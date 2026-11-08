گادی آیزنکوت مأموریت تشکیل دولت را پذیرفت؛ بحران سیاسی در اسرائیل

گادی آیزنکوت با دریافت مأموریت رسمی از اسحاق هرتزوگ، فرصت ۲۸ روزه برای تشکیل دولت وحدت ملی را آغاز کرد و نتانیاهو را به همکاری فراخواند.

گادی آیزنکوت ، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل ، روز یکشنبه ۱۷ آبان مأموریت رسمی تشکیل دولت جدید را از اسحاق هرتزوگ ، رئیس‌جمهور اسرائیل ، دریافت کرد. این رویداد سیاسی مهم، آغازگر یک رقابت فشرده برای رهبری کابینه در تل‌آویو است که می‌تواند سرنوشت دولت فعلی را تعیین کند. آیزنکوت ۶۶ ساله که رهبری حزب یاشار را بر عهده دارد، بلافاصله در نخستین گام خود متحدان بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر فعلی، را خطاب قرار داد و خواستار همکاری شد.

شرایط مهلت ۲۸ روزه و هشدار به نتانیاهو

گادی آیزنکوت در مراسم دریافت این مأموریت در دفتر ریاست‌جمهوری گفت که اسرائیل در وضعیت اضطراری قرار دارد و به نقطه بی‌بازگشت نزدیک می‌شود. او تأکید کرد که این ائتلاف سیاسی اگرچه اکثریت روشن ندارد، اما ۲۸ روز فرصت دارد تا دولت جدید را تشکیل دهد. در صورت ناکامی آیزنکوت در تشکیل دولت در موعد مقرر، این فرصت به بنیامین نتانیاهو داده خواهد شد تا برای تشکیل دولتی جدید تلاش کند. آیزنکوت افزود که باید یک دولت وحدت ملی در شرایط اضطراری تشکیل داد که نیازمند اقدام‌های سیاسی خلاقانه و نامتعارف است.

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واکنش‌های سیاسی و دعوت به ائتلاف

گادی آیزنکوت از حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و همچنین حزب راست افراطی بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، دعوت کرد تا به دولت بپیوندند. او تأکید کرد که این همکاری تنها در صورتی امکان‌پذیر است که نخست‌وزیری در اختیار خودش باشد. آیزنکوت که در خانواده‌ای از مهاجران مراکشی متعلق به طبقه کارگر به دنیا آمده است، در صورت رسیدن به نخست‌وزیری، نخستین نخست‌وزیر سفاردی اسرائیل خواهد بود. او با اشاره به عمق بحران گفت که در میانه یک بحران دیپلماتیک ویرانگر قرار دارند و حتی نزدیک‌ترین دوستان راهبردی خود می‌گویند که باید در روابط خود با اسرائیل تجدیدنظر کنند.

مقایسه با بنیامین نتانیاهو و چالش‌های داخلی

بنیامین نتانیاهو باسابقه‌ترین نخست‌وزیر اسرائیل است و در مجموع نزدیک به دو دهه، به‌طور پیوسته یا در دوره‌های جداگانه، رهبری این کشور را بر عهده داشته است. او اسرائیل را به‌طور چشمگیری به سمت راست‌گرایی سوق داده و از زمان حملات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، جنگ‌هایی را در غزه، لبنان و ایران رهبری کرده است. گادی آیزنکوت که پیش از ورود به سیاست تجربه چندانی در این عرصه نداشته، وعده داده است که شکاف عمیق سیاسی در اسرائیل در دوران نتانیاهو را کاهش دهد و بر روی کاهش این تنش‌ها تمرکز خواهد کرد.