رئیس حزب یاشار حملات شهرک‌نشینان در کرانه باختری را تروریسم یهودی خواند و خواستار مجازات عاملان آن شد. آمار تجاوزات در اکتبر به ۳۱۳۳ مورد رسید.

گادی آیزنکوت ، رئیس حزب سیاسی " یاشار" و مأمور تعیین‌کننده برای تشکیل کابینه جدید در اسرائیل، حملات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان صهیونیست به ساکنان فلسطینی در کرانه باختری را رسماً با عنوان "تروریسم یهودی" توصیف کرد. وی ضمن اشاره به آتش‌زدن خودروها و منازل توسط این گروه‌ها، از کابینه و دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی خواست تا برای متوقف کردن اقدامات افراطی‌ها و مجازات شدید عاملان آن‌ها وارد عمل شوند.

واکنش رسمی به حمله به امنیت داخلی اسرائیل

آیزنکوت در پیامی که به نقل از سایت خبری عرب ۴۸ منتشر شد، تأکید کرد که آتش‌زدن عمدی خودروها و منازل مسکونی توسط گروه‌های افراطی، ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کند و جان ساکنان را مستقیماً به خطر می‌اندازد. وی معتقد است که این اقدامات خسارت‌های سنگینی به امنیت داخلی و همچنین روابط خارجی اسرائیل وارد می‌سازد و ثبات را در منطقه به خطر می‌اندازد.

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رئیس حزب یاشار همچنین به نقش دو وزیر کابینه در این تنش‌ها اشاره کرد و ایتمار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ را عامل سوق دادن منطقه به آستانه هرج‌ومرج دانست. وی با بیان اینکه این وضعیت اجتناب‌ناپذیر نیست، تأکید کرد که می‌توان با اقدامات قاطع وضعیت را تغییر داد و از تشدید بحران جلوگیری کرد.

آیزنکوت از نهادهای امنیتی و کابینه خواست تا از تمام ابزارهای موجود برای مقابله با این خشونت‌ها استفاده کنند. وی تصریح کرد که بازداشت‌های اداری، عملیات هدفمند سازمان امنیت داخلی یعنی شاباک، و اعمال مجازات‌های سنگین علیه عاملان حملات، اقدامات لازم برای توقف این موج خشونت است.

شدت‌گیری حملات در رام‌الله و الخلیل

همزمان با این اظهارات، حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری در بامداد یکشنبه شدت قابل توجهی گرفت. شهرک‌نشینان به‌طور هم‌زمان به چندین روستا و شهرک در استان‌های رام‌الله، البیره و الخلیل یورش بردند و موج تازه‌ای از خشونت را رقم زدند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که روستاهای دیر ابومشعل، کفر مالک و دیرالسودان در شمال و غرب رام‌الله هدف اصلی این حملات قرار گرفتند. مهاجمان با آتش‌زدن خودروهای متعلق به فلسطینیان، نوشتن شعارهای نژادپرستانه بر دیوار خانه‌ها و حمله فیزیکی به ساکنان و اموال آن‌ها، اقدامات تروریستی گسترده‌ای انجام دادند.

در جنوب الخلیل نیز شهرک‌نشینان مسلح به خانه یوسف شناران در منطقه وادی الرخیم در مسافر یطا حمله کردند و با پرتاب سنگ، بخشی از وسایل این خانه را تخریب کردند. این خانه از چهل‌وهشتمین روز متوالی در محاصره کامل قرار دارد. همچنین خانه سمیر عبید در منطقه خلة الحمص در جنوب یطا مورد هدف قرار گرفت و مهاجمان تلاش کردند در و پنجره‌های آن را بشکنند.

گسترش تنش‌ها به مناطق اطراف قدس

حملات شهرک‌نشینان به مناطق اطراف شهر قدس نیز گسترش یافت و گروهی از آن‌ها در شامگاه شنبه به یک تجمع بدوی در نزدیکی شهرک جبع در شمال قدس یورش بردند. این اقدامات به صورت تحریک‌آمیز انجام شد و ساکنان این منطقه که محل سکونت خانواده‌های کعابنه و عراعِره هستند، تحت فشار روانی و فیزیکی شدید قرار گرفتند.

این حملات در چارچوب اقدامات مکرر و هدفمند برای ارعاب ساکنان تجمعات بدوی و وادار کردن آن‌ها به ترک محل سکونتشان صورت می‌گیرد. منابع فلسطینی گزارش داده‌اند که این تاکتیک‌ها ادامه‌دار است و هدف آن‌ها ایجاد ناامنی پایدار در این مناطق است.

آمار تجاوزات و اقدامات پلیس اسرائیل

کمیته مقابله با دیوار حائل و شهرک‌سازی فلسطین اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان طی ماه اکتبر گذشته در مجموع ۳۱۳۳ مورد تجاوز علیه فلسطینیان، زمین‌ها و اموال آن‌ها مرتکب شده‌اند. از این تعداد کل، ۱۷۶۴ مورد به ارتش و ۱۳۶۹ مورد به شهرک‌نشینان مربوط بوده است.

شمار این حملات در مقایسه با سپتامبر ۲۰۲۶ دارای افزایشی ۵۲.۸ درصدی است و حملات شهرک‌نشینان نیز با رشد چشمگیر ۱۱۱.۶ درصدی، از ۶۴۷ مورد به ۱۳۶۹ مورد رسیده است. از سوی دیگر، پلیس رژیم صهیونیستی از آغاز تحقیقات درباره آتش‌سوزی‌های عمدی، تخریب اموال و نوشتن شعار بر دیوارها در چهار منطقه کرانه باختری خبر داد. نیروهای پلیس و بازرس جنایی با همراهی ارتش وارد مناطق شدند تا شواهد جمع‌آوری و اظهارات ثبت کنند، اما تاکنون خبری از بازداشت عاملان این حملات منتشر نشده است.

سخنگوی ارتش اسرائیل نیز این اقدامات را محکوم کرد و مدعی شد که این حملات به نظم عمومی و ثبات آسیب می‌زند. وی افزود که این خشونت‌ها بر فعالیت‌های میدانی ارتش و آنچه مبارزه با تروریسم می‌نامند، تأثیر منفی می‌گذارد و مانع از انجام وظایف نظامی می‌شود.