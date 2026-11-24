بررسی اسناد ثبت احوال روسیه نشان می‌دهد جنگ اوکراین به مرگبارترین عامل فوت مردان زیر ۶۵ سال تبدیل شده است. تحلیل ۱۱ میلیون گواهی فوت ابعاد تازه‌ای از تلفات نظامی و تأثیر آن بر سلامت عمومی جامعه روسیه را آشکار می‌کند.

روزنامه گاردین با بررسی دقیق اسناد ثبت احوال روسیه، بیش از ۴۶۰ هزار مورد مرگ مرتبط با جنگ اوکراین را از آغاز تهاجم این کشور شناسایی کرده است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که جنگ در سال ۲۰۲۵ مهم‌ترین علت مرگ مردان زیر ۶۵ سال در روسیه بوده است و مناطق فقیرتر کشته‌های بیشتری را تجربه کرده‌اند. این روزنامه بریتانیایی دوشنبه دوم آذر، در گزارشی بر پایه تحلیل بیش از ۱۱ میلیون گواهی فوت، ابعاد تازه‌ای از کشته‌های روسیه را در جریان جنگ اوکراین آشکار کرد.

تحلیل اسناد مرگ و آمار نظامیان در روسیه

این اسناد را سازمان آمار دولتی روسیه از اداره‌های ثبت احوال گردآوری کرده است و دو گروه هکری "پارتیزان‌های سایبری" مرتبط با مخالفان حکومت بلاروس، و "سایلنت کرو" اوکراین به آن دست یافته‌اند. این یافته‌ها دوره آغاز تهاجم در فوریه ۲۰۲۲ تا سپتامبر ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهند و شامل گواهی‌هایی است که مرگ را مرتبط با جنگ دانسته یا شغل متوفی را نظامی ثبت کرده‌اند. گاردین افراد خارج از سن نبرد را کنار گذاشته، اما تأکید کرده است شمارش ممکن است برخی غیرنظامیان را نیز شامل شود.

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وزارت دفاع روسیه از شهریور ۱۴۰۱، زمانی که شمار کشته‌های نظامی را ۵ هزار و ۹۳۷ نفر اعلام کرد، آمار رسمی تازه‌ای منتشر نکرده است. دولت روسیه از سپتامبر ۲۰۲۲ آمار تازه‌ای از مجموع نظامیان کشته‌شده در جنگ اوکراین منتشر نکرده است. سرگئی شویگو، وزیر دفاع وقت روسیه، در آخرین اعلام رسمی در ۲۱ سپتامبر همان سال، شمار کشته‌ها را ۵۹۳۷ نفر اعلام کرد؛ رقمی که تنها به هفت ماه نخست جنگ مربوط بود.

روند افزایش تلفات و مقایسه با جنگ‌های دیگر

بر اساس تحقیق گاردین، شمار مرگ‌های ثبت‌شده در نخستین سال این جنگ نزدیک به ۲۰ هزار نفر بود و در سال ۲۰۲۳ به حدود ۵۰ هزار نفر رسید. این رقم در سال ۲۰۲۴ از ۱۳۴ هزار نفر گذشت و در سال ۲۰۲۵ با افزایش ۵۲ درصدی به نزدیک ۲۰۰ هزار نفر رسید. به این ترتیب، روسیه در مرگبارترین سال جنگ به‌طور متوسط روزانه حدود ۵۴۸ نفر از دست داد. در هفته آغازشده از ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، شمار کشته‌ها از پنج هزار نفر گذشت، رقمی بیشتر از کل نظامیان آمریکایی کشته‌شده در هشت سال جنگ در عراق.

یانیس کلوگه، کارشناس روسیه در موسسه امور بین‌الملل و امنیت آلمان، به گاردین گفت: "همیشه یک مجهول وجود داشت: چه تعداد از کشته‌های روسیه از چشم ما پنهان مانده‌اند؟ حالا معلوم شده که این تعداد بسیار، بسیار بیشتر از انتظارات بوده است." به گفته او، برخلاف نسبت معمول حدود سه زخمی به ازای هر کشته در جنگ‌ها، این داده‌ها نشان می‌دهد شمار نظامیان روس کشته‌شده در نبرد ممکن است حتی از مجروحان شدید بیشتر باشد.

مناطق فقیر و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی جنگ

نرخ مرگ نظامیان در هشت منطقه دارای بیشترین فقر، چهار برابر مناطق دارای کمترین فقر بود. همچنین در دست‌کم ۱۹ منطقه، بیشتر در خاور دور روسیه، جنگ علت بیش از نیمی از مرگ‌های مردان زیر ۵۰ سال در سال ۲۰۲۵ بود. میانگین سن کشته‌شدگان از ۳۴ سال در سال ۲۰۲۲ به نزدیک ۴۰ سال در سال ۲۰۲۶ رسیده است. تقریبا یک‌پنجم کشته‌های امسال که سن‌شان ثبت شده، بالای ۵۰ سال داشته‌اند، در حالی که این نسبت در نخستین سال جنگ شش درصد بود. گاردین این تغییر را با اتکای کرملین به پاداش‌های نقدی برای جذب داوطلبان مرتبط دانست.

روسیه پس از نارضایتی گسترده از بسیج نیرو در سال ۱۴۰۱، به‌جای تکرار آن بیشتر به مشوق‌های مالی روی آورد. در کل روسیه نیز جنگ در ۲۹ درصد گواهی‌های دارای علت مرگ مردان زیر ۶۵ سال ذکر شده و از بیماری‌های گردش خون با سهم ۲۶ درصد پیشی گرفته است. جودیت توییگ، استاد سلامت جهانی دانشگاه ویرجینیا کامنولث آمریکا، این وضعیت را پیامد مستقیم سیاست‌های حکومت دانست، از مرگ در نبرد و مهاجرت سیاسی تا کاهش تولد و انتقال بودجه درمان به پاداش‌های نظامی و غرامت کشته‌شدگان.

تلفات اوکراین و محاصره پوکروفسک و آودیوکا

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در مصاحبه‌ای که ۹ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، شمار نظامیان کشته‌شده کشورش را حدود ۵۰ هزار نفر اعلام کرد، هرچند پیش‌تر در ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ رقم ۵۵ هزار نفر را اعلام کرده بود. دفتر کمیسر حقوق بشر پارلمان اوکراین نیز ۲۹ آبان با استناد به داده‌های سازمان ملل، از ثبت مرگ ۱۷ هزار و ۹۹۴ غیرنظامی از آغاز تهاجم گسترده روسیه خبر داد. این آمار تنها موارد تاییدشده را در بر می‌گیرد و شمار واقعی کشته‌های غیرنظامی ممکن است بیشتر باشد.

نزدیک به ۱۱۶ هزار نفر از کشته‌شدگان در شهرستان پوکروفسک جان باخته‌اند و این رقم بیش از یک‌چهارم کشته‌هایی است که محل مرگشان در اسناد مشخص شده است. نیروهای روس پس از سقوط آودیوکا در بهمن ۱۴۰۲، برای رسیدن به حاشیه پوکروفسک در فاصله ۳۹ کیلومتری، ۲۱ ماه زمان صرف کردند. در همین مدت، مرگ حدود ۸۸ هزار و ۷۰۰ سرباز روس در شهرستان ثبت شد. ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، ۲۹ آبان گفت روسیه در حمله‌ای شبانه بیش از ۴۰۰ پهپاد و ۱۱۰ موشک شلیک کرده که دست‌کم هشت کشته بر جای گذاشت.