین نقش مختلف ظاهر شوند. آنها باید در عین حال که تاجرانیset و رقبا هستند، نقش میانجی و گاه نگهبان ثبات جهانی را نیز ایفا کنند تا منافع حیاتی خود را در دنیای متلاطم امروز حفظ نمایند.
چین برای چندین دهه با دقت و ظرافت سعی کرد تصویری از یک قدرت آرام و محتاط ارائه دهد که اولویتش رشد اقتصادی است. پکن ترجیح میداد بهجای ورود به پیچیدگیهای جنگها و بحرانهای سیاسی، نقش کارخانه جهان را ایفا کند و نفوذ خود را از طریق سرمایهگذاریهای کلان و گسترش شبکههای تجاری توسعه دهد.
اما زنجیرهای از بحرانهای جهانی، از تنشهای شدید بر سر جزیره تایوان و جنگ اوکراین گرفته تا ناامنی در تنگه هرمز و بحرانهای خاورمیانه، پکن را در موقعیتی قرار داده که دیگر نمیتواند صرفاً یک نظارهگر باشد. سفر اخیر دونالد ترامپ به پکن و گفتگوهای او با شی جینپینگ، نمادی از این چرخش تاریخی بود. این دیدار که در ظاهر بر محور تجارت متمرکز بود، در حقیقت میز مذاکرهای برای بازتعریف نظم منطقهای، امنیت انرژی و مدیریت بحرانهای خاورمیانه بود.
این اتفاقات نشان میدهد که چین، چه به خواست خود و چه به اجبار شرایط، در حال گذار از جایگاه یک قدرت خاموش اقتصادی به سوی ایفای نقش یک مدیر بحران جهانی است. در لایههای اقتصادی این رقابت، جنگ تعرفهها همچنان به عنوان ابزاری برای فشار به کار میرود.
ایالات متحده تلاش میکند با افزایش واردات کالاهای آمریکایی به چین، کسری تجاری خود را کاهش دهد، در حالی که پکن به دنبال دسترسی گستردهتر به بازارهای آمریکا و کاهش محدودیتهای تجاری است. در حوزه فناوری، بهویژه در صنعت نیمههادیها، آمریکا به دلیل کنترل زنجیره تأمین جهانی، دست بالا را دارد و شی جینپینگ تلاش میکند تا این محدودیتها را برای جلوگیری از آسیب به صنایع پیشرفته چین کاهش دهد.
در مقابل، چین از برتری مطلق خود در تولید و صادرات عناصر کمیاب زمین به عنوان یک اهرم فشار راهبردی در مذاکرات استفاده میکند. این تقابل نشان میدهد که رقابت دو قدرت بزرگ دیگر تنها یک جنگ تجاری ساده نیست، بلکه نبردی برای تسلط بر زیرساختهای آینده جهان است. در همین راستا، میانجیگری موفق چین میان ایران و عربستان سعودی، اولین گام جدی پکن برای تغییر در سیاست خارجیاش بود.
پکن به این درک رسیده است که امنیت پروژههای عظیمش، بهویژه ابتکار کمربند و جاده، بدون ثبات ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه ممکن نیست. اکنون رقابت با واشینگتن و تهدیدات امنیتی در تنگه هرمز و خلیج فارس، چین را به سمتی سوق داده که نقشی فعالتر در مدیریت نظم منطقهای ایفا کند. برخلاف تصورات رایج، رابطه آمریکا و چین صرفاً یک تقابل مستقیم نیست؛ بلکه ترکیبی پیچیده از رقابت و همکاری است.
پیشنهاد شی به ترامپ مبنی بر تبدیل رقابت به شراکت، نشاندهنده این واقعیت است که هیچیک از این دو قدرت توان حذف کامل دیگری را ندارد و هر دو مجبور به ایجاد توازنی میان همکاریهای ضروری و رقابتهای اجتنابناپذیر هستند. در پرونده حساس تایوان، شی جینپینگ صراحتاً اعلام کرده است که این جزیره خط قرمز چین است و هرگونه حمایت گسترده آمریکا از استقلالطلبان میتواند منجر به درگیری خطرناکی شود.
با این حال، واشینگتن نیز به دلیل بحرانهای داخلی و فشارهای اقتصادی، تمایلی به تشدید فوری این بحران ندارد. در نهایت، نقش جدید چین به عنوان نگهبان ثبات جهانی، نه از سر ایدئولوژی، بلکه بر پایه ضرورتهای اقتصادی و راهبردی است. چین به عنوان بزرگترین واردکننده انرژی جهان که بخش عظیمی از نفتش از تنگه هرمز عبور میکند، نمیتواند نسبت به بیثباتی در منطقه بیتفاوت باشد.
پکن اکنون در تلاش است تا میان سه هدف حساس توازن برقرار کند: حفظ روابط راهبردی با ایران، جلوگیری از وقوع یک جنگ فراگیر در خاورمیانه و پرهیز از تقابل مستقیم و پرهزینه با ایالات متحده. این رویکرد عملگرایانه نشان میدهد که چین در آینده احتمالاً نقش یک میانجی خاموش را ایفا خواهد کرد تا از طریق دیپلماسی و هماهنگیهای اقتصادی، از فروپاشی نظم جهانی و تخریب منافع تجاری خود جلوگیری کند
چین آمریکا ژئوپلیتیک امنیت انرژی مدیریت بحران