گادی آیزنکوت مامور تشکیل دولت شد؛ اسرائیل در بحران دیپلماتیک

گادی آیزنکوت با ۶۷ رأی حمایت، ماموریت تشکیل دولت جدید اسرائیل را پذیرفت. او کشور را در وضعیت اضطراری و بحران دیپلماتیک توصیف کرد و بر اتحاد ملی تاکید دارد.

گادی آیزنکوت ، رهبر حزب یاشار ، رسماً برای تشکیل کابینه جدید دولت اسرائیل مأمور شد. اسحاق هرتزوگ ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، در روز یکشنبه این مأموریت را به وی واگذار کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ۶۷ نماینده کنست از آیزنکوت حمایت کردند.

تفکیک آرا و حمایت نمایندگان

در رأی‌گیری کنست، ۴۶ نماینده از بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت حمایت کردند. هرتزوگ تأیید کرد که آیزنکوت از حمایت روشن اکثریت اعضای پارلمان برخوردار است. با وجود این حمایت، حزب لیکود همچنان به عنوان بزرگ‌ترین احزاب پارلمان شناخته می‌شود.

Also read اعطای جایزه آزادی ۲۰۲۶ به رضا پهلوی توسط بنیاد فریدریش ناومان

هشدارها درباره وضعیت نظامی و دیپلماتیک

آیزنکوت در سخنرانی پس از دریافت حکم، کشور را در وضعیت اضطراری سرنوشت‌ساز توصیف کرد. او اشاره کرد که ادامه جنگ‌ها و محقق نشدن اهداف نظامی، چالش‌های جدی ایجاد کرده است. وی هشدار داد که اسرائیل با یک بحران دیپلماتیک ویرانگر روبه‌رو است.

تغییر روابط متحدان و آسیب‌پذیری داخلی

رهبر حزب یاشار اظهار داشت که حتی نزدیک‌ترین متحدان اسرائیل در حال بازنگری در روابط خود هستند. او وضعیت داخلی را یکی از آسیب‌پذیرترین مقاطع تاریخ دموکراسی این کشور خواند. آیزنکوت نسبت به تلاش برای تضعیف مشروعیت دموکراسی هشدار داد.

اقدام برای دولت اضطراری ملی

آیزنکوت اعلام کرد برای تشکیل یک دولت اضطراری ملی اقدام خواهد کرد. این هدف نیازمند ابتکارات سیاسی خلاقانه و خارج از چارچوب‌های معمول است. او از فراکسیون‌های پارلمانی از جمله حامیان نتانیاهو دعوت کرد.

شرایط مصالحه و اصول چهارگانه

آیزنکوت تأکید کرد اتحاد ملی نباید ابزاری برای چانه‌زنی سیاسی شود. او اصول چهارگانه‌ای را پیشنهاد داد که پذیرش آن برای حمایت از دولت آینده لازم است. هشدار داد هر حزبی که مانع تشکیل دولت شود، در تاریخ ثبت خواهد شد.