یک خواننده آذربایجانی با اقدام جسورانهاش در مسابقه موسیقی، نشان داد که فراتر از مرزهای سیاسی و ملی فکر میکند و گامی در جهت آشتی با ارمنستان برداشته است. این اتفاق در حالی رخ میدهد که دو کشور در آستانه امضای پیمان صلح هستند.
باکو و ایروان در آستانه امضای پیمان صلح ی هستند که میتواند پس از بیش از سه دهه درگیری، به خصومت میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان پایان دهد.
با این حال، این آشتی برای همه آذربایجانیها و ارمنیها آسان نخواهد بود. در مسابقه موسیقی «سیلک وی استار» در قزاقستان، سمیرا افندی، خواننده آذربایجانی و عضو هیئت داوران، با دادن بالاترین امتیاز به سارو گئورگیان، خواننده ارمنی، و در آغوش گرفتن او، نشان داد که فراتر از مرزهای سیاسی و ملی فکر میکند. این اقدام جسورانه، با واکنشهای متفاوتی در داخل آذربایجان مواجه شد.
برخی از او انتقاد کردند و خواستار عذرخواهی از خانوادههای قربانیان جنگ شدند، در حالی که برخی دیگر از او حمایت کردند و آن را گامی مثبت در جهت آشتی تلقی کردند. این اتفاق در حالی رخ میدهد که تبادل هیئتهای فعالان اجتماعی بین دو کشور در پایان سال ۲۰۲۵ آغاز شده است. مناقشه قرهباغ ریشه در اختلافات تاریخی و قومی دارد و در طول دههها، شاهد موجهای خشونت، کشتار و آوارگی بودهایم.
هر دو طرف در تلاش بودهاند تا خود را به عنوان قربانی معرفی کنند و حقایق ناخوشایند را انکار کنند. جامعهشناسان معتقدند که سیاستهای دو کشور در طول سالها، تصویری منفی از یکدیگر ساخته و نفرت را در میان مردم دامن زده است. با این حال، تلاشهایی از سوی روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان صلح برای ایجاد پلهای ارتباطی و ترویج آشتی وجود داشته است.
در اوت ۲۰۲۵، رهبران ارمنستان و جمهوری آذربایجان با میانجیگری آمریکا، متن پیمان صلح را تایید کردند، اما هنوز نیاز به اصلاح قانون اساسی ارمنستان وجود دارد تا ادعاهای ارضی علیه آذربایجان حذف شود. با وجود چالشها و موانع، امید به صلح و آشتی در منطقه همچنان زنده است. روابط اقتصادی دو کشور پس از فروپاشی شوروی از بین رفت و احیا نشد و حتی کشف سیبهای آذربایجانی در ارمنستان در سال ۲۰۱۷ باعث ایجاد جنجال شد.
این نشان میدهد که هنوز راه طولانی در پیش است تا اعتماد و همکاری بین دو ملت برقرار شود. این گام نخست سمیرا افندی، با وجود تمام انتقادها، اقدامی شجاعانه و الهامبخش برای کسانی است که خواهان صلح و آشتی در منطقه هستند. او با این کار نشان داد که حتی در میانهی خصومت و نفرت، میتوان دست دوستی دراز کرد و به آیندهای بهتر امیدوار بود.
این اتفاق میتواند نقطه عطفی در روابط دو کشور باشد و راه را برای آشتی و همکاری هموار کند. با این حال، موفقیت این تلاشها نیازمند اراده سیاسی قوی، تغییر نگرشها و غلبه بر کینههای گذشته است. در نهایت، صلح پایدار تنها با احترام متقابل، درک و پذیرش یکدیگر امکانپذیر خواهد بود
آذربایجان ارمنستان صلح آشتی قرهباغ سمیرا افندی سارو گئورگیان